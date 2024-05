RASELJENO 10.000 LJUDI / Nezapamćene poplave u Brazilu, 29 ljudi poginulo: 'Ovo je nešto najkritičnije'

Najmanje 29 ljudi poginulo je u poplavama u najjužnijoj brazilskoj državi Rio Grande do Sul u Brazilu. Lokalne vlasti poplave nazivaju 'najkritičnijim u povijesti', a nestalim se smatra još 60 ljudi. Raseljeno je i više od 10.000 ljudi u 154 grada. 'To nije samo još jedan kritičan slučaj. To je nešto najkritičnije koji je država vjerojatno zabilježila u svojoj povijesti', rekao je guverner države Eduardo Leite, dodajući da je situacija gora od prošlogodišnjih kiša. Apokaliptične slike iz Brazila pogođenog poplavama pogledajte u videu.