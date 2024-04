Ivan Penava iz Domovinskog pokreta komentirao je RTL-ovu reporteru Petru Panjkoti sporne snimke s internog sastanka HDZ-a na kojima Andrej Plenković govori o zlim i kvarnim ljudima te kako je moguće sada pregovarati s tim ljudima.

"Takav je život nas vjernika i pravednika izgleda. To je bila brutalna agresija, vulagarnost, nešto neviđeno, bespotrebno. Ali kada uzmete u obzir u kakvom gradu živim, s kojim ljudima iz aspekata nevriješenih stvari iz prošlosti, znate o čemu pričam, o najgorim i najtežim stvarima, ali nosimo svoj križ i znam da sam u gradu Vukovaru tamo da se borim za interese građana i vitalnim interesima. A ove teške riječi za Markuša da je terorist i ne znam što sve ne, to će ipak gospodin Plenković morati objašnjavati", rekao je Penava na početku.

Na pitanje hoće li prijeći preko toga, vidno zadovoljan Penava je odgovorio: "Preko ničega ne prelazim, sve pamtim, sve držim u sebi, ali ne robujem egu nego nacionalnim interesima Hrvatske i građana. To je jedino ispred čega kleknem".

Istaknuo je da se razgovori već vode i da su razgovarali. "Ljudi zovu, iz različitih razina i stranaka, ali to nije obavezno. Predsjednik s predsjednikom kad sjedne to su za mene relevantni razgovori. Nemam razloga Plenkoviću dati prednost pred drugima. Apsolutno je u ravnini sa svim drugima. Svjetonazorski su nam bliže demokršćanske opcije, ali korupcija nam je jako daleko. On je tu izjednačen, sjest ćemo sa svima i vidjeti možemo li se dogovoriti. Možda se ne možemo dogovoriti.

