Predsjednik RH Zoran Milanović danas je sudjelovao na Konferenciji za voditelje udruga osoba s invaliditetom koju organizira Hrvatski savez udruga s tjelesnim invaliditetom u sklopu prve godine provedbe trogodišnjeg programa "Socijalizacija, edukacija i rekreacija osoba s invaliditetom".

Milanović je potom odgovarao na novinarska pitanja, a na početku se osvrnuo na rezultate lokalnih izbora.

Čestitao pobjednicima lokalnih izbora

"Čestitam pobjednicima. Neke sam skoro preuranjeno nazvao nakon prvog kruga pa se onda zakompliciralo. I to iz svih tabora. To je dokaz kako je to neizvjesna utakmica. Miletića sam nazvao. Njemu je kandidat bio moj prijatelj Ferić, mislio sam da nema šanse u drugom krugu, na kraju završio 56 glasova", rekao je.

Otkrio je da čuo s Radimirom Čačićem. "On to ne prima dramatično uopće", rekao je Milanović te dodao da je na izborima pobijedilo puno onih koji nisu članovi etabliranih političkih organizacija.

Osvrnuo se i na neovisne kandidate. "Ima dosta ozbiljnih ljudi po dosadašnjim karijerama", rekao je te dodao kako je "uvijek neko iznenađenje".

Odlikovanja Glavašu

Predsjednik Milanović komentirao je vraćanje odlikovanja Branimiru Glavašu. "Dali smo vrlo jasno priopćenje i odluka je dostupna javnosti", rekao je.

"Tražio je. Postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kada imaju novac, meni je to manje bitno, ja se osjećam sigurno kada znam da postoji zakon. I Šoškočaninu bi to napravio. A Pupovca bih pozvao da se bavi Šoškočaninom jer vidim da opet divlja po mrežama. To je nepristojno i potpuno prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno. Kada su razbijali ćirilične ploče u Vukovaru koje su postavljene temeljem Ustavnog zakona ja sam morao biti Srbin, ne on. Sad na vrlo nepristojan način, kako se nikakav hrvatski lider ne bi odvažio u Beogradu, riječnikom koji je nikakav, prijetvorno i neiskreno mi to nabija na nos. On je bio s tim Glavašem u koaliciji do prije godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu Vladu. Gdje je tada bilo srce junačko da nešto kaže", poručio je.

"Glavaš je to tražio. A zašto je to tražio? Zato što je već 5 godina isti kao ja, neosuđena osoba. Što sam mogao napraviti? Sreo sam ga jednom u životu. U Palmotićevoj 2009. godine, dvije minute smo pričali. I mene zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu. Bilo je tu i nedužnih ljudi, ali i onih koji su bili umočeni do grla, ali im je trebalo suditi", rekao je Milanović.

'Delikatna odluka'

"Da me nije tražio ne bih se u to petlja. Došao je utemeljen zahtjev", rekao je. Dodao je da je Josipović Glavašu uzeo odlikovanja kada je bio pravomoćno osuđen. "S Josipovićem sam razgovarao o tome. To je delikatna odluka. A to što piše Pupovac i par divljaka me ne zanima. Zna se u kojoj kuruzi su klečali Pupovac i ostali prije deset godina kada sam se ja borio za očito fiktivna prava srpskog naroda, do kojih je jedino meni valjda stalo. Da bi mi sada netko to nabijao na nos najgore stvari, a do jučer je bio u koaliciji s Branimirom Glavašom", rekao je te na kraju dodao da oko te odluke nije imao izbora.

Velike promjene nakon izbora

Milanović se potom ponovno osvrnuo na rezultate lokalnih izbora, ističući da se najveća promjena dogodila u Zagrebu. "I u Splitu je promjena, ali drugačija. 65 posto ljudi je glasalo za opciju koja je vrlo liberalna, koja nije pučka, tu ima dosta vrijednosti koje su možda bliže meni, a ne nekom prosjeku, a neke nisu ni meni potpuno jasne. Oni će se od prvog dana morati voditi maksimom: ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se. Slušaj što ljudi govore jer neke od njihovih ideja su eksperimentalne i za Kopenhagen", rekao je.

"To je cijeli spektar zeleno-lijevih ideja koje su našle komunikatore u nekim drugima, a nekad je to bio isključivo SDP", rekao je te dodao da je bitno da Možemo! ne postane "mafija i kartel".

Kritika Domovinskom pokretu

Kritizirao je Miroslava Škoru i Domovinski pokret. "Ne postoji Domovinski pokret. Ne može na njegovom čelu biti netko tko je zbrisao iz Osijeka u Ameriku i tamo se vucarao po razno-raznim emigrantskim krugovima, ali ne hrvatskim, i onda je sve to u redu. Vratio se u Hrvatsku i onda sam sebe prikazuje kao Brunu Bušića. To nije Domovinski pokret. Ne priznajem tu uzurpaciju. To treba zaštititi da ne može svatko koristiti. Kao mi smo domoljubi, a vi ste izdajice", rekao je Milanović.

Također, smatra da je bitno da čelnici lokalnih jedinica imaju iskustvo. "Zagreb je 20 godina imao gradonačelnika koji u svoju karijeru ne može staviti ništa. Prije nego je postao gradonačelnik. A gradonačelnik nije postao izravno", rekao je o Bandiću i dodao da se "prošvercao iza Ivice Račana". "Tomašević je dobio izbore direktno i to je velika stvar", kazao je Milanović.