Predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se u četvrtak na epidemiološke mjere protiv pandemije koronavirusa ustvrdivši kako sadašnje mjere više nemaju smisla, te da se ne bi trebalo ugledati na Francusku ili Njemačku već raditi onako kako to radi Švedska.

'Necijepljeni, cijepite se'

Evo što kaže o epidemiološkoj situaciji i mjerama.

“Ne znači da druge moramo kopirati, a opet ne možemo potpuno svojeglavo raditi jer živimo u zajednici koja je veća od nas i ne može biti uvijek onako kao mislimo da bi bilo najpametnije. A ja mislim da bi bilo pametnije drukčije nego kako to sada rade Francuska, Njemačka i neke druge države", rekao je Milanović novinarima u Kijevu, gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice stradanja civilnih žrtava u Domovinskom ratu .

„Ja bih to radio onako kako je to radila Švedska otpočetka, Švedska si to može priuštiti, i to ne bez političke cijene, a mi očito to ne možemo”, dodao je.

Obzirom da se cijepilo puno ljudi Milanović je ocijenio da sadašnje mjere same po sebi više nemaju smisla, osim ako nije ugrožen zdravstveni sustav i jedinice intenzivne mjere. „A za sad koliko vidim nisu”, kazao je predsjednik i još jednom pozvao ljude da se cijepe jer se time otklanja rizik od ozbiljnog oboljenja.

“Ako se nešto radikalno promijeni, imamo potpuno novu situaciju, imamo novi virus, ali to za sada nije tako. Cijepite se, cijepite se, cijepite se, vjerujte znanosti, budite praktični, mislite na sebe”, poručio je Milanović.

Popis stanovništva će pokazati da nas je manje nego prije 10 godina

Komentirao je i skoro popisivanje stanovništva ocijenivši kako će se pokazati da nas je trenutno u državi manje nego prije 10 godina, te da je vjerojatno više "Iraca i Britanaca", tj. ljudi koji su iz Hrvatske tamo otišli raditi.

"Hrvata ima četiri milijuna ili više zajedno s našim sunarodnjacima koji ne žive u Hrvatskoj, to je broj gledano iz perspektive prije 20 godina mali, a prije 150 godina ogroman", kazao je i naglasio kako i s manje ljudi Hrvatska može "napraviti čuda".

Govoreći o kandidiranju suca Radovana Dobronića za šefa Vrhovnog suda, Milanović je kazao da je o tome svoje rekao, a Dobronić je rekao svojim radom, životom, djelom . "I neka odluče”, kazao je.

Za imenovanje novih veleposlanika ocijenio je da to već mjesecima stoji bez razloga te da će se na kraju rasplesti "na obostrano poluzadovoljstvo".

„U tome izravno ne sudjelujem ali, koliko me informiraju, na tome se nešto radi, a moglo se na takav način raditi i prije osam mjeseci”, rekao je Milanović.

Najavio je kako će veleposlanike koji danas sudjeluju na konferenciji u Zagrebu primiti u petak. „To je tako, završavaju kod predsjednika Republike”.

Mišljenja je da od Srbije ne možemo tražiti ratnu odštetu. Susreo se i s Tonyjem Blairom te komentirao: "Neke stvari mu zamjeraju, njegov pogled na imigrantsku politiku je i dalje isti", kaže Milanović.

"On je jedan od najvećih likova modernog doba. Njegov pogled na imigrantsku politiku u Velikoj Britaniji je i dalje isti, a kritičari govore da je to jedan od razloga što je Britanija izašla iz Europske unije. Neka mi ne zamjeri, ali ova vrsta njegovog angažmana Hrvatskoj više ne treba. To treba Srbiji i drugim državama, ali Hrvatskoj više ne treba", dodao je.