Mislav Kolakušić iz Domovinskog pokreta, objavio je na društvenim mrežama video u kojem govori o mogućim koalicijama. Za njega bi najbolja opcija bila novi izbori jer on neće podržati ni SDP ni HDZ.

"Promjene su moguće. Za dva tri mjeseca možemo ići na nove izbore, ali s potpuno jasnim i definiranim stavovima. Tko s čim, tko s kim i kako i zašto. Bez toga neće biti moguće promjene. Svatko tko misli da može promijeniti HDZ s Plenkovićem na čelu će brzo shvatiti da je to nemoguće", rekao je Kolakušić.

"Relativni pobjednik je opet HDZ, stranka korumpiranih ljudi, zločinačka organizacija pravomoćna osuđena za izvlačenje i pranje novca. Međutim, relativni pobjednik su oporbene stranke. Građani Hrvatske su podiijeljeni od skroz lijevih opcija, do onih, možemo reći, tradicionalnih konzervativnih opcija. Između se nalaze takozvani liberali, ili neki centar. Koji u stvarnosti baš i ne postoji. Što sad? Kako stvoriti Vladu koja će promijeniti Hrvatsku? Moguće je napraviti neku koaliciju HDZ-om i nadati se da će doći do promjena. To smo već imali. Most je imao dva najvažnija resora, ministarstvo pravosuđa i ministarstvo policije skoro dvije godine. Što se dogodilo? Apsolutno ništa. Nijedan zakon, nikakva promjena ni u najmanjoj mjeri. Je li netko uhapšen? Ništa. Ako vi kao manjinski idete stvarati vladu s HDZ-om gdje je njihov premijer, njihova glasačka mašinerija, ne može doći do nikakve promjene.Što je onda potrebno učiniti?", rekao je.

Podsjetimo, Domovinski pokret je u nedjelju poručio da ih u vezi formiranja nove vlade zovu sa svih strana, ali oni nisu trgovci foteljama i neće iznevjeriti svoje birače ni hrvatski narod.

DP se javio priopćenjem nakon što su mediji objavili da pregovaraju s HDZ-om o sklapanju nove većine te da traže resore kulture, unutarnjih poslova, pravosuđa i regionalnog razvoja.

Medijske napise je kao špekulacije odbacio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je potvrdio da već postoje kontakti s Domovinskim pokretom, sa čijim će predstavnicima razgovarati idućeg tjedna.

"Kad sjednemo za stol, onda ćemo vidjeti. Ove sve špekulacije u medijima, ovo ministarstvo, ovaj uvjet, to ljudi izmišljaju i puštaju spinove, nikakvih sadržajnih razgovora između dviju stranaka u tom pogledu nije bilo", rekao je Plenković.

Osim Kolakušića, danas će izjavu za medije dati i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Mario Radić.

