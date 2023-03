One su Plenkovićeva noćna mora: obrazovane, oštroumne, bez dlake na jeziku, a svaku svoju tvrdnju potkrijepe toliko snažnim argumentima da čak i elokventnom premijeru nije uvijek lako odgovarati na njihova pitanja tijekom saborskih aktualaca.

U serijalu 'Žene koje su stale Plenkiju na žulj' predstavljamo vam sedam oporbenih zastupnica koje su za Net.hr otkrile kako je to biti 's one strane' vladajućih, što najviše zamjeraju premijeru, ali i što bi trebao biti fokus njegove politike u 2023. godini? To su: Katarina Peović (Radnička fronta), Mirela Ahmetović (SDP), Karolina Vidović Krišto (nezavisna zastupnica), Marija Selak Raspudić (Most), Sandra Benčić (Možemo!), Dalija Orešković (Centar) i Sanja Radolović (SDP).

Prisjetili smo se i nekih njihovih slavnih citata koji su obilježili političku 2022., zbog kojih su se često nosile s teškim riječima ili uvredama svojih stranačkih kolega.

Serijal otvaramo zastupnicom Katarinom Peović. Ova istaknuta javna intelektualna i dugogodišnja politička aktivistkinja i teoretičarka, članica je Radničke fronte od 2017. godine. Bila je zastupnica u Skupštini grada Zagreba, ali i kandidatkinja na predsjedničkim izborima 2019. Godinu dana kasnije 'preselila' se u saborske klupe, gdje svojim neumoljivim argumentima i britkošću redovito 'zadaje muke' premijeru Andreju Plenkoviću.

Kvislinška vlada

Peović je tako navukla bijes vladajućih kada ih je počastila izrazom 'kvislinška vlada' zbog, kako je objasnila, 'protuustavnih međunarodnih arbitraža'.

"Zanimljivo je bilo pratiti reakcije HDZ-ovaca na ovaj eponim, odnosno leksem koji je nastao poopćivanjem vlastitih imena", kaže nam Peović, prisjećajući se svoje prošlogodišnje izjave:

"Plenković voli govoriti da je individualna krivnja u Ini. Pa nije baš. Sjetimo se presude u kojoj će MOL dobiti 200 milijuna dolara od Hrvatske, umjesto da ih mi razvlastimo upravljačkih prava. Mi idemo u nove arbitraže, ako prođe Todorićeva. Ovo je kvislinška vlada."

Upotrijebivši izraz koji zapravo označava onog tko je izdajnik naroda (Vidkun Quisling, norveški političar, kao suradnik nacista postao je sinonim za domaćeg izdajnika ili izdajnika svojeg naroda), Peović je željela reći kako je nužno da Hrvatska izađe iz svih trgovinskih i investicijskih sporazuma i energetskih povelja koje se drže klauzula o rješavanju sporova na međunarodnim sudovima umjesto domaćih sudova.

"Jedna od takvih arbitraža bila je i ona koju je pokrenuo MOL, a na temelju Ugovora o energetskoj povelji. Ova kao i slične arbitraže - protiv RH je u tijeku deset međunarodnih arbitraža - državu i državni proračun potencijalno će oštetiti za goleme iznose", upozorava Peović te naglašava da su mnoge zemlje EU-a, a i po nalogu Europske komisije, donijele odluku o ukidanju raznih bilateralnih investicijskih sporazuma koji sadrže klauzulu o međunarodnoj arbitraži.

"Nakon presude Europskog suda u predmetu Ahmea 2019. godine, u kojem je utvrđena nenadležnost arbitražnih sudova za investicijske sporove, Europska je komisija uputila zahtjev članicama Europske unije da raskinu međusobne investicijske sporazume. Zato smo u saborsku proceduru uputili zahtjev da Vlada RH ukine sve energetske povelje i bilateralne sporazume i s drugim, ne-EU zemljama, što su mnoge EU članice već i učinile", pojašnjava Peović.

'Muškarcima se dopušta ono što ženama nikad ne bi prošlo'

"Biti zastupnica u opoziciji nosi svoje izazove", nastavlja dalje Peović na naše pitanje o tome kako je to raditi kao oporbena zastupnica. "Vidljivo je da se muškarcima dopušta ono što ženama nikad ne bi 'prošlo', odnosno žene se automatski proglašava agresivnima čim se nađu u javnom političkom prostoru", pojašnjava.

Smatra da je zadatak opozicije upozoravati na propuste vladajućih.

"Ali, to se ne bi trebalo raditi samo zato da se 'preuzme' vlast, već bi trebalo javno iskomunicirati što bismo mi drugačije i odgovorno iznositi politike koje bi koristile društvenoj, radnoj većini", pojašnjava.

Peović, koja je prošle godine bila vrlo aktivna u Hrvatskom saboru - posebno kada su u pitanju teme poput Ine, Zakona o radu i plaće u Hrvatskoj - kaže da njezina stranka u ovoj godini priprema prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu te set politika vezanih uz progresivno oporezivanje i veće opterećenje najbogatijih.

"Nastavljamo usku suradnju sa sindikatima i nastojim okupiti progresivnu opoziciju oko zajedničkih tema poput vraćanja pobačaja u Ustav. Također, smatramo da bi bogatiji trebali podnijeti veći teret krize", kaže nam Peović o svojim aktivnostima u ovoj političkoj godini.

Vrijeđa, umjesto da odgovara na pitanja

Komentirajući pak rad premijera Plenkovića i njegove vlade, kaže da joj smeta što premijer svoju politiku svodi na savjete PR stručnjaka i razmjenu uvreda, umjesto da zastupnicima odgovara na pitanja.

"Tako se, umjesto na moja pitanja, javnost fokusira na ono što mi je bezobrazno odgovorio", pojašnjava Peović naglašavajući da Plenković i njegovi zastupnici u Saboru od nje nikada nisu čuli osobnu uvredu.

"Ako sam ih 'uvrijedila' onda je to bilo zato što se nisu mogli složiti s političkom kvalifikacijom. Nikad sebi ne bih dopustila da premijeru kažem, recimo, da je 'degutantan', kao što je on meni rekao", dodaje.

Posljednji takav primjer bio je prošle godine, kada je Peović u Saboru inicirala temu Zakona o pomorskom dobru. Citirala je pritom slogan brošure 'truly private, truly yours' jednog privatnog investitora koji sugerira kupcima da će, kupe li njegovu nekretninu na jednom hrvatskom otoku, imati privatnu plažu. Peović je temeljem toga upitala Plenkovića hoće li se Zakon o pomorskom dobru povući radi svoje neustavnosti? Prije odgovora, dobila je sažetak onoga što joj premijer zamjera.

"Poštovana zastupnice Peović, vi ne samo da niste glasali za onu deklaraciju o Ukrajini početkom godine nego niste ni sada kad smo glasali o vojnoj misiji pomoći Ukrajini, a uz to optužujete Vladu da je kvislinška. Dakle, na najgrublji mogući način se izražavate o nama, a onda zajedno sa svim ovim tu plačljivcima plačete kad vam se nešto čvrsto odgovori", započeo je Plenković.

Dodao je da u Zakonu nema odredbe koja bi ljudima onemogućila da dođu na plažu te sugerirao Peović da pročita prijedlog zakona, iznese argumente, ali i da se 'suzdrži teških riječi o kvislinškoj vladi', onoj istoj vladi koja je 'podigla plaće i mirovine, osigurala rast u krizi i limitirala inflacijske pritiske'.

"Sve te vaše komentare koji se baziraju ne znam na čemu, a očito ne na pouzdanim podacima, možete mačku o rep objesiti i ne govorite više da je ovo kvislinška vlada, ovo je vlada koja radi za hrvatski interes. Za što i za koga vi radite, gospođo, to je pravo pitanje", zaključio je tada Plenković.

Možda bi stalo na tome da se u raspravu nije uključila HDZ-ova Majda Burić koja je Peović optužila da 'konstantno i učestalo laže i manipulira, kontinuirano pokazuje svoje rusoljubno srce, vrlo vjerojatno i srboljubno', zbog čega se kasnije, po naputku premijera, morala Peović i javno ispričati. Peović je naknadno tek kratko komentirala da je 'srboljub, rusoljub, hrvatoljub' i da voli ljude svih nacija.

Veći fokus na zdravstvo i društvenu stanogradnju

Dizanje rejtinga stranke trebalo bi biti manje važno od osiguranja boljeg životu radnika, smatra Peović kada nam komentira Plenkovićev dosadašnji rad. Podsjeća da je Vlada odbacila desetke prijedloga njezine stranke, koji se tiču izmjena i dopuna Zakona o radu, kojim se nastojalo poboljšati status radnika u Hrvatskoj.

"Vlada je, kao i sve vlade do sada, odlučila zadržati nas na začelju EU-a odbacivanjem privrednog razvoja temeljenog na tehnološki naprednim industrijama, domaćoj proizvodnji, poljoprivredi, farmaceutici. Također je pristala na snižavanje standarda društvene, radne većine, uništavanja javno dostupnog i besplatnog zdravstva i obrazovanja", nabraja Peović dodajući da Hrvatskoj nedostaju politike priuštivog društvenog stanovanja i pravedno progresivno oporezivanje kojim bi oni bogatiji preuzeli veći teret krize.

"Premijer, ali i mnogi zastupnici u Saboru iz redova HDZ-a koriste često jedan te isti 'šalabahter' na kojem su obično zapisani podaci poput ovog da je došlo do porasta plaća. Ovakvi kao i drugi manipulativni statistički podaci služe stvaranju pozitivne slike o stanju u zemlji. Opozicija rijetko na to reagira, dok bi trebalo na te manipulacije odgovarati podacima i usporedbama koje daju realniju sliku o stanju stvari", zaključuje Peović.

Navodi da bi prioritet Vlade u ovoj godini trebale biti teme kao što su proradničke politike, društvena stanogradnja, osiguravanje svima dostupne zdravstvene zaštite i besplatno obrazovanje za sve.

Iako smatra da postoje brojni zastupnici i zastupnice koji se u Saboru ističu kvalitetnim radom, kaže da bi u idućem sazivu Sabora voljela vidjeti i neka nova lica, ljevičare koji se bore za nezaposlene, one koji žive od svojeg rada i umirovljenike. Za vladajuću saborsku većinu smatra da se ne ističe posebno po svom pozitivnom radu ili inicijativi.

"Svi koji pomažu da ovakve politike dominiraju, nisu za izdvojiti po pozitivnom", zaključuje.

Katarina Peović, najbolje izjave u 2022.:

Kvislinška vlada

"Plenković voli govoriti da je individualna krivnja u Ini, pa nije baš, sjetimo se presude u kojoj će MOL dobiti 200 milijuna dolara od Hrvatske, umjesto da ih mi razvlastimo upravljačkih prava. Mi idemo u nove arbitraže, ako prođe Todorićeva. Ovo je kvislinška vlada."

"Nazvala sam ih kvislinzima zato što mnogi u Europi razvrgavaju takve bilateralne ugovore koji imaju klauzulu o međunarodnim arbitražama, o čemu naša Vlada uopće ne razgovara niti to namjerava učiniti, iako su te arbitraže protuustavne."

Ina

"Naš premijer sjedi u zatvoru, a Hernadi još uvijek vodi MOL."

Fortenova

"Andrej Plenković, koji pokazuje mišiće na opoziciji prozivajući je da je proruski orijentirana, pokazuje na koji se način on odnosi prema ruskom kapitalu i da je spreman paradirati na sve moguće načine i iskazivati solidarnost s Ukrajinom, ali ne i blokirati ruski kapital, koji bi trebao biti pod sankcijama jer je potpuno nejasno na koji način Fortenova, odnosno Sberbank u Fortenovi raspolaže svojim udjelima."

Zaokruživanje cijena

"Plenković i guverner Vujčić dugo su nas uvjeravali kako neće biti zaokruživanja cijena i kako je uvođenje eura u uvjetima visoke inflacije sasvim opravdano i normalno, pa eto već drugi dan nove godine možemo vidjeti kako se cijene 'ne zaokružuju'. Zaista pravi ljudi od povjerenja!", poručila je preko Twittera i koji dan kasnije dodala:

HDZ

"Uz ovako visoke cijene osnovnih prehrambenih namirnica, stanarine i režija s ovako niskim plaćama i mirovinama realno je za očekivati da ćemo na idućem popisu stanovništva imati oko tri milijuna stanovnika. Micanje HDZ-a iz političkog života je pitanje opstanka u Hrvatskoj!"

Plaće u Hrvatskoj

"Bez obzira radite li u školi, vrtiću, čistoći, trgovini, građevini, ugostiteljstvu… s medijalnom plaćom od 870 eura (pola stanovništva ima manje od toga) se jedva preživljava i zato se radnici trebaju organizirati i boriti za svoja prava jer novca ima, samo je u krivim rukama!"

"Premijeru, znamo da se vaše viđenje stvarnosti i viđenje stvarnosti većine ljudi u Hrvatskoj često ne podudaraju. I danas ste ovdje spominjali rast plaća, rast mirovina bez da recimo spominjete koliko su plaće rasle u drugim zemljama kada bismo zapravo vidjeli da su naše plaće rasle manje i da zaostajemo u odnosu na te druge zemlje. Ali dobro, i sami ljudi vide da jedva spajaju kraj s krajem u doba inflacije i da njihova vizija nije baš ista Vašoj."

Zakon o pomorskom dobru

"Premijeru, pitam Vas, trebamo li čitati brošure u kojima zapravo razgovarate sa stranim investitorima da bismo mi znali što Vi zapravo mislite, ili ćete taj zakon o pomorskom dobru - kojim ćete stranim tajkunima omogućiti da se ne miješaju s hrvatskom sirotinjom - povući zato što niti je ustavan, niti se zapravo donosi na pravi način i zbog toga pozivam sve da izađu na ulice, što ćemo i napraviti."

Uvrede Majde Burić

"Ja sam srboljub, rusoljub, hrvatoljub… - volim ljude svih nacija, dok neki pokušavaju osuditi čitave nacije i šire govor mržnje‼️"