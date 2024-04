Iako su im ankete davale jedan mandat, a neki su čak i sumnjali da će uopće išta napraviti, Nezavisna platforma Sjever koju vodi međimurski župan Matija Posavec napravila je na parlamentarnim izborima svojevrsni trijumf u trećoj izbornoj jedinici osvojivši dva saborska mandata.

Velika je to stvar za jednu regionalnu stranku kakva jesu, a koja osnovana praktički pred nekoliko mjeseci. Izborne rezultate Posavec je sa svojim suradnicima dočekao u Čakovcu, a jutro nakon možemo slobodno reći velike pobjede ove male stranke koja je iza sebe ostavila puno poznatije centrističke i liberalne opcije koje su već dugu niz godina utaborene na sjeveru Hrvatske, međimurski je župan u razgovoru za Danas.hr podijelio svoje dojmove te otkrio koga planira podržati u sastavljanju vlade.

"Stranka Nezavisna platforma Sjever osnovana je prije 6 mjeseci i mislim da nije zabilježeno nigdje u Hrvatskoj da jedna regionalna stranka osnovana prije par mjeseci napravi u ovoj situaciji takav uspjeh", kaže nam Matija Posavec.

"IDS je dobio 2 mandata s koalicijom 5 stranaka, Socijaldemokrati nisu prošli prag, Fokus s Vanđelićem i Republikom je dobio 1 mandat. Mi smo išli potpuno sami. U tom težem putu, u tim nekakvim specifičnim okolnostima gdje je dosta motiviranih birača SDP-a izašlo na izbore, ipak smo osvojili dva mandata i postali najjača centristička politička stranka u Hrvatskoj po broju glasova i broju mandata. To je veliki uspjeh", ističe Posavec.

Jasna podrška lijevoj vladi

"Mnogi su nam predviđali 1 mandat, neki niti jedan. Čačić je cijelo vrijeme govorio da niti prag nećemo proći, ali pokazali smo da to nije tako", dodaje.

Međimursku župan kaže da je to rezultat promišljanja, mentaliteta i karaktera na sjeveru Hrvatske, koji, s obzirom na to da žive u kraju koji je gospodarski i po uređenosti i svemu stvarno najnapredniji u Hrvatskoj, su očito tražili duže vremena tu neku snažnu, regionalnu, političku opciju koja bi mogla imati malo veći glas. I to su sada ovime dobili.

Jedno od pitanja koje se od jučer proteže medijskim prostorom je i koga će Posavec podržati. "Dobili smo dva mandata, među prvih tih sedam opcija koje su ušle u Sabor. Rekao sam od prvog dana, i prije izbora, da sam uvjeren da će lijevi centar sastavljati vladu. I dalje stojim kod tog uvjerenja. S obzirom na sada ove pozicije - stranke osim HDZ-a i DP-a po broju mandata imaju 68 mandata, manjinci imaju 8, to je 76, a sa 76 mandata se može napraviti stabilna parlamentarna većina i stabilna Vlada. I mi ćemo tu Vladu, odnosno parlamentarnu većinu u toj situaciji podržati", otkriva nam Posavec, dodajući da je to ono što govorim cijelo vrijeme.

Inzistiranje na važnim projektima

Ono što je Nezavisna platforma Sjever komunicirala od samog početka jest da će od svake vlade inzistirati na projektima koji su od velike važnosti za sjever Hrvatske. Neke od njih Posavec nam je odmah i pobrojao.

"Mislim da je stvarno nekorektno da u 21. stoljeću u 2024. godini, kada se grade ceste po Hrvatskoj od nemila do nedraga, još uvijek gradovi i sjedišta županija na sjeveru Hrvatske nisu povezani kvalitetnom prometnom infrastrukturom. Mi 20 godina čekamo na izgradnju obilaznice Čakovec-Varaždin, to je 6 kilometara ravničarske ceste koja se mogla davno prije napraviti. Varaždin i Krapina nisu povezani, Čakovec i Koprivnica. Želimo da to sve budu nekakve brze ceste, jer to jako puno znači za razvoj gospodarstva“, kaže, spomenuvši pritom i željeznicu.

"Od Čakovca do Zagreba, tri sata traje put od 85 kilometara", dodaje.

"Ono što smo mi komentirali cijelo vrijeme, mislim da je ovo otimanje bolnica županijama bila jedna potpuno pogrešna reforma zdravstvenog sustava koja nije donijela ništa i bilo bi pametno i mudro da nova vlada to ispravi vrati bolnice županijama da same razvijaju svoj zdravstveni sustav sukladno specifičnosti lokalnog stanovništva", rekao je Posavec.

U Sabor ulazi kasnije

Kao jednu od ključnih stvari ističe i domove za starije i nemoćne. "Na sjeveru Hrvatske moramo iskoristiti EU sredstva da imamo barem 10 domova, zbog liste čekanja i dostojanstva prema umirovljenicima. To su te neke konkretne stvari – veća pažnja i prema gospodarstvu i prema svemu drugome", pojašnjava Posavec.

Sam Posavec bio je nositelj liste te je osvojio preko 16.000 preferencijalnih glasova. Ipak, u saborskim ga klupama nećemo još vidjeti. "Zakon mi priječi da aktiviram Sabor dok mi god traje funkcija župana, tako da ću završiti mandat župana još ovih malo manje od godinu dana koliko mi traje, a nakon toga ću aktivirati saborski mandat", kaže. Na pitanje tko će ići umjesto njega, kaže da će to vidjeti jer trebaju svi sjesti i dogovoriti se.

Stranka je, inače, osvojila 25.829 glasova.