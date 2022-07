Zdravko Marić odlazi s funkcije ministra financija. Sve je obznanio premijer Andrej Plenković, koji znakovito, kao i Marić, šuti o tome gdje i zašto.

"Svatko tko želi biti član vlade mora to željeti 300, a ne 100 posto. On je u Vladi bio dugo, odlučio je raditi nešto drugo. On je rekao da još nema jasnu sliku gdje će raditi u budućnosti", poručio je jučer premijer.

Očekuje se Marićevo obraćanje

A da Marić odlazi s dužnosti u Vladi rekao im je ovaj ponedjeljak kada je sazvao kolegij, uz molbu da s time ne izlaze u medije, ali i napomenu da je o tome već davno prije razgovarao s premijerom s kojim je dogovorio da, kad postigne određene ciljeve, a to su u ovom trenutku ulazak u eurozonu, sređene financije i podizanje kreditnog rejtinga, napusti Banske dvore.

No, danas bi moglo biti poznato više informacija s obzirom na to da će se Marić obratiti medijima i bit će dostupan za pitanja. Marić će se danas, nakon sjednice Vlade koja počinje u 10.30 sati, obratiti javnosti.

Novi nasljednik Marića bit će Marko Primorac.