Predsjednik Republike Zoran Milanović večeras je sudjelovao na tribini Pravnog fakulteta u Zagrebu pod nazivom "Ljudska prava u koronakrizi". Izlaganje je započeo poslovicom koja se pripisuje Benjaminu Franklinu: "Onaj tko je spreman radi malo sigurnosti žrtvovati svoja temeljna ljudska prava, odnosno slobode, ostat će i bez jednog i bez drugog."

"Mi u ovoj krizi, odnosno ovoj pošasti, govorimo ne o ljudskim pravima nego o temeljnim ljudskim slobodama.", nadovezao se Milanović na Franklinovu misao.

'Članak 16 Ustava RH je Vegeta, a članak 17 frka'

"Moje pravo da dišem, da kišem, da hodam, da se mičem i gibam - to je moja ljudska sloboda. Da bi se u to diralo i ulazilo u taj intimni prostor, u utrobu, potrebna je odluka predstavničkog tijela", rekao je Milanović, prenosi RTL.hr.

Slikovito je prokomentirao članak 16. i 17. Ustava Republike Hrvatske.

"Članak 16 je Vegeta, to je dodatak svim jelima. To je pravilo koje je iznimka od apsoluta, a apsolut je prirodno pravo čovjeka koji je rođena sa svim pravima. Da bi funkcionirao u društvu ta prava moraš ograničavati i usmjeravati i za to postoji članak 16 koji kaže da se ta vrsta intervencije ne može raditi s pravnom normom koja je u hijerarhiji niža od zakona", kazao je Milanović.

"Članak 17 je frka. To je frka. Izvanredno stanje, neposredna ratna opasnost i prirodna katastrofa. Sasvim je svejedno je li ovaj virus, a virus je prirodna činjenica, nije stanični organizam, između života i smrti je, napada živi organizam, to je homo sapiens, nastao je ili kao činjenica zoonoze ili su ga Kinezi pustili ili im je pobjegao iz laboratorija, sasvim svejedno. To je ozbiljna stvar. On ugrožava života. Ako to ne zadovoljava uvjete, onda ne zadovoljava ništa", dodao je.

'Moja žena je ostala bez bratića, umro je s 38 u punom zdravlju'

Što se tiče ratnog stanja, Milanović je kazao da ga Hrvatska nije imala proglašenog niti 1991. godine i da se taj članak Ustava nikada nije aktivirao. "Sve što smo gledali zadnjih godinu dana je bilo surrealno. Da ljudi umiru i to je grozno", kazao je.

Dok nije počelo cijepljenje, dodao je, umirali su uglavnom stariji ljudi, ali je spomenuo i tragediju u svojoj široj obitelji.

"Moja žena je ostala bez bratića u Dalmaciji koji je umro s 38 godina u punom zdravlju. I to je katastrofa", kazao je Milanović.

'Ja odluke ne bih prepustio Stožeru, nego Saboru'

Da se epidemija koronavirusa dogodila dok je on bio premijer, kaže da odluke ne bi prepustio Stožeru, nego Saboru i to stoga da se, kako je rekao, izvršna vlast može osjećati bolje. Napomenuo je kako je više od stotinu zastupnika podržalo izmjene Zakona o sustavu civilne zaštite, a smatra da bi isto toliko podržalo i Vladu da se pozvala na članak 17 Ustava.

"Mislim da je Vlada to napravila s jedne strane zbog arogancije, a s druge strane straha od birača. "Apsolutno bih tražio podršku Sabora. Tada bi i ljudi manje gunđali i sve skupa ne bi izgledalo kao travestija", kazao je Milanović.