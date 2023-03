Idućih dana na kopnu slijedi smirivanje vremena, a u danima vikenda uz više sunčanog vremena i slabo izraženu južinu čak će danju biti i osjetno toplije. Slabe oborine rijetko još moguće u četvrtak ujutro, a zatim se nova promjena očekuje početkom idućeg tjedna, piše Danas.hr.

Priveli smo kraju, kad se u cjelini sve zbroji i oduzme, skoro uobičajenu veljaču. Započeli smo je uz snijeg i hladnoću koja je u prvoj polovici mjeseca bila i iznimna, osobito na Jadranu, gdje se lokalno i more ledilo. Prevrtljivost se zatim očitovala samo iznadprosječno toplim razdobljem, posebice na kopnu. Do pred sam kraj imali smo manjak oborina i sušu, no to je onda uglavnom nadoknadila samo jedna izražena zimska epizoda. Zima nas je tako baš na svom klimatološkom kraju opet "ošinula repom".

Ožujak, klimatološki gledano, prvi proljetni mjesec počinjemo još uvijek pod utjecajem ciklone iz Sredozemlja, koja će nam se još približiti, stići u Tirensko more i donijeti novi, ali manje izražen, val oborina. Treba tako još računati na zimske uvjete, a danas i na probleme pa i moguće prekide u cestovnom i pomorskom prometu.

Prognoza za srijedu

Već ujutro sve više oblaka na Jadranu i područjima uz njega. S mora će u Dalmaciju stizati pokoji pljusak pa i grmljavina. U zaobalju susnježica, a u gorju slab snijeg. Suho, ali oblačno ostaje pak u sjevernijim krajevima te na istoku unutrašnjosti. No, bit će opet vjetrovitije. Umjeren sjeveroistočnjak, a duž obale jaka i olujna bura, pod Velebitom s orkanskim udarima pa će posvuda to biti hladno, na vjetru i vrlo hladno jutro.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno, ali povremeno će biti i oborina na granici kiše i snijega, najizglednije oko Banovine, Korduna te uz granicu sa Slovenijom. Prolazno vjetrovitije, a temperatura između 4 i 6 °C.

Na istoku dosta oblaka, ali tek sporadično slabe oborine i to više u zapadnim predjelima Posavine. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a bit će oko 6-7 °C.

U Dalmaciji prolazno izraženiji pljuskovi, lokalno grmljavina, dok se u višim predjelima očekuje i snijeg. Bura će okretati na umjereno i jako jugo i istočnjak, slabjeti potkraj dana. Temperatura oko 11 °C, ali na otocima i krajnjem jugu čak do 16-17 °C.

Na sjevernom Jadranu prolazno malo kiše, ali će znatno češći biti snijeg u tmurnom Gorskom kotaru i Lici, gdje će skupiti do kraja dana novih 10-20 cm pokrivača, u zapusima naravno i puno više. Ostaje vjetrovito s olujnim, u velebitskom kanalu i orkanskim udarima bure, a slabjeti će tek u noći na četvrtak.

DHMZ je za Kvarner i Velebitski kanal označio crveno upozorenje te njavljuje vrlo jaku i olujnu, mjestimice i orkansku buru koja će navečer malo oslabjeti. Najjači udari vjetra 45-80 čvorova (85-150 km/h).

Idućih dana na kopnu

Slijedi smirivanje vremena, u danima vikenda uz više sunčanog vremena i slabo izraženu južinu čak će danju biti i osjetno toplije. Slabe oborine rijetko još moguće u četvrtak ujutro, a zatim se nova promjena očekuje početkom idućeg tjedna.

Idućih dana na moru

Na Jadranu prestanak povremene kiše, slabljenje bure, a koji pljusak u petak je još moguć uglavnom samo u Dalmaciji. Sunčanije za vikend, ali temperatura bez veće promjene.

Kamioni i tegljači ne mogu prema Istri i Dalmaciji i obrnuto

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega): Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; DC42 u mjestu Poljanak te nekoliko županijskih i lokalni cesta.

Promet je dopušten samo za osobna vozila: autocestom A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (Maslenica); autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb); Jadranskom magistralom (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državnom cestom Gospić-Karlobag (DC25); državnom mcestom Gračac-Zaton Obrovački (DC27) i na Paškom mostu.

Na autocesti A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Senj-Karlobag, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupine vozila).

Zbog olujnog vjetra, u prekidu neke brodske i trajektne linije

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metar autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Kolnici su mokri te vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Mjestimice ima i magle. Vozače iz HAK-a upozoravaju da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema na cestama u Lici i Gorskom kotaru.

Na mostu GP Pribanjci-Vinica (Slovenija) na državnoj cesti DC204 u mjestu Pribanjci zabranjen je promet za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog olujnog vjetra u prekidu su: trajektne linije Prizna-Žigljen, Brestova-Porozina i Lopar-Valbiska; brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak; katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Zbog održavanja manifestacije Škraping Tkon 2023 na otoku Pašmanu na liniji Biograd-Tkon uvedena su dodatna putovanja.