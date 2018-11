ŽIVI ZID POKUŠAVA SANIRATI ŠTETU: Evo kako su objasnili Bunjčevo podnošenje pa povlačenje ostavke

Bunjac je u ponedjeljak podnio ostavku na dužnost zastupnika u Saboru, da bi ju brzo povukao

Članovi stranke Živog zida sazvali su konferenciju ne bi li pojasnili priču vezanu uz ‘ostavku’ kolege Branimira Bunjca.

“Istina je jednostavna i htio je postupiti časno i zamijeniti se prema ranijem dogovoru s Vladimirom Palfi, ali sam ja kao predsjednik odlučio da zamjene neće biti”, rekao je Sinčić, dodavši kako Bunjac odrađuje savršen posao u Saboru.

ŽESTOKA RASPRAVA U ŽIVOM ZIDU: Bunjac podnio pa povukao ostavku u Saboru! Pritom je navodno i otuđio službeni spis

Navode je potvrdio i sam Bunjac.

Proceduralna pogreška

“Prema usmenom dogovoru kojeg smo imali kolegica Palfi i ja, mi smo se trebali zamijeniti na polovici mandata. To nije ništa čudno. Predsjednik stranke je odlučio da do te zamjene neće doći pa sam otišao u povjerenstvo i povukao zamjenu. Iz MiP-a su mi vratili papire i rekli da onda ništa od toga. Napravili smo proceduralnu pogrešku, no odgovornost je na MiP-u, koje je trebalo uputiti da gospođa Palfi to treba napravit”, rekao je Bunjac.

Naime, Bunjac je u ponedjeljak podnio ostavku na dužnost zastupnika u Saboru, da bi ju brzo povukao. Problem je nastao s dokumentom njegove ostavke koju je zatražio kako bi mogao lakše sastaviti izjavu o njenom povlačenju, no taj dokument više nije vraćen.

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek rekao je da će se dokument smatrati otetim, ako ga se ne vrati, piše Dnevnik.hr.

“Rekli su mi da od toga nema ništa, da mi vraćaju cijeli spis i da to mogu rashodovati”, opravdavao se Bunjac na konferenciji Živog zida.