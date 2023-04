Župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić vratio se na posao nakon što je izašao iz istražnog zatvora zbog prometne nesreće koja se dogodila prije godinu dana.

"Vratio sam se na posao jer smatram da je to moja dužnost, smatram se spremnim završiti onu priču i završiti obećanja koja sam dao kada sam došao na ovu dužnost. Dogodila se jedna ružna epizoda na jedan način na koji nikada nisam mislio da se može dogoditi", rekao je Dekanić za RTL.

'Radit ću i 18 sati dnevno'

Nije htio komentirati svoj slučaj, ali je rekao kako je previše toga isforsirano.

"Neću komentirati sami događaj nego komentiram sve ovo što se događa poslije. Sami ste svjedoci koji mediji u kojoj mjeri su tražili nečiji linč, tu ste nemoćni. Uvijek ima netko kome to ide u interes, uvijek je netko na drugoj strani u političkom ili nekom drugom smislu kojem to koristi. Ponavljam da ću biti maksimalno korektan i savjesno i ažurno obavljati svoj posao kako sam to činio do sada, pa reći ću i 18 sati dnevno."

Kaže da će svoj posao moći obavljati bez problema.

"Upravo je problem s optužbama jer to ne stoji. Niti kakvo prikrivanje, godinu dana je prošlo, sav mogući utjecaj koji sam mogao izvršiti da sam to htio, to bi i učinio. Da sam to učinio ljudi bi to rekli, stvarno ne znam što više dodati."

Odlazak na izbore?

Objasnio je i kako je provodio svoje vrijeme u zatvoru.

"Imam dosta životnog iskustva, ne ovakvog i ne bi poželio nikome ovakvo iskustvo. Puno je tu ponižavajućih situacija, puno je tu onih trenutaka kada razmišljate što radite u životu, s kim ste se okružili, je li ispravno to što radite. S druge strane, čovjek preživi, ostavi to traga na svima, ali mislim da je to iskustvo bilo u potpunosti nepotrebno i da svi oni koji su doprinijeli tome trebaju pogledati u sebe."

Na ostavku on ni ne pomišlja, a kaže kako će na izborima saznati ima li potporu birača.

"U već nekoliko navrata sam rekao, da dok to birači žele i postojeći Zakon RH dopušta ne vidim zašto bi odustao od svih onih planova i napretka županije koji se polako počinje događati. Osluškujem ja dobro bilo javnosti, a bilo bi dobro da se i medijski pokažu oni koji podržavaju, a čestu budu oni koji imaju nešto protiv, ali izlaskom sam susreo dosta ljudi koji su mi prišli, dali potporu a oni koji ne daju vjerojatno ni ne prilaze tako da to nije objektivna slika ali sazna se to."

Što bi promijenio? 'Ne bih imao prometnu'

Novinar ga je pitao misli li da bi sada, kada vidi što se sve dogodilo, nešto promijenio ili bi sve ponovio.

"Sama jedna životinja ne uči. Nitko nije toliko glup da ne promijeni nešto što je vidio da eventualno nije dobro. Iskustvo je nešto što čovjek stječe i u 70-im godinama ne samo 40-50-tim, naravno da bi neke stvari promijenio. Promijenio bi puno toga ali tu smo gdje smo. Idemo raditi najbolje za buduće razdoblje", rekao je Dekanić.

Za kraj ga je novinar pitao i bi li nešto promijenio u priči oko prometne, a Dekanić je odgovorio: "Pa ne bih imao prometnu."