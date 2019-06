I ONI NAJZIMOGROZNIJI BRĆKAT ĆE SE SATIMA: Pogledajte kakve su temperature mora diljem obale

Temperatura mora bit će od 24 pa sve do 27 °C

Nakon pljuskova i visokih temperatura, od ponedjeljka nas čeka stabilno i sunčano vrijeme, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ).

U većini zemlje bit će pretežno vedro, u unutrašnjosti poslijepodne uz slab dnevni razvoj oblaka. Na Jadranu nas očekuje umjerena i jaka bura povremeno s olujnim udarima, od sredine dana će malo oslabjeti. Najviša dnevna temperatura većinom između 28 i 33 °C, u gorju malo niža.

I u nedjelju će biti vedro i toplo. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 15 do 19, na moru između 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 °C.

