Priča se da je jedna od kćeri Vladimira Putina među ruskim milijarderima zakupcima ekskluzivnog imanja u Surrey, pišu britanski mediji, dok Nacionalna agencija za kriminal pokreće lov na Putinovo bogatstvo u Velikoj Britaniji.

Putin je navodno najbogatija osoba na svijetu sa skrivenim bogatstvom od 200 milijardi funti jer izvlači do 50 posto svakog rublja kojeg u Rusiji zarade najmoćniji ljudi u zemlji, piše Daily Mail.

Aleksej Navaljni je već otkrio kako koristi mrežu ljubavnica, djecu, prijatelje iz KBG-a, saveznike iz vremena kada je bio gradonačelnik Sankt Peterburga, prijatelje iz sveučilišne bolnice i prijatelje iz djetinjstva kako bi sakrio svoje iznimno bogatstvo. Sada Navaljni čami u sibirskom zatvoru pod izmišljenim optužbama nakon što je preživio pokušaj atentata za koji se vjeruje da ga je planirao Putin.

Među njegovim pomoćnicima su i sin njegovog prijatelja iz djetinjstva koji ima neobjašnjivo bogatstvo od 500 milijuna dolara, nećak njegovog bratića koji također ima neobjašnjivih 500 milijuna dolara i njegov bivši šef KBG-a koji je sada na čelu jedne od najvećih ruskih naftnih kompanija.

No, dok takozvani "odred za kleptokraciju" Nacionalne agencije za kriminal počinje lov na Putinovu imovinu u Ujedinjenom Kraljevstvu, aktivisti tvrde da je jedna od njegove tri kćeri - dvije su zakonite, a treća je iz afere s njegovom čistačicom koja sada vrijedi 100 milijuna dolara - posjeduje nekretninu u Surreyju.

Putin posjeduje i ogromnu palaču na obali Crnog mora vrijednu milijardu dolara, uključujući četku za WC od 650 dolara - koju je financirao mitom od saveznika koje je postavio u vrh najvećih ruskih naftnih i plinskih kompanija. No, također se vjeruje da ima skriveno bogatstvo diljem svijeta u obliku imovine, poslova i investicija koje drže pouzdani saveznici.

Limuzine s ruskim zastavama

Postoje glasine da bi jedna od Putinovih kćeri mogla posjedovati dom, ekskluzivno imanje u Surreyju, gdje se vjeruje da oligarh Oleg Deripaska ima vilu. Mještani tvrde da su posljednjih godina vidjeli limuzine s ruskim zastavama kako jure tim područjem i helikoptere kako lete do mjesta u blizini golf terena.

Lesia Scholey, aktivistica iz Surreyja ukrajinskog porijekla izjavila je da je sigurnost oko imanja pojačana posljednjih mjeseci i tvrdi da su javne pješačke staze koje vode do obližnje tvrđave blokirane za lokalno stanovništvo.

"Godinama se šuška kako Putinova kćer tamo posjeduje kuću, a oligarsi sigurno ondje posjeduju imovinu koju koriste kao sigurno mjesto na koje mogu doći. Zatvoreno imanje s teniskim klubom i terenom za golf navodno je "sve više pod mikroskopom" nakon invazije na Ukrajinu".

Putin ima dvije kćeri Mariju i Katerinu iz braka s Ljudmilom Putin. Par se razveo 2013. godine. Elizaveta je rođena 2003. godine, kao rezultat Putinove veze s čistačicom Svetlanom Krivonogikh. Gospođa Krivonogikh živi u Monaku s kćeri, a "teška" je 100 milijuna dolara.

Financijer Bill Browder, nekoć najveći ruski strani ulagač koji sebe sada naziva "neprijateljem broj jedan" Vladimira Putina, kaže da je predsjednikov poslovni model uzeti polovicu onoga što godišnje zarađuje preko 100 oligarha u zemlji. Oko njih 20 su milijarderi. Ovaj pristup je razotkriven kada je 2003. godine naredio uhićenje najbogatijeg ruskog čovjeka Mihaila Hodorkovskog koji se posvađao s Putinom. Prema riječima Browdera, oligarsi su otišli kod Putina pitati ga što želi od njih kako bi izbjegli istu sudbinu, na što je predsjednik navodno odgovorio "50 posto". "Nije rekao 50 posto za rusku vladu ili predsjedničku administraciju Rusije, već 50 posto za Vladimira Putina osobno", rekao je Browder.

'Putin nema potrebe za luksuzom'

Putin tvrdi da zarađuje samo 70 tisuća funti godišnje od svoje državne plaće plus mirovine KBG-a i da nema nikakvu imovinu na svoje ime. Ovo su ljudi za koje Navaljni tvrdi da pomažu Putinu da sakrije svoje milijarde.

Svetlana Krivonogikh - Putinova bivša čistačica koja mu je postala ljubavnica i sada ima bogatstvo od 100 milijuna dolara. Navodi se da je ruski čelnik imao aferu sa Svetlanom te da je dobio dijete Elizavetu tijekom prvog predsjedničkog mandata. Njegova bivša ljubavnica vlasnica je noćnog kluba poznatog po erotskim predstavama. Svetlana je navodno radila kao čistačica u trgovini kao tinejdžerica prije nego što je otišla na sveučilište. Pratila je Putina na putovanjima kasnih 1990-ih, kada je imala 20 godina. Krivonogikh je također i vlasnica kluba Lenjingrad Center koji navodno vrijedi čak 100 mlijuna dolara. Vlasnica je stana od 4 milijuna dolara i posjeduje stan smješten na Britanskim Djevičanskim otocima te na Panami. Njezini bivši susjedi u Sankt Peterburgu rekli su da je imala tajnog bogatog dobročinitelja kojeg je nazivala "tata". Upitan o Krivonogikh, Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je: "Pitali su me za ovo prezime. Nikada nisam čuo ništa o tome i ne znam ništa".

2. Alina Kabaeva - tajna ljubavnica Vladimira Putina navodno ima plaću od 7.5 milijuna funti godišnje. Nije je bilo u javnosti duže od dvije i pol godine, tek se "ukazala" svima prošle godine. Njezin nestanak na gotovo tri godine potaknuo je glasine da je rodila blizance u moskovskoj bolnici, unatoč službenim poricanjima veze s Putinom. Povezuju je s Putinom još od 2008. godine kada je bila prokremljanska zastupnica. "Doslovno je nestala. Nakon izvještaja o porodu blizanaca ništa se nije čulo o Kabaevoj, kao da je nestala. Alina ne daje intervjue, ne posjećuje društvena događanja. Može se samo nagađati što se događa u njezinom privatnom životu", pisali su ruski tabloidi. Kabaeva je jednom prilikom rekla da je upoznala muškarca kojeg jako voli: "Ponekad se osjećate toliko sretno da se čak i bojite".

3. Vladimir Kolbin - sin Putinovog najstarijeg prijatelja koji je bio mesar, a sada ima 550 milijuna dolara na bankovnom računu. Vladimir, za kojeg se vjeruje da je ime dobio po predsjedniku, sin je i nasljednik bogatstva Petra Kolbina, Putinovog prijatelja iz djetinjstva čija je obitelj imala kuću u selu Imenitsy koju su Putinovi roditelji iznajmili dok je on odrastao. Kolbin je isprva radio kao mesar, ali 2001. godine, nedugo nakon što je Putin postao predsjednik, njegova se sreća promijenila. Navodi se da je otvorio nekoliko inozemnih bankovnih računa na kojima se nalazilo bogatstvo od 550 milijuna dolara. No, nije jasno je li on imao pristup tom novcu. Aleksej Navalny je preko svog zamjernika Leonida Volkova optužio Kolbina (koji je umro 2018. godine) kao opunomoćenika ruskog predsjednika. "Putin je pametan. Ne možete očekivati da ćete pronaći račun s njegovim imenom. Ali ako vidite Kolbin, možete biti sigurno da je ovo Putinov novac", rekao je Volkov. Vladimira su pristaše Navalnyja imenovale kao korisnika očeve imovine.

4. Igor Sechin- šef Rosnjefta poznat kao "Putinov Darth Vader" i "najstrašniji čovjek u Rusiji". Sechin je šef državnog naftnog diva Rosnefta, najveće naftne i plinske korporacije u javnom vlasništvu na svijetu. Igor je blizak Putinov saveznik i jedan od najmoćnijih ljudi u Rusiji. Bio je potpredsjenik vlade pod Putinom od 2008. do 2012. godine, a već su ga sankcionirali SAD i EU. Prošli tjedan, njegova jahta vrijedna 86 milijuna funti Amore Vero, zaplijenjena je u francuskoj luci La Ciotat, u blizini Marseilla, u noćnom napadu na brodogradilište. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da je on "istaknuti ruski poslovni čovjek s bliskim osobnim vezama" s ruskim predsjednikom i vodi tvrtku od strateške važnosti za rusku vladu. Porezi na tvrtku donijeli su ruskoj vladi 10 milijardi funti 2020. godine, dovoljno za financiranje oko dvije petine godišnjeg vojnog proračuna.

5. Kirill Shamalov - Putinov bivši zet koji je izgubio pola svog bogatstva od dvije milijarde dolara nakon što se razveo od predsjednikove kćeri. Bivši suprug druge kćeri Vladimira Putina Katerine Tihonove, Shamalov je također sin jedne od najbližih osoba od povjerenja ruskog predsjednika. Njgegov otac je Nikolaj Shamalov, koji je radio kao zubar prije pada Sovjetskog Saveza prije nego što se zbližio s Putinom kada je ušao u politiku Sankt Peeterburga 1990-ih. Shamalov stariji bio je član Putinove zatvorene zajednice i postao je jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji kada su on i njegov kolega Yuri Kovalchuk postali vlasnici banke Rossiya. Nakon što je diplomirao na Državnom sveučilištu u Sankt Pererburgu, Nikola je s 25 godina dobio rukovodeću poziciju u Gazprom-Mediji. Oženio se Katerinom, Putinovom kćeri 2013. godine na skijalištu Igora koje je također navodno dio carstva ruskog moćnika. Kirillova je karijera napredovala kada se pridružio ruskoj naftnoj tvrtki Sibur i postao potpredsjednik prije nego što je u ranim tridesetima promaknut u zamjenika glavnog direktora tvrtke. Offshore tvrtka u Kirillovu vlasništvu je ubrzo nakon toga stekla 3,8 posto udjela u tvrtki za 100 dolara, a njegovo ukupno bogatstvo je iznosilo oko 2 milijarde dolara. Drugi veliki dioničari Sibura takođeri su Putinovi prijatelji, uključujući Genadyja Timchenka. On i Katerina rastali su se 2018. godine usred glasina da ga je razvod koštao pola bogatstva, ali Alexander Navalny tvrdi da je još uvijek uključen u mračnu mrežu financijskih transakcija koja skriva Putinovo bogatstvo od svijeta.

6. Alexander Plekhov - znanstvenik optužen za pomaganje u upravljanju offshore računima koji sadrže Putinove milijarde. Plehov je istaknuti ruski biznismen i prijatelj Vladimira Putina. Plekhov radi u zdravstvu, a posao mu je cvjetao zahvaljujući pandemiji jer vodi tvrtku Vital Development koja proizvodi reagense za medicinske testove. Njegovi drugi poslovni interesi su manje jasni - iako postoje tvrdnje da je on registrirani menadžer offshore tvrtki u vlasništvu Sergeja Roldugina, koji prema Panamskim papirima sadrži Putinove tajne milijarde. Postoje i tvrdnje da on stoji iza milijardu rubalja prebačenih u Putinove tobožnje vinograde.

7. Gennady Timchenko - oligarh s nadimkom "gangrena" nekadašnji je sovjetski birokrat s procijenjenim bogatstvom od 17,4 milijarde funti. Posjeduje i nekoliko privatnih zrakoplova i superjahtu. Otac je troje djece i prijatelj je s Vladimirom Putinom od ranih 1990-ih kada je bio trgovac naftom u Sankt Peterburgu. Ruski predsjednik, tada šef gradskog odbora za vanjske poslove, dao je Timchenku dozvolu za izvoz nafte. Vlada SAD-a je 2014. godine sankcionirala Timchenka, rekavši da su njegove "aktivnosti u energetskom sektoru izravno povezane s Putinom". Tvrtka koju je suosnovao Gunvor je to demantirala.

8. Nikolai Tokarev - bivši šef KGB-a koji je služio s Putinom u istočnom Berlinu prije nego što je radio za Jeljcina i vodio naftnu tvrtku. Nikolai je regrutiran u KBG u isto vrijeme kada i Vladimir Putin i navodno su bili jako bliski dok su studirali u elitnoj ustanovi za obuku agenata špijunske službe. Zajedno su služili i u Istočnoj Njemačkoj gdje je Tokarev bio Putinov šef u Dresdenu. Nakon što se komunistički režim raspao, Tokarev je sredinom 1990-ih radio u Odjelu za predsjedničku imovinu Borisa Jeljcina gdje je Putin također bio postavljen tijekom svog uspona unutar režima. Potom je osigurao poziciju u ruskoj državnoj naftnoj tvrtki Zarubezhneft i stalno napredovao u njezinim redovima prije nego što je 2007. godine imenovan predsjednikom naftovodne tvrtke Transneft. Također je imenovan u upravni odbor Rosnjefta 2009. godine. Alexandar Navalny ga je upleo u Putinovu mračnu financijsku mrežu kada je razotkrio kako jedna od Tokarevovih tvrtki plaća 100 milijuna rubalja mjesečno za "najam" milijarde dolara vrijedne palače ruskog predsjednika na Crnom moru.

9. Yuri Kovalchuk- "sponzor" predsjednikove tajne palače i "čuvar Putinove torbice". Yuri je navodno izgradio zemljište za tajnu sjevernu palaču koja je navodno izgrađena za Vladimira Putina. Skrivena od znatiželjnih Rusa usred veličanstvene šume i jezera Valdai, vila ima spa kompleks na tri kata s "osobnim salonom ljepote". Dvije etaže skrivene su pod zemljom, a tu je i bazen. "Tu je potpuno opremljena ordinacija kozmetologa, uz stomatološku ordinaciju", tvrdi Navalnyjev tim. Tajanstveni kompleks s nekoliko velikih rezidencija dijelom je u vlasništvu Kremlja, a dijelom preko tvrtke koju Putinov suradnik milijarder Kovalčuk zove Prime. Navodno je u vezi s bivšom gimnastičarkom Alinom Kabaevom koja se sada skriva u Švicarskoj. Kovalčuk je također navodno pomagao uzdržavati bivšu Putinovu ljubavnoicu Svetlanu Krivonogikh.

10. Ilgam Ragimov - azerbajdžanski predavač koji je jedan od najstarijih Putinovih prijatelja i vlasnik nekoliko moskovskih trgovačkih centara. Ragimov je viđen kako sam šeta ulicama Bakua i predaje pravo na lokalnom sveučilištu. Suvlasnik je i nekoliko moskovskih trgovačkih centara i nekoliko luksuznih hotela. Rijetko daje intervjue, ali priznaje da su on i Putin prijatelji četrdeset godina.

11. Viktor Khmarin - šef hidroenergetike koji je studirao borilačke vještine s Putinom. Victor je još jedan Putinov prijatelj sa sveučilišta koji je postao korisnik offshore tvrtke Luciano Services Corp, registrirane na Britanskim Djevičanskim otocima. Khmarin je također imenovan generalnim direktorom najveće ruske hidroelektrane RusHydro. S Putinom se zbližio studirajući s njim borilačke vještine, a suprug je Putinove sestrične. Khmarinove tvrtke također su bile jedne od najvećih dobavljača opreme za Gazprom.

12. Nikolai Egorov - akademik koji je studirao s Putinom u Sankt Peterburgu poznat kao "misterozni profesor". Nikolai, Putinov bivši kolega, sada profesor na sveučilištu, dioničar je grupe New Stream koja posjeduje rafineriju nafte Antipino. Dimplomirao je na Pravnom odjelu na Lenjingradskom državnom sveučilištu iste godine kao i Putin (1975. godine). Egorov je sada profesor i bavi se pravom. Izbjegava kontakt s novinarima koji ga nazivaju "tajnovitim profesorom". Unatoč tome što je akademik, Egorov je misteriozno bio upleten u pravnu bitku s izvršnim direktorom Gazproma Aleksejem Millerom za utjecaj u Mezhregiongat, 100 posto podružnici Gazproma. Kao rezultat toga, Egorovov štićenik Nikolaj Gornovsky tada je otišao na čelo te tvrtke.

13. Mikhail Shelomov - sin jednog od rođaka Vladimira Putina koji sada posjeduje imovinu vrijedu pola milijarde dolara, ali poriče da njegovo bogatstvo ima ikakve veze s predsjednikom. Mihail je živio u miru kao službenik brodarske tvrtke Sovcomloft. Sada posjeduje imovinu vrijedu pola milijarde dolara stečenu kroz tajanstvenu tvrtku Accept od 2004. godine. Njegove tvrtke posjeduju osam posto dionica banke Rossiyja i polovicu nove trkaće staze izgrađene u blizini Sankt Peterburga. Alexander Navalny je također tvrdio da Shelomov prebacuje novac u Igora, skijalište koje voli Putin. Unatoč ogromnom bogatstvu, Shelomov je rekao novinarima da njegovo novostečeno bogatstvo nema nikakve veze s činjenicom da je u rodu s Putinom.

Gelendžik je navodno Putinova palača vrijedna milijardu funti na Crnom moru. Imanje se počelo graditi 2005. godine i nalazi se na 15 hektara zemljišta i okruženo je sigurnosnim zidom. Imanje također uključuje heliodrom, nogometno igralište, šumu i uređene vrtove, ribnjak. Vila je u vlasništvu Ruske Federacije, dok je gradnju izvodila tvrtka pod nazivom "Property-V", što dovodi do nagađanja da je u vlasništvu nekoga tko je visko ranigiran u vladi, a vjerojatno i samog Putina. Prema Navalnyju, troškovi izgradnje dosegli su nevjerojatnih milijardu funti, a sve je, kako tvrdi, financirano nezakonitim sredstvima koje su osigurali Putinovi prijatelji i najbliži krug. "Ništa što je tamo navedeno kao moja imovina ne pripada meni ili mojim bliskim rođacima, i nikada nije", rekao je Putin na pitanje o tome 2021. godine. Putin je tajnovit oko svog privatnog života, odbijajući čak i potvrditi dugogodišnje glasine o tome tko su mu djeca, pa je malo vjerojatno da će palača ikada biti definitivno povezana s njim.