Bolnice u opkoljenom Mariupolju na jugu Ukrajine pretrpjele su napade ruskih snaga. Putinovi vojnici uzeli su stotine članova osoblja i pacijenata kao taoce kako bi ih koristili kao živi štit, prenosi The Sun.

Najmanje tri osobe su ubijene, uključujući mladu djevojku, a 17 osoba je ranjeno nakon što je ruski zračni napad prošlog tjedna uništio rodilište u istome gradu.

Potresna slika koja prikazuje majku koju nose iz bolnice obišla je svijet, a ona je kasnije vrištala "ubij me, ubij me" kada je otkrila da je izgubila bebu, a zatim je i sama umrla. Predsjednik Volodomir Zelenskij nazvao je napad činom "genocida".

'Najperverzniji oblik neonacizma'

Jedan od Putinovih vlastitih vojnika, kojeg su Ukrajinci zarobili, nazvao je zračni napad "najperverznijim oblikom neonacizma".

"To je bila užasna činjenica, ne samo zato što je zločin. To je vandalizam. Ne možete oprostiti takve stvari. Bombardirati rodilište? To je najperverzniji oblik neonacizma, neofašizma. Tko bi mogao pomisliti na takvo što?", rekao je Maxim, zarobljeni ruski pilot za CNN.

“Ne radi se samo o demilitarizaciji Ukrajine ili porazu Oružanih snaga Ukrajine, već se sada uništavaju gradovi mirnih civila. Čak, ne znam, što može opravdati dječje suze, ili još gore, smrt nevinih ljudi, djece", dodao je.

Drugi ruski pilot, Aleksej, rekao je da nije na njima odluka "koga bombardirati, što bombardirati, to je naredba". Maxim je sugerirao da je među njegovim postrojbama vladala velika uznemirenost i sram zbog invazije na Ukrajinu.

“Znam u mojoj jedinici, oni su totalno protiv toga. Imaju mnogo rodbine i prijatelja u Ukrajini i rečeno im je da je to operacija lokalizirana na odcjepljeno područje Donjecka, a ne napad na cijelu zemlju. Moja divizija je bila potpuno protiv toga", rekao je.

Granata na sklonište

U srijedu je ukrajinski glavni tužitelj rekao da je do sada u ratu ubijeno 103 djece, dok su ruske snage napale više od 400 obrazovnih ustanova, uništivši njih 59. Tisuće prestravljenih Ukrajinaca nastavljaju bježati iz svojih domova gotovo tri tjedna nakon što je počela Putinova krvava invazija, a ruske snage neprestano su napadale velike gradove.

Ruska bomba uništila je danas kazalište u Mariupolju u kojem se skrivalo 1.200 civila, tvrde dužnosnici. Dramsko kazalište Mariupolj korišteno je kao sklonište od ruskog granatiranja južnog lučkog grada.

Zamjenik gradonačelnika, Serhiy Orlov, rekao je da je između 1.000 i 1.200 ljudi bilo u zgradi kazališta kada je krenulo granatiranje. Spasioci traže preživjele u ruševinama, ali broj žrtava još nije poznat.

Pregovori o neutralnosti

Zelenskij je rekao da je Ukrajina zarobila gotovo 1000 ruskih ratnih zarobljenika od početka invazije 24. veljače. Tijekom razgovora s tužiteljem Međunarodnog kaznenog suda Karimom Khanom, ukrajinski čelnik je rekao da "već imaju gotovo 1000 zatvorenika i njihova video svjedočenja".

Rusija tvrdi da je blizu mirovnog sporazuma koji će dovesti do toga da Ukrajina postane neutralna zemlja, tvrdi njezin ministar vanjskih poslova. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da su razgovori s Ukrajinom sada usredotočeni na neutralni status te ratom razorene zemlje.

S druge strane, u regionalnoj bolnici za zarazne bolesti u Harkivu, liječnici spuštaju u sklonište pacijente oboljele od covida-19 kada čuju sirene za uzbunu, ali ne i one koji su priključeni na kisik pa su upravo najranjiviji prepušteni na milost i nemilost ruskih bombi.

"Pacijenti u kritičnom stanju ostaju u sobama. Kada bismo ih spuštali u sklonište, oni bi umrli", rekao je Pavlo Nartov, ravnatelj bolnice.

"Većina naših pacijenata neprekidno prima kisik. Ne možemo ih isključiti s kisika", objasnio je.

Uništeno 600 zgrada

Harkiv, drugi najveći grad na istoku Ukrajine, tjednima je izložen ruskim napadima što liječnike stavlja pred nemoguću dilemu. Najmanje je 500 stanovnika poginulo od početka ruske agresije 24. veljače, objavila je pokrajinska služba za izvanredna stanja.

Više od 600 zgrada uništeno je u Harkivu, uključivo škole, dječje vrtiće, bolnice, rekao je u utorak gradonačelnik Ihor Terehov. "Ruska vojska neprestano tuče ciljeve s kopna i iz zraka" rekao je.

Covid bolnica za sad je pošteđena, rekao je Nartov. "Stane je teško i napeto. Kao što možete vidjeti ljudi su bolesni, prozori zastrti, bombardira se od jutra do večeri. Hvala Bogu, naša bolnica još nije pogođena".

Druge civilne zgrade nisu pošteđene pa ni ona u kojoj živi Natalija Titarenko, zaposlenica bolnice. Pogođena je i zgrada u kojoj živi njezina sestra. "Neprestano su tukli tri dana, vrlo snažno", rekla je Titarenko.

Rusija tvrdi da ne gađa civile i kaže da u Ukrajini obavlja "posebnu vojnu operaciju" u svrhu demilitarizacije i "denacifikacije" Ukrajine. Takve optužbe odbacuju i Ukrajina i Zapad kao neosnovanu izliku Putina za invaziju na zemlju od 44 milijuna ljudi.

