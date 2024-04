Od besplatnih vrtića do ukidanje poreza na prvu nekretninu, to su samo neka od obećanja stranaka što će napraviti ako osvoje vlast da poboljšaju natalitet Hrvatske. Demografi dižu crveni alarm zbog kontinuiranog pada broja stanovnika, tu je i dodatan problem iseljavanja ljudi, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2022. broj odseljenih u inozemstvo raste, a zbroj posljednjih 6 godina pokazuje da je našu zemlju napustilo 247.772 ljudi.

U nedavnoj RTL-ovoj debati političara o ovoj temi progovorili su političari koji su iznijeli stavove što treba pod hitno napraviti, a mi smo za Danas.hr pitali stranke u predizbornoj kampanji koje bi konkretne mjere uveli da se poveća natalitet, te kako riješiti stambenu politiku Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domovinski pokret ističe da su pripremili strategiju demografskog oporavka koja ide u tri pravca i to kako bi se obuzdalo iseljavanje, potom ističu pronatalitetne mjere povratak iseljenika.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell Foto: Slavko Midžor/Pixsell

"Domovinski pokret je spreman za ulaganje najmanje 4 posto BDP-a za potrebe provođenja strategije demografskog oporavka na državnoj razini u četverogodišnjem razdoblju" navode iz Domovinskog pokreta kojem je na čelu vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Domovinski pokret bi od jedinica lokalnih samouprava tražio da aktivno provode mjere stambenog zbrinjavanja putem dugoročnog najma i ulaganjem u vlastitu stanogradnju i ili putem pomoći pri kupnji vlastitog stambenog prostora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navode da urbane sredine, gradovi i općine moraju sami ulagati u stanogradnju za mlade ili za mlade i ostale obitelji, ali uz financijsku dotaciju države.

'Kad se rodi dijete, država bi preuzela dio kredita'

"Gradovi i općine mogu dio stambenih kapaciteta davati u dugoročni i sigurni najam, po prihvatljivim cijenama, uz poštivanje kriterija od strane najmoprimaca. Također, mogu stanove prodavati po realnim cijenama, također po kriterijima koji će obiteljima omogućiti proširivanje. Obiteljima s više djece grad i općina umanjuju udio otplatnih rata, to je mjera čijom primjenom se može povećati prirodni prirast. Također, postoji model za preuzimanje dijela stambenog kredita za one obitelji koje ga već imaju, a u pravilu se radi o dugoročnim kreditima. Porastom broja članova u obitelji, treba rasti i udio financijske pomoći za otplatu stambenih kredita", ističu iz Domovinskog pokreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oni bi oživljavali i ruralne sredine pa bi ulagali u otvaranje ambulanti, pošta, investirali u autobusne i vlakovne linije, potom u vrtiće, osnovne škole te uvjete za bavljenje sportom. Pritom ne zaboravljaju na otoke pa i njih vide u toj priči." Problematika ruralnog raseljavanja, a time i mogućeg ponovnog naseljavanja leži u državno uvjetovanoj provincijalizaciji, bez dobrih ili čak bez ikakvih prometnih povezanosti s većim urbanim središtima, a koje bi bile neophodne za rad, obrazovanje djece, medicinske i druge usluge", ističu u toj stranci.

Imaju ideju i za uvođenje poreznih olakšica za sve koji sklope brak u trajanju od najmanje jedne godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Primjenjivat će se drugi oblici financijskih potpora za roditelje novorođene djece, poglavito za obitelji s više djece. Osigurat će se mjesto u jaslicama i vrtiću za svako dijete bez iznimke i ostale mjere skrbi za dijete kao i za djecu školskog uzrasta nižih razreda", navode te dodaju da je conditio sine qua non ulaganje gradova i općina u dovoljno vrtića, jaslica te škola.

Oni bi davali i novčanu pomoć za svako dijete do polaska u školu s linearnim povećanjem i to "u iznosu koji bi majkama koje tako žele omogućio ostanak u obitelji do polaska u školu najmlađeg djeteta." Dodaju i ovo: "Puna isplata naknade za vrijeme trajanja cijelog jednogodišnjeg porodiljnog dopusta za jednog roditelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Univerzalna dostupnost vrtića'

Neke stvari slično vidi i Možemo! pa i oni ističu da je važna dostupnost bazičnih usluga - vrtića, škola, liječnika, usluga socijalne skrbi, riješeno stambenog pitanje, te životni standard općenito.

"To su sve faktori koji utječu na odluku o zasnivanju ili proširivanju obitelji. Osim toga, velik broj mladih ljudi iz Hrvatske se odselio i zbog općenito loše društvene klime te osjećaja nepravde, beznađa i besperspektivnosti, tako da je i to jedan od faktora koji utječe na demografsku sliku Hrvatske. U našem programu adresiramo svaki od ovih problema, pa tako, po uzoru na Zagreb i Pazin, i na nacionalnoj razini do kraja mandata planiramo univerzalnu dostupnost dječjih vrtića, sigurno i poticajno školsko okruženje, ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i niz socijalnih usluga u zajednici, kako za djecu, tako i za naše starije sugrađane", ističu iz Možemo!.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zvonimir Barisin PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin PIXSELL

Stanovanje je za njih pitanje koje traži progresivan pristup pa navode rješenje: "U četverogodišnjem razdoblju uložit ćemo 900 milijuna eura u stanovanje, što predstavlja povećanje od 5 puta u odnosu na trenutna ulaganja. Umjesto u pojedinačne stambene kredite, javna ćemo sredstva usmjeriti u izgradnju javnog stambenog fonda. Osim toga, stvorit ćemo poticajan zakonodavni i financijski okvir za financiranje neprofitne gradnje poput zadružnog stanovanja, kreirati fond zemljišta za neprofitnu gradnju i razvijati javno-civilna partnerstva u tu svrhu. Počet ćemo uvoditi kategoriju priuštivog stanovanja u prostorno-planske dokumente kako bismo spriječili gentrifikaciju cijelih naselja i osigurali da se nove stambene jedinice uistinu grade za stanovanje."

Donošenjem novog Zakona o najmu stanova, obećavaju, pobliže će regulirati odnose između najmodavaca i najmoprimaca te bi tako učinili odnose sigurnijima i predvidljivijima za sve uključene. "Na taj način stabilizirat ćemo najamne stambene odnose i time omogućiti pristup dosad nedostupnim EU fondovima i investicijama za javno i neprofitno stanovanje, koje pretpostavlja regulaciju ovih odnosa", navode u stranci Možemo!.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Mosta za Danas.hr ističu da su se u programu detaljno posvetili demografiji i stambenom pitanju. "Predvidjeli smo brojne mjere - osigurat ćemo 552 eura za sve majke tijekom prve godine života djeteta ili osigurati punu plaću ako je veća od tog iznosa. Dječji doplatak povećavamo na 80 eura mjesečno za prvo dijete, 106 za drugo, 145 za treće, 200 za četvrto te 270 eura za peto i svako sljedeće dijete. 20 tisuća neaktivnih nekretnina u vlasništvu države pretvorit ćemo u stambeni prostor za mlade obitelji - za svako dijete cijena će se umanjiti 20%. Predvidjeli smo oko 500 milijuna eura ulaganja u projekte priuštivog stanovanja", navode dio svoiih rješenja koje bi Most uveo ako osvoje vlast.