U stožeru Domovinskog pokreta razgovarali smo s Mislavom Kolakušićem, predsjednikom stranke Pravo i pravda, o pitanju hoće li ići u koaliciju zajedno s HDZ-om i manjincima, budući da se prije izbora govorilo da je dio za Andreja Plenkovića a dio za Zorana Milanovića.

Kolakušić je odmah na početku naglasaio da su njegovi kolege iz Domovinskog pokreta rekle da nikada neće ići s Plenkovićem. "Govorili su da s Plenkovićem neće, a iz Prava i pravde neće ni s Plenkoviće ni HDZ-om, niti sa SDP-om jer je to čista prevara birača. Ja sam zagovarao cijelo vrijeme kordon saniter. Ide se naprijed koalicija, odnosno skup može biti neideološki, ideološki i građani tome daju podršku. Ovim kasnijima mi nikad nećemo dati podršku i to je prevara birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako vi idete da se borite protiv ideja, ideologija Možemo i SDP-a, a onda poslije s njima koalirate, što je to ako ne prevara birača? Ako govorite da je HDZ najkorumpiranija stranka, a ona to je u povijesti europske unije, pa kako se onda može ići s njima? Pravo i pravda ne ide ni s jednima ni s drugima, idemo na nove izbore, idemo se dogovoriti na koji način...", poručio je Kolakušić.

Ako su izlazne ankete točne, Pravo i pravda osvaja jedan mandat. "Ako će naš jedan mandat odlučivati, idemo na nove izbore! Ako neće odlučivati, onda će neki drugi ući u neke druge koalicije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje je li on solo igrač, s obzirom da Domovinski pokret osniva pregovarački tim koji će razgovarati s jednima i drugima, Kolakušić odgovara: 'Nismo mi solo igrač, mi smo za ono za što smo izašli na izbore. Ne možemo s njima ići u koaliciju. Mi smo izašli na izbore da osvojimo puno. Nismo...Sve drugo je prevara, znači to je jedina realnost. Oni koji izađu zajedno na izbore moraju dobiti 76 mandata. Jednostavno je. To je životni scenarij. Ono što smo gledali, to je oni što većina građana ne želi. Ne želi žetone, pretrčavače, ne želi jednu priču prije izbora, nakon izbora drugu priču. Nikada s nikakvim dijelovima HDZ-a, s Plenkovićem, bez Plenkovića. Ne radi korupciju Plenković, nego tisuće članova HDZ-a. Ne može on sam provoditi toliku korupciju", zaključio je Mislav Kolakušić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa