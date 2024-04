SAŽETAK DANA:

Očekuje se konferencija za medije Domovinskog pokreta

SDP predao listu za Europski parlament

Analitičar: 'Pobjeda u Hrvatskoj daje Plenkoviću legitimitet na EU izborima'

Kolakušić: 'Tko misli da može promijeniti HDZ...'

13.47 - U 15 sati medijima će se obratiti se zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Mario Radić.

13.11 - Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u ponedjeljak je u pratnji kandidata i partnera, DIP-u predao koalicijsku listu za izbore za Europski parlament, uvjeren da će njihova lista biti pobjednička jer imaju najbolje ljude, fokusirane na interes građana.

Grbin je istaknuo da im je trenutno "apsolutni prioritet" konstituiranje Sabora s antihadezeovskom većinom koja bi odmah mogla donijeti neke glavne odluke, poput micanja Ivana Turudića i izmjene lex AP-a, za što im ne bi trebala Vlada.

"U ovom je trenutku apsolutni prioritet što prije konstituirati Sabor kako bi se uveo parlamentarni nadzor nad radom Vlade i kako bismo spriječili ovu tehničku Vladu da donosi uredbe sa zakonskom snagom", istaknuo je Grbin nakon predaje liste za EU parlament.

Stranke, koje su dobile povjerenje građana na izborima, pozvao je da se očituju hoće li poštivati ono o čemu su govorile prije izbora i omogućiti promjenu.

No, odbio je reći s kojim je strankama SDP do sada razgovarao o toj inicijativi, te dodao da se iz istupa Možemo! može vidjeti da su to podržali.

"Neću govoriti u ime bilo koje političke stranke, u ime Mosta, DP-a, Suverenista, IDS-a ili bilo koga. Ako oni prihvaćaju našu inicijativu, a ona omogućava da već sutra počnemo ostvarivati stvari o kojima smo svi govorili u kampanji, onda je to nešto što oni trebaju reći. Naša je ponuda na stolu, ali mi razgovore ne prepričavamo. Imena i fotelje u ovom trenutku nisu predmet razgovora, no postat će ako postoji volja da se ovo dogodi", rekao je Grbin.

13.03 - Kandidacijske liste za europske izbore predaju su do utorka u ponoć. Listu za Europski parlament Državnom izbornom povjerenstvu u Hrvatskom saboru u ponedjeljak je predao SDP. Čini se da bi nositelj HDZ-ove liste mogao biti premijer Andrej Plenković koji je prema njemačkom Bildu i jedan od kandidata koji bi na čelu Europske komisije mogao zamijeniti Ursulu von der Leyen jer ona navodno gubi potporu Europske pučke stranke za novi mandat.

"Onaj koji je do jučer tvrdio da ga ne interesira Bruxelles i da ga ne zanima ništa osim Hrvatske danas razmišlja o bijegu", komentirao je danas predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Detalje o mogućem zaokretu u Plenkovićevoj karijeri i funkcijama koje bi bile dostojne visokog političkog dužnosnika za Danas.hr iznio je politički analitičar Davor Gjenero.

Više pročitajte OVDJE.

12.26 - Mislav Kolakušić iz Domovinskog pokreta, objavio je na društvenim mrežama video u kojem govori o mogućim koalicijama. Za njega bi najbolja opcija bila novi izbori jer on neće podržati ni SDP ni HDZ.

Više pročitajte OVDJE.

