Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić i glavni tajnik Josip Dabro dali su u ponedjeljak izjavu za medije.

"Mi smo pri kraju svih naših procesa što se tiče pregovora. U 18 sati imamo Predsjedništvo koje će to usvojiti, kasno će završiti", rekao je Radić.

"S lijeve strane mi nije jasno s kime trebamo pregovarati", istaknuo je. HDZ, kaže, ima tim.

'Ne možemo s Možemo! i SDSS-om'

DP će danas oformiti pregovarački tim. Osnovna načela će biti ista kao u kampanji, rekao je Radić.

"Mi smo formalisti, odluka Predstavništva je da mi ne možemo biti s Možemo! i SDSS-om", istaknuo je i naveo da su razlozi ti što je SDSS nastao iz rata, a da je Možemo! nastao iz razloga koji po njima nisu ustavni.

Radić je rekao da je vidio puno spinova po pitanju pregovora. "Nismo tražili nikakva ministarstva jer nismo imali pregovore s nikim", rekao je, ali dodao da je bilo neformalnih razgovora u kojima se nisu tražila ministarstva.

Na pitanje o njegovoj izjavi u Saboru u kojoj je Andreja Plenkovića nazvao lopovom, što je ranije danas negirao, odgovorio je Stipo Mlinarić. Kaže kako je to bilo u jedan sat u noći u sabornici te da je govorio o krađi referenduma. "Kuščević i ekipa su ukrali, to su činjenice. Nikad nisam pobjegao od svoje izjave. Dva referenduma su ukradena", rekao je.

"Neki od nas su bili u ratu. U ratu se pregovara s onim tko je s druge strane. Želite li reći da se ne smije pregovarati?", kazao je Radić novinarima nakon pitanja hoće li se povući kaznena prijava protiv Plenkovića.

Na pitanje ako se u ratu pregovara, ne mogu li pregovarati s SDSS-om, Radić je ponovio da je odluka Predsjedništva takva. Na drugo pitanje da se može odluka promijeniti, Radić je rekao da može, ali nije dao naznaka da bi se to moglo dogoditi danas.

Je li uvjet da Anušić bude premijer?

Izjave Sandre Benčić nije htio komentirati.

Ne očekuje da mogu uvjetovati da Plenković bude u pregovaračkom timu.

Na pitanje o tome hoće li biti uvjet da Anušić bude premijer Radić nije konkretno odgovorio.

Radić ne zna koliko bi pregovori mogli trajati.

Na pitanje zašto Ivan Penava nije tu, rekli su da će šef stranke doći na Predsjedništvo.

Na pitanje je li bilo problema u stranci nakon narodnjaka, Radić je rekao da je to za tužbu. "Ono nasnimavanje mene sa nekom pjesmom, to je kažnjivo, to je za tužbu. Imam dokaz da je to bila sevdah pjesma. To je utuživo. Ja nisam tužio i ne želim tužiti. Ja slušam rock, nekad sam i svirao punk tako da to nije moj svjetonazor", istaknuo je.

Objava na društvenim mrežama

"Domovinski pokret priprema ključne programske točke koje su uvjet za moguće dogovore. Mi nismo trgovci foteljama i takav razgovor ne vodimo i odbacujemo", objavili su na službenoj stranici Domovinskog pokreta u nedjelju poslijepodne.

POGLEDAJTE VIDEO: Glavni tajnik DP-a za RTL otkrio da bi prije pregovarao s Anušićem, nego s Plenkovićem