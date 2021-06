ZET, jedna od ključnih gradskih tvrtki, formalno izvan Holdinga, ali vlasnički posve vezana za Grad, i još k tome u odnosu na slične tvrtke u europskim metropolama debelo iznadprosječno vezana za subvencije iz gradskog budžeta, na svim izbornim sučeljavanjima je spominjana najčešće zbog žičare i golemog kredita kojim je opterećena da bi žičara bila izgrađena, ali i mimo žičare – ZET vrije od problema.

S obzirom da tvrtka prema službenim podacima od 30. lipnja 2020. zapošljava 3 656 radnika na neodređeno i 236 na određeno, a u međuvremenu su uslijedila i nova zapošljavanja zbog žičare koja još nije proradila, zanimalo nas je kakvo je raspoloženje među radnicima nakon promjene vlasti i kakva su očekivanja, smatraju li da se i u ZET-u mogu očekivati kadrovski rezovi ili smanjenje troškova.

Među zaposlenicima ZET-a je, naime, u ovom trenutku aktivno čak 12 sindikata. Razgovarali smo s trojicom, Draženom Jovićem, predsjednikom jednog od dva reprezentativna sindikata, Sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET Zagreb, Ilijom Tadićem, šefom Sindikata autobusnog prometa, koji kao vozač autobusa radi u ZET-u već 29 godina, te Borisom Jamnićem, također dugogodišnjim zaposlenikom ZET-a, povjerenik Novog sindikata koji nastupa s pravima radničkog vijeća.

Bure birokracije

„Dugi niz godina se borimo s nestručnošću i neodgovornošću pojedinaca. Potrebna je posve nova organizacija i modernizacija sustava. Imenuju se rukovodioci s koeficijentom 7 za poslove koji su zbog novih tehnologija posve suvišni. Ili, imamo šefove prometa i rukovoditelje prometa, a njima je 90 posto isti opis posla i kada nastaju problemi – ne zna se tko je odgovoran. Naravno, najčešće ni šefovi niti rukovoditelji nisu odgovorni ni za što. S druge strane, nedostaje vozača i servisnih radnika. I javna je tajna da se to stanje s nedostatkom naših servisnih radnika namjerno održava zato da bi se omogućili poslovi vanjskim servisima i agencijama. Jedan te isti kvar se naplaćuje više puta.“, otvoreno oslikava stanje u autobusnom prometu Ilija Tadić.

On je jedan od sindikalaca koji već godinama upozorava na probleme, od loših, starih friziranih guma na autobusima do neprimjerenih radnih uvjeta. Njegov sindikat je pružio podršku i brojnim radnicima koji su pokrenuli radne sporove zbog zakidanja na koeficijentu plaće. Od 2015. godine, naime, uprava je novozaposlene vozače zadržavala na koeficijentu kakav je bio predviđen za probni rok (2.20) i nakon probnog roka, te su oni zakinuti u ukupnoj plaći u odnosu na druge kolege i do dvije tisuće kuna mjesečno…“Pokrenuli smo više od 60 tužbi. Imamo i presudu Vrhovnog suda u našu korist i nekoliko pravomoćnih presuda u korist naših radnika. I sada se događa da uprava šikanira one koji su podnijeli tužbe. Uvijek nađu neki način da kazne one s popisa koji tuže.“, kaže Tadić.

Ilija Tadić naglašava da govori za medije s pozicije predstavnika radnika, na temelju Zakona o radu i kolektivnog ugovora, jer mu je stalo da se poštuje zaštita na radu i radnička prava, ali i da ima toliko godina i starosti i rada u struci da se „nikog ne boji“, te da može istupiti pod imenom i prezimenom i reći da je za ZET zadnji trenutak da se provedu korjenite promjene, i radi sigurnosti radnika, ali i sigurnosti putnika. Na pitanje ima li podatke o ukupnom broju menadžera i rukovoditelja u strukturi zaposlenih kaže da se ti podaci kriju, ali da on dovoljno dugo radi u ZET-u da pamti vrijeme kada su imali – jednog direktora i takvu „liniju zapovijedanja“ da je bilo jasno za što je tko odgovoran.

'Red je da odu kreatori propasti ZET-a'

Drugi sindikalni vođa, Boris Jamnić, vrlo otvoreno govori da bi „minimum pristojnosti“ bio da ZET napusti dosadašnja šefica Ljuba Romčević Žgela. Naime, ona bi i u slučaju da stavi svoj mandat na raspolaganje i dalje mogla ostati zaposlena u ZET-u jer je na mjesto predsjednice uprave došla s pozicije direktorice u sustavu. „Ma o čemu uopće govorimo…red bi bio da odu kreatori sadašnjeg propadanja ZET-a. I predsjednica uprave i njezini suradnici koji su instalirani po političkoj liniji.“, kaže Jamnić.

Na pitanje o strukturi zaposlenih, odnosno, koliko ima rukovodećeg kadra u odnosu na obične radnike, odgovara da je to nemoguće utvrditi jer u ZET-u godinama ne postoji – sistematizacija radnih mjesta. „Da postoji onda bi se moralo znati koje su kvalifikacije potrebne za koje radno mjesto. I zašto je to radno mjesto potrebno. I za što služe savjetnici. I zašto netko ima golemi koeficijent, a vozači rintaju za male plaće. Ovako se zapošljava ljude onako, kako vjetar puše, ili kako je odgovaralo šefovima iz gradskih službi.“, komentira Jamnić. Net.hr je, primjerice, pisao o zapošljavanju sestre pročelnice Mirke Jozić, Dragice Lupić, na mjesto „višeg projektanta“, ali je ubrzo napredovala do direktorice sektora. Pisali smo i o zapošljavanju glumice Helene Kovačić u odjelu marketinga. No, to nipošto nisu sva zapošljavanja po političkoj liniji.

„Zapošljavalo se ekonomiste, pravnike, a nedostaju nam radnici tehničkih struka. Evo, u ovom trenutku sto tramvaja čeka na lakiranje, a imamo samo četiri lakirera.“, kaže Jamnić. Koeficijent tehničke ispravnosti vozila je jako nizak, u voznom parku su vozila stara i do trideset godina. A istovremeno su se kupovali golf autići jer ih je poželio Milan Bandić koji sada posve neiskorišteni zauzimaju prostor u garaži. Autobusi kupljeni 2006. godine su sada već odvozili i po milijun kilometara, a održavanje vozila je prepušteno vanjskim tvrtkama i vrlo je dvojbene kvalitete.

'Stalno se upumpavaju novci...'

Jamnić upozorava i na slučaj radničkog odmarališta, Vile Milde s Velog Lošinja, koja je kupljenja izdvajanjem radnika ZET-a, a prošle godine se našla na popisu objekata Holdinga koji su ponuđeni na prodaju. „Poduzeli smo sve pravne korake, protestirali, bio sam i na razgovoru i s Anom Stojić Deban, šeficom Holdinga, i nadam se da objekt ipak nisu uspjeli prodati „ispod žita“.“, kaže Jamnić.

„I mreža i pruga i vozila su u vrlo lošem stanju i potrebni su hitni zahvati da se ZET dovede u stanje da može i dalje funkcionirati. U ZET se stalno upumpavaju novci, ali njima se nesumnjivo moralo mnogo odgovornije upravljati. Sada se samo nagađa koliko je ZET u minusu i uvjeren sam da ćemo prave brojke tek saznati. Za mene uopće nije upitno jesu li potrebni i kadrovski rezovi. Jesu, tamo gore, u upravi koja je ZET dovela u stanje u kakvom je danas.“, kaže Jamnić.

I on, i Ilija Tadić, smatraju da je i kolektivni ugovor u ZET-u loš i da će se nova uprava kojoj se nadaju morati pozabaviti i time. „Umjesto da se definiralo osnovicu plaće, muljalo se s tzv. nagradama, božićnicama i regresom, i velika većina radnika se smatra – izigranima. Ali u izradi kolektivnog ugovora su sudjelovala dva reprezentativna sindikata, Sindikat Zagrebačkog holdinga, i Sindikat vozača i prometnih radnika, čiji su si predstavnici sredili veće plaće i lijepe privilegije, pa su „malo zaboravili“ na ostale radnike…“, kaže ironično Jamnić.

I neki šefovi sindikata imaju ured i tajnicu

Činjenica je, naime, da šefovi dvaju reprezentativnih sindikata, Anto Jelić i Dražen Jović, imaju i svoje urede i tajnicu i parkirna mjesta, no, u razgovoru za Net.hr, jedan od njih, Dražen Jović, odbacuje primjedbe svojih kolega sindikalaca, kaže da se radi o pravima kakva imaju reprezentativni sindikati prema zakonu, te da se „radi o klasičnom „sindikalnom podmetanju“ onih sindikata i njihovih predstavnika koji više ne mogu pregovarati oko temeljnih postulata sindikalnog rada, a to je sklapanje kolektivnog ugovora“. Kaže da odgovorno obavlja sve sindikalne dužnosti, da se sindikalnim radom „treba baviti stalno, cijelo vrijeme, treba ulagati u članove i gledati njihov interes, a ne uskogrudne sindikalne interese kao oni sindikalni predstavnici koji su svrha sami sebi, a nemaju utjecaj niti na osnovna materijalno socijalna prava vlastitih članova“.

Te podsjeća na brojne sindikalne akcije svog sindikata. „2015. godine smo pokrenuli preko 400 tužbi zbog neisplate prijevoza sukladno odredbama kolektivnog ugovora, 2016. smo pokrenuli tužbe za kolektivni ugovor kojega je pokušao otkazati pokojni gradonačelnik, 2017. smo imali skoro 1000 tužbi vezanih za neisplatu božićnice 2017., 2018. godine smo pokrenuli utvrđivanje reprezentativnosti sindikata pred Povjerenstvom, 2019. godine smo otvorili kolektivne pregovore koji su doveli do zamjetnog povećanja plaća radnika ZET-a, 2020. godine smo pokrenuli preko 600 tužbi vezano uz neisplatu uskrsnica 2020 godine. Svi navedeni podaci govore sami za sebe i lako su povjerljivi, a i mnogo puta smo javno istupali protiv mnogih nepravilnosti.“, nabraja akcije svog sindikata Dražen Jović.

Na pitanje što očekuje njegov sindikat nakon promjene gradske vlasti Jović odgovara da očekuje „dovršetak reorganizacije“, jer je to ono što tvrtku opterećuje još od 2002. kada je zadnji put završena cjelovita reorganizacija ZET-a“. On, međutim, smatra da ZET uopće nema viška zaposlenih. „ZET zasigurno nema viška radnika (zaposlenih) i nema strahovanja da će se kroz reorganizaciju i njen završetak pojaviti višak radnika, koji bi bio velik, jer veliki je odljev radnika u mirovine.“, kaže Dražen Jović. No, i on očekuje – promjene.

„ Od nove gradske vlasti očekujem da revidira ugovore prvenstveno vezanim uz održavanje niskopodnih tramvaja i ugovora vezanim za održavanje ostalih vozila (autobusa), jer radnici ZET-a mogu održavati svoj vozni park. Također očekujem da se zaposli deficitarni broj radnika vezanim uz radna mjesta održavanja i servisiranja vozila, dovoljan broj čistačica i pratećeg osoblja, jer ZET je devastiran nedostatkom radnika (od čistačica, električara, bravara, mehaničara, zaštitara, vozača itd).“, kaže Jović. I on smatra da je „demokratski standard“ da svi predstavnici Uprave, pročelnici gradskih ureda, voditelji podružnica, ponude svoje mandate na raspolaganje novoj gradskoj upravi, ali i „da se mora paziti da se poštuju zakonske odredbe koje nas ne bi dovele do sudskih postupaka i tužbi.“

Preko 600 tužbi

Jović također potvrđuje veliki broj radničkih sporova u ZET-u, odnosno tužbi zbog kršenja određenih prava koji su vezani za nepoštivanje odredbi kolektivnog ugovora ili odredbi Zakona o radu. „Žalosti da u ovome trenutku imamo preko 600 tužbi vezanih uz neisplatu Uskrsa za 2020. godinu koja nije tada isplaćena sukladno odredbama kolektivnog ugovora i do dana današnjeg se vode sporovi u vezi toga. Totalno mi je neshvatljivo da nije postignut dogovor oko toga već da se je ZET upustio u sudsku bitku za koju vjerujem da će biti izgubljena. Već smo dobili pravomoćne presude u određenom dijelu predmeta. Pozivali smo nekoliko puta odgovorne u ZET-u i Gradu da se postigne nagodba i da se izbjegnu nepotrebna suđenja, jer kao primjer Uprava Zagrebačkog holdinga je postigla nagodbu oko istoga slučaja (vezano za Uskrs 2020). Također očekujemo pravomoćne presude u svim predmetima u kojima smo uvjereni da su prekršena neka od prava radnika, naravno vezano prvenstveno uz probleme vezane sa nezavršenom reorganizacijom ZET-a.“, kaže Dražen Jović.

Jović naglašava da smatra da je bitno da snose odgovornost „svi oni koji su eventualno svojim postupanjem i davanjem neopravdanih otkaza radnicima, a ako se to dokaže na sudu izazvali štetu (materijalnu) radnicima“. No, do sada u ZET-u nitko nije snosio odgovornost za neopravdane otkaze. Primjerice, predsjednica Uprave ZET-a, Ljuba Romčević Žgela, nikada nije odgovarala za otkaz šefici kadrovske službe Marici Špehar. Gospođa Špehar je dobila otkaz 2016. godine jer se usprotivila zapošljavanju osoba s lažiranim diplomama, a u jesen 2020. godine je dobila presudu da je ZET mora vratiti na posao.

„ZET ukupno vodi stotine sudskih procesa s radnicima, a najveći dobitnik u cijeloj priči je odvjetničko društvo Mihočević-Bajs. Ne samo da se neodgovorno posluje, ne samo da se uskraćuju radnička prava, nego se iz blagajne ZET-a isplaćuju enormni honorari privatnoj odvjetničkoj kući za sporove s radnicima. Pokušao sam saznati koliko je godišnje ZET platio odvjetnicima, pozvao se na Zakon o pravu na pristup informacijama, ali uskraćen mi je odgovor. Rekli su mi da je to – poslovna tajna. Kako je moguće da plaćanje ZET-a jednom privatnom odvjetničkom društvu iz blagajne gradske tvrtke koju financiraju građani Zagreba bude – tajna?“, kaže drugi sindikalac, Boris Jamnić.

A kako to da u ZET-u ima dvanaest sindikata? „Dio ljudi se organizirao jer nije bio zadovoljan s postojećim predstavnicima. Ali ne treba u tome gledati ništa lošeg. To je demokracija.“, kaže Boris Jamnić i dodaje da se nada da će nova uprava htjeti razgovarati sa svima, a ne samo s „velikim“ sindikatima. „Jer mnogo puta kada su oni zašutjeli, mi smo digli svoj glas…“, kaže Jamnić.

„Zakon o radu jasno određuje pod kojim se uvjetima može osnovati sindikat (10 poslovno sposobnih osoba) i ne možemo utjecati na zakonske odredbe. Definitivno smatramo da je 12 sindikata u ZET-u previše, ne što želimo ili možemo utjecati na njihov rad, već što Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata na određeni način pokazuje da samo „veći sindikati“ mogu pregovarati oko temeljne sindikalne zadaće i obveze, a to je kolektivni ugovor.“, kaže Dražen Jović iz „velikog“ sindikata, Sindikata Zagrebačkog holdinga. Iako se različiti sindikalni vođe razlikuju u interpretaciji odgovornosti dosadašnje uprave i očekivanjima o odlasku onih koji su došli po političkoj liniji, činjenica je da svi jednako tvrde da u ZET-u postoji kritična masa radnika koji žele sređivanje stanja u ZET-u.