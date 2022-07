Iako u Hrvatskoj nije prošlo nezapaženo da je hrvatski državljanin, Mihajlo-Miha Perenčević, završio na britanskoj listi za sankcije zbog ruske agresije na Ukrajinu, činjenica je da ta gesta ne znači ništa za svu njegovu imovinu i eventualne poslove u Hrvatskoj. No, ukoliko se dogodi da nakon britanske liste bude sankcioniran i na listi EU, trebale bi uslijediti i konkretne posljedice i u Hrvatskoj. Iako sve što se zbiva oko sankcioniranja osoba i tvrtki koje su zbog podrške Putinovom režimu završile na crnoj listi EU, u Hrvatskoj nadležna ministarstva, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo financija, drže pod velom tajnosti.

Mihajlo Perenčević je završio na britanskoj crnoj listi pomagača Putinove mašinerije zbog činjenice da je predsjednik uprave tvrtke Velestroj, građevinske tvrtke specijalizirane za izradu cjevovoda, koja posluje, kako stoji u objavi britanske vlade, „u sektorima od strateškog značaja za Vladu Rusije“.

U Hrvatskoj se o njemu pisalo kao o misterioznom poduzetniku s iznimnim vezama u inozemstvu, od SAD do Rusije, ali nikada nije rasvijetljena tajna njegovog prvog milijuna, odnosno, kako se brzo i uspješno pretvorio iz socijalističkog direktora u milijardera. Danas zajedno sa suprugom Sonjom Perenčević i bratom Predragom posjeduje nekoliko vila i golemi kompleks zemljišta u vili Čikat na otoku Malom Lošinju, a smatra ga se ključnom osobom za dovođenje ruskog kapitala na otok, pa i privatizaciju tvrtke Jadranka d.d. u čijem sastavu posluju najveći malološinjski hoteli.

Misterij prvog milijuna

Miha Perenčević nije rođeni Lošinjanin, ali pretpostavlja se da je netko iz njegove obitelji, ili je obitelj na otoku ljetovala, pa je počeo dolaziti i on na Mali Lošinj još kao dječak. U vrijeme Jugoslavije dogurao je do najunosnije moguće pozicije, direktora u građevinskom i naftnom biznisu u inozemnim ekspoziturama državnih tvrtki, što je osiguravalo i međunarodnu karijeru i sjajnu zaradu, a osiguravalo je i lako prebacivanje u strane tvrtke nakon rastanka sa socijalističkom privredom.

Spekuliralo se da je iz tog vremena imao kontakte s Franjom Gregurićem, koji je također startao kao komunistički direktor za strana tržišta, a devedesetih je postao istaknuti HDZ-ovac, a bio je povezan i sa devedesetih godina iznimno moćnim pomoćnikom ministra unutarnjih poslova, Željkom Tomljenovićem, koji je zbog poslova nabave oružja dosta ordinirao na ruskoj sceni. I kasnije su se povremeno pojavljivali indikatori da Mihajlo Perenčević održava iznimne odnose s novom hrvatskom poslovnom i političkom elitom: primjerice, Perenčevićev sin Nikola nekoliko godina je radio u Questus fondu kojeg je vodio bivši ministar financija Borislav Škegro.

Neovisno o razgranatim obiteljski poslovima u Rusiji i SAD, ali i u mnogim offshore oazama, Mihajlo Perenčević je ostao vezan uz Hrvatsku: u Zagrebu on, supruga i kći, u elitnoj zagrebačkoj ulici, Jurjevskoj, posjeduju tri vile, stan na Trgu Bana Jelačića, sin Nikola ima vilu na Tuškancu, a na Malom Lošinju su – ljetne rezidencije.

Moćna muška linija

Za suprugu Sonju i kći Niku poznato je da su vlasnice nekoliko prestižnih restorana u SAD, no, nakon što je međunarodna novinarska mreža raspetljala nalaze iz Pandora papers, stekao se malo dublji uvid u model funkcioniranja obiteljskih poslova i vrlo konzervativan model „nasljeđivanja“ po muškoj liniji. Novinari portala Oštro koji su sudjelovali u internacionalnom timu za istraživanje Pandora papers otkrili su da je ključnu hotelsku tvrtku Jadranka s Malog Lošinja, još 2013. godine, preko offshore tvrtki i ruskog fonda, preuzeli muški članovi obitelji Perenčević, Mihin brat Predrag i sin Nikola, te Krešimir Filipović – koji radi zajedno s Mihom u tvrtki Velesstroy, i to na mjestu dopredsjednika.

Istovremeno, prema hrvatskoj javnosti tumačilo se da u hotelsku kuću ulaže „ruski kapital“. Jadranku d.d. službeno počinje preuzimati tvrtka Beta ulaganja d.o.o. iz Zagreba, a kao vlasnik te tvrtke je službeno upisan investicijski fond UK Promsvjaz kojeg se predstavljalo kao „jedno od vodećih društava za upravljanje investicijskim fodovima u Rusiji, koje je u stopostotnom vlasništvu jedne od vodećih ruskih banaka Promsvjazbanke“.

Nakon što je tvrtka Beta ulaganja stekla stopostotno vlasništvu, Jadranka d.d. je skinuta sa Zagrebačke burze, a kao vlasnik tvrtke Beta ulaganja upisuje se fond Alfa kapital s moskovskom adresom, kojem su kao vlasnici upisani oligarsi koji su nakon ruskog napada na Ukrajinu završili na EU listi za sankcije. Nakon što je Net.hr problematizirao pitanje stvarnih vlasnika tvrtke Jadranka d.d. i potencijalnu vezu s oligarsima i kapitalom koji održava Putinov režim, iz tvrtke su odgovorili da su u registru stvarnih vlasnika upisani Predrag Perenčević i Krešimir Filipović, osobe vezane za ruski kapital, ali ne tako direktno kao oligarsi iz prve kolekcije vlasnika Alfa kapitala (Mikhail Fridman, German Khan, Aleks Kuzmichev i Petr Aven).

San o golf terenima

No, nakon što su britanci stavili na listu sankcioniranih i Mihajla Perenčevića, može se reći da se krug širi i da su potencijalno na rubu sankcija i vlasnici hotelske kuće Jadranka koji se javno deklariraju. Krešimir Filipović je dopredsjednik u tvrtki Velestroj koju britanska vlada direktno povezuje s Putinovom vlašću, a Predrag je pak Mihajlov brat i čuvar obiteljskog vlasništva. Konačno, još u vrijeme kada je formalno hotelsku kuću Jadranka d.d. preuzimala tvrtka Beta ulaganja govorilo se da je to sve dio vizije Mihajla Perenčevića. 2014. godine Jutarnji list je, primjerice, citirao „izvor blizak Perenčeviću a i Jadranki“ koji je ustvrdio da je on osobno povezan s ruskim investitorima „te da je u gradnju golf-terena već investirao vlastiti novac, dovodio stručnjake, analizirali su teren, napravili projekte“.

Jutarnji je tada pisao da Perenčević želi „zavladati otokom na kojem je ljetovao kao dječak“, te da mu je „san“ da mirovinu provede na idiličnom Malom Lošinju. Priča o golfu i objektima „s pet zvjezdica“ uklapala se u Perenčevićev životni stil o kojem se može nešto saznati i pretragom interneta: najčešće ga se nalazi na golferskim stranicama, i ruskim i američkim, jer sudjeluje na mnogim mondenim golf turnirima. Zanimljivo je da je 2019. godine najbolji i najluksuzniji hotel u okviru Jadranke, Bellevue, izabran kao mjesto održavanja raskošnog vjenčanja kćerke Nike Perenčević koja se udala za sina poduzetnika Emila Tedeschija, no, nije poznato je li obitelj Perenčević, evidentno vlasnički vezana uz hotelsku kuću, uživala kakav popust u organizaciji vjenčanja.

Popust za ministra

No, zna se tko jest uživao lijepi popust. U tom istom hotelu u lipnju 2019. ugošćen je i ministar financija Zdravko Marić u jednom od najluksuznijih apartmana, a još uvijek se očekuje odluka Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa – je li ministar uživao neprimjeren dar, i to upravo od vlasnika oko kojih se sve više steže obruč zbog povezanosti s ruskom vlašću. Krešimir Filipović, za kojeg je ministar financija priznao da ga je upoznao tijekom tog kontroverznog produženog vikenda, je isti ovaj koji je dopredsjednik uz bok Mihajlu Perenčeviću u tvrtki Velestroj.

Također, iako je Jadranka d.d. u vlasništvu milijardera s moskovskim i hrvatskim adresama, činjenica je da je tvrtka tijekom godina obilno koristila i povoljne kredite hrvatske razvojne banke, HBOR-a, a predsjednik NO HBOR-a je ministar Zdravko Marić.

Perenčević je dobivao nagrade i odlikovanja i od prethodnog ruskog predsjednika, Medvedeva, i od Putina, a u raj Malog Lošinja doveo i Nikolaja Tokareva, ruskog oligarha koji je svojedobno bio šef Putinu u strukturi KGB-a, te, iako se pisalo o njegovim međunarodnim poslovnim vezama, pa i američkim, bilo je evidentno da je proteklih nekoliko desetljeća prije svega vezan za Putinov poslovni krug, a da kroz Velesstroy direktno sudjeluje u širenju i održavanju Putinove energetske moći.

Biciklom po Čikatu, posve anoniman...

Gotovo da nije bilo ljeta kada Miha Perenčević ne bi boravio, duže ili kraće, u svom omiljenom raju, Park šumi Čikat. Moglo ga se vidjeti kako nepretenciozno odjeven i posve anoniman vozi bicikl, a viđen je već i ove godine. Sugovornici Net.hr-a s Malog Lošinja ne isključuju mogućnost i da upravo sada boravi na otoku.

S obzirom na sankcije i moguće daljnje širenje kruga sankcija, biti će zanimljivo vidjeti hoće li i ovo ljeto provesti u Malom Lošinju i voditi i „ruske poslove“ s hrvatskog otoka. Osim toga, ako je Velestroj identificiran kao tvrtka koja se bavi poslovima „u sektorima od strateškog značaja za Vladu Rusije“, iako kod hrvatskih vlasti ne postoji interes za istragu veza s ruskim oligarsima preko Alfa kapitala, možda će se morati pozabaviti linijom preko Velesstroya. A onda će uslijediti i pitanje: zašto se dopustilo tako snažno vezivanje cijelog jednog otoka uz kontroverzan kapital, i tko je sve tome pogodovao ili zakazao kada se trebao upaliti alarm.