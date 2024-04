Reporter RTL-a Petar Panjkota javio se iz stožera Domovinskog pokreta koji je rekao da se u "političkoj kuhinji još štošta kuha" te razgovarao o tome sa Stipom Mlinarićem, nositeljem liste u 10. izbornoj jedinici.

Na pitanje hoće li Domovinski pokret sudjelovati u novoj vlasti, Mlinarić je rekao: "Prvo ću reći što će se skuhati, skuhat će se negdje oko 22 sata da će Domovinski pokret imati 16 mandata, u to sam siguran. Prije 4 godine smo imali 12 mandata".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tih 16 mandata se neće raskoliti? "Ja vam ovdje kažem odogovorno u kamere. Odluku o bilo kakvoj koaliciji donosi predsjedništvo Domovinskog pokreta koje je donijelo odluku da u nikakvu koaliciju u kojoj je Možemo! i SDSS da Domovinski pokret neće sudjelovati. I nećemo se prodati za fotelje, one nam nisu bitne. Jako će se iznenaditi oni koji budu pregovarali s nama, mi smo mandate dobili od hrvatskog naroda za kojeg smo izašli na izbore", ističe Mlinarić.

Odgovarajući na pitanje bi li Domovinski pokret išao sa HDZ-om ili SDP-om, Mlinarić je objasnio: "Neću vam to reći nikada, ni u kampanji nikad to nisam odgovorio novinaru jer nemam razloga odgovarati na takva hipotetička pitanja. Tko pristane na 10 zahtjeva Domovinskog pokreta može početi pregovarati, a o koaliciji će odluku donijeti predsjedništvo. S kim će se pregovarati, to je na DIP-u i na hrvatskim građanima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petra Panjkotu je zanimalo što u slučaju da na zahtjeve pristanu i u SDP-u i HDZ-u, ali Mlinarić nije znao odgovoriti. "Ne znam, donijet će predsjedništvo odluku, ali nisu isključeni ni ponovljeni izbori. Nemojte ni tu varijantu isključiti, vrlo je izgledna ako se ne pristane na promjene u Hrvatskoj koje Hrvati željno iščekuju. Vjerujte ići će se na ponovljene izbore, prije nego na kompromise i prodavanje za stolice - to Domovinski pokret neće napraviti", upozorio je Stipo Mlinarić.

Sve o parlamentarnim izborima 2024. možete pratiti uživo OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa