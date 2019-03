SISAČKI ŽUPAN TVRDI DA NIJE ZNAO DA ĆE POLICIJA DOĆI U REDAKCIJU NET.HR-a: ‘To je stvar institucije i policije’

Sisački župan Ivo Žinić tvrdi kako ništa nije znao

Nakon što se u javnosti podigla prašina oko policijskog legitimiranja naše novinarke Đurđice Klancir u redakciji zbog privatne tužbe sisačkog župana Ive Žinića, oglasio se i Župan. Tvrdi kako nije znao da će policija doći u redakciju. Rekao je to na gostovanju na N1 televiziji.

Kazao je kako je to “stvar institucije i policije” te kako je to vjerojatno njihov način postupanja. No, stručnjaci kažu da ovo nije uobičajen način – identitet je županov odvjetnik mogao zatražiti i putem dopisa, a policija ju je mogla utvrditi i iz baze podataka. Kazao je i kako Klancir još nije tužio, ali je pokrenuo sudski postupak zbog klevete zbog slučaja ravnatelja u jednoj školi u županiji.

Net.hr je u međuvremenu objavio i fotografije s jednog prijateljskog druženja župana Žinića i aktualnog načelnika PU zagrebačke Marka Rašića. Fotografije koje su snimljene 2017. kada je Rašić bio načelnik PU sisačko-moslavačke nam je poslao čitatelj, a nekoliko ljudi iz Siska nam je kazalo kako Žinića i Rašića veže prijateljstvo.

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: HDZ-ov župan koji tuži novinarku u prijateljskom druženju s policijskim šefom koji je za njega poslao policiju u redakciju https://t.co/mzz6PwsvNi pic.twitter.com/X2n63pPp6P — net.hr (@Nethr) March 6, 2019

Fotografije s policijskim načelnikom

Pokušali smo od župana Žinića doznati kakva je priroda njegovog odnosa s Rašićem te je li osobno ili preko odvjetnika kontaktirao s njim prije ili nakon upada policije u redakciju Net.hr-a. Župan na ta pitanja nije konretno odgovorio, ali je iz njegovog ureda stigao sljedeći odgovor:

“Točno je kako je župan Ivo Žinić podnio zahtjev za podnošenje privatne tužbe radi klevete iz članka 149. stavak 2. Kaznenog zakona preko svog opunomoćenog odvjetnika. O svim daljnjim radnjama koje je poduzeo oponumoćeni odvjetnik te u daljnjem postupku policijski djelatnici, župan Ivo Žinić nema informacija niti može komentirati. Župan Ivo Žinić je uvjerenja kako će institucije postupati sukladno svojim ovlastima i nadležnosti”

NOVINARKA NET.HR-a ĐURĐICA KLANCIR O ZASTRAŠIVANJU: ‘Dugo sam novinarka, ovo je prvi put da to radi policija na nečiji zahtjev’

POLITIČKO-POLICIJSKO ZASTRAŠIVANJE NAŠE NOVINARKE: ‘Neviđeno je da politički moćnik koristi policiju kao svoj privatni servis’