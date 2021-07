Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u petak Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore Instituta Ruđer Bošković, povodom obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacije, koji se obilježava u subotu.

Nakon posjeta dao je izjavu za medije u kojoj je poručio da je Znanstveni centar primjer pametnog ulaganja. Naglasio je važnost ulaganja u znanost i istraživanje. "Ovo je primjer kad možete kupiti sto dijelova koje ne znate sastaviti. Ako nisi majstor zanata, ovo ne služi ničemu", poručio je pa se okrenuo aktualnim temama.

'Ovdje se od početka zadire u ljudske slobode'

Ustvrdio je da liječnike treba upitati kako je moguće da osmero ljudi u KB Dubrava premine nakon što su dobili obje doze cjepiva.

“Činjenica je da cjepivo štiti od teških oblika bolesti, i to je to. Ljudima moraš pokazati da se isplati cijepiti. Mora biti neki benefit. Ne znam zašto se Vlada ne vrati u svoju zgradu, svi su cijepljeni. Što god ja mislio, valja se cijepiti. U cijeloj ovoj sagi me oduševljava kako je ova vrsta znanosti, virologija, kemija, izumila lijek. Rusi, Amerikanci, Nijemci… Japanci ništa, zatvaraju državu, ne znam zašto im nisu uzeli Olimpijadu. Ovo sve drugo, epidemiologija, to je mumbo jumbo”, prenosi Milanovićeve riječi N1.

Osvrnuo se i na najavu Vlade da će uvjetovati cijepljenje poduzetnicima kako bi dobili potpore. Smatra da Stožer netaktično pokušava poslati poruku građanima.

"Prestanite me stalno pitati što je stožer rekao. Kako ću ja sad nekome reći – cijepi se, inače ćeš na cestu. To se tako ne radi. Ovo ne bu dobro išlo, ako se ljudima ide zavrtati ruku. To nije pravi način. Ovdje se od početka zadire u ljudske slobode. Stožer živi u prostoru političkih mogućnosti, rade što im nalogodavci kažu, to nema veze sa strukom od prvog dana, što ne znači da neki ljudi koji tamo djeluju nisu stručni, ali to ne smiju pokazati", ustvrdio je predsjednik.

Ponovno se osvrnuo i na zavrzlamu s izborom novog predsjednika Vrhovnog suda. “Ja sam pokušao s jednom visokokvalificiranom stručnjakinjom, vidjeli ste kako je to prošlo. Uvrede, laži, podmetanja. Sve to podriva povjerenje”, rekao je Milanović i dodao da traži novu osobu za čelo Vrhovnog suda. “Tražim, to ćete vidjeti, ali počeo sam tražiti tek nakon što je Đurđević srušena u Saboru”, rekao je Milanović.

'Ragnaru se gadi Hrvatska, Jugoslavija, Beograd, Split'

Osvrnuo se i na prosvjed protiv devastacije obale u Vruji, na kojemu je govorio i Boris Dežulović. “Želio sam reći da je Ragnar iz Piska lažov. Dežulni Ragnar je lagao o mojim odnosima s braniteljima, odlaskom u šator, laže o tome tko je koga zaposlio. Ne možete tako raditi.

“Neću dopustiti hajku, balvane. Nema da svjetina prodire u privatnu imovinu najvećeg probisvjeta. Ja nemam privatne imovine. Gdje je država, HDZ? Tko je davao dozvole i suglasnosti tom nesretnom starcu? Srušite! Ja nemam vlast! Čovjek mi je donirao simbolički da se razotkrije”, rekao je Milanović.

Poručio je da ne vrijeđa Dalmatince te se ponovno obrušio na Dežulovića: "Ragnar laže, vrijeđa. Gadi mu se Hrvatska, Jugoslavija, Beograd, Split mu je odvratan. Ajde dečko, završi fakultet, neki”, poručio mu je.