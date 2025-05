Dubrovačko-neretvanske županija bez župana u prvom krugu izbora

Građani Dubrovačko-neretvanske županije izašli su 18. svibnja 2025. na birališta kako bi odabrali župana, no prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, nijedan kandidat nije uspio osvojiti natpolovičnu većinu glasova.



Najviše glasova dobio je kandidat Blaž Pezo (HDZ, DP, HRVATSKI SUVERENISTI, HSS, HSU, HSLS, HSP AS), koji je ostvario 43.67%, dok je kandidat Božo Petrov (MOST, HSP) završio na drugom mjestu s 25.1%. Budući da nitko od kandidata nije prešao izborni prag od 50%, izborni proces za župana nastavit će se sukladno zakonskoj proceduri.



Ukupna izlaznost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosila je 53.06%, što je niža u odnosu na lokalne izbore održane 2021. godine, kada je na birališta izašlo 57.1% birača.



Drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj održat će se u nedjelju, 1. lipnja 2025. godine, u jedinicama gdje u prvom krugu nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu glasova. U tom krugu građani će birati između dva kandidata s najviše glasova iz prvog kruga.



Lokalni izbori u Hrvatskoj



Na lokalnim izborima u Hrvatskoj građani biraju predstavnike lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući općinske načelnike, gradonačelnike, župane te članove općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština. Ovi izbori, koji se održavaju svake četiri godine, omogućuju građanima da izravno odlučuju o vođenju svojih općina, gradova i županija, odnosno o pitanjima koja najviše utječu na svakodnevni život – poput komunalnih usluga, lokalne infrastrukture, obrazovanja i zdravstva.

