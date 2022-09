Iako je nedavno Andrej Plenković bio gadno potresem pljačkom i aferom u Ini, posljednja zbivanja u političkom i javnom životu premijeru idu na ruku. Taman kad se i razjedinjena oporba okupila ne bi li zajedno ukazali na pljačku milijardu kuna iz državne tvrtke te taman kad se činilo da bi se od toga nešto moglo "izroditi", prvo se dogodio subotnji prosvjed iz kojeg se ništa dobro nije "izrodilo", a nakon toga u probleme je zagreznuo SDP, nakon što je zagrebačka organizacija odlučila raskinuti koaliciju sa strankom Možemo.

Sva ta zbivanja maknula su fokus javnosti s Plenkovića i njegovih problema, a javnost bruji kako je premijeru ovo itekako dobro došlo te da sve ide njemu na ruku.

"Kada sam bio jako mlad slušao sam predavanje Marcusea u Berlinu 67. godine, i u jednoj pauzi su ga studenti pitali je li istina da je on nekad radio za CIA-u. Marcuse im je na to rekao: "Svi su radili za CIA-u, pa i Mao-Ce tung, samo ne otpočetka. To ovdje isto važi – svi rade za Plenkovića, pa i on sam, samo ne od početka", kazao nam je politički analitičar Žarko Puhovski kada smo ga zamolili da za Net.hr prokomentira aktualna politička zbivanja.

Svi rade za Plenkovića

"Doslovce je situacija takva da svi rade za Plenkovića. SDP sa svojim ludovanjem, ovi na ulici koji hoće biti primitivniji od HDZ-a, i na koncu završavaju bunu protiv HDZ-a sa HDZ-ovom pjesmom. To je situacija koja kao da je izašla iz rukopisa ili bilješki Plenkovića za idealnu situaciju koja bi njemu odgovarala", kaže Puhovski.

Na pitanje može li, dođe li do nekih izbora, trenutno netko ugroziti premijera i njegov HDZ, Puhovski ističe da je Plenković neugrožen. "Ono što je posebno važno u HDZ-ovom kontekstu je da je iz stranke neugrožen. Do sada su vođe u HDZ-u bili ugroženi iz stranke, a ne izvana", ističe Puhovski.

Izvana, kaže ovaj analitičar, Plenković je siguran. "Socijaldemokracija se raspala, a ovi drugi su ili premali ili očajnički pokušavaju odigrati ono što je samo jednom gotovo pa uspjelo Škori na skupu u Lisinskom, kada je rekao "mi smo pravi HDZ, a ne oni". To se jednommoglo odigrati, i sa djelomičnim uspjehom pošto je skupio dosta glasova na predsjedničkim izborima, no to se ne može stalno odigravati", mišljenja je Žarko Puhovski.

"Oni svi s pravom tvrde da je HDZ stranka koja je na zlu glasu zbog kriminalnih opreacija i činjenice da je sama stranka osuđena zbog kriminala, a istovremeno hoće reći "mi smo bolji HDZ od samog HDZ-a". To pomaže HDZ-u", dodaje.

Način da se kupi mir

Upitan u kakvoj je situaciji sada Tomašević, odnosno hoće li posljednja zbivanja u SDP-u pobuditi sumnju kod Možemo-vaca, da SDP možda nije najbolji koalicijski partner za njih, Puhovski kaže kako oni odavno imaju tu sumnju te da to znaju.

"Ali im je najjednostavnije, najkomfornije da se s Klisovićem, kojem je stalo da bude predsjednik Gradske skupštine, na brzinu dogovore. Tako je SDP dobio i više nego što mu pripada po njegovom velikom neuspjehu na prošlim izborima", kaže Puhovski, dodajući da je to bio način da se kupi mir.

"Sada se pojavljuje čovjek koji se proslavio zahtjevom da se vrati trg maršala Tita, a on logično tom zahtjevu ponavlja staljinističku mantru. Staljinistički temeljni taktički obrazac je 'tko nije s nama je protiv nas'. Dakle imamo ili saveznike, to su takozvani korisni idioti, ili su drugi protiv nas", pojašnjava.

"Oni sada, ta nova linija u SDP-u ako uopće prođe, inzistiraju na tome da je Možemo protiv njih pa treba s njima drugačije razgovarati. Do sada su imali neku vrstu savezničke suradnje, mi smo ne samo koalicijski partneri, nego smo svjetonazorski, intencijom blizu i slično, a ovaj sada hoće reći – "ne, mi smo pravi ljevičari a vi niste, mi vas ne tretiramo kao saveznike nego kao eventualno nužne suputnike", a to znači da dižemo cijenu", rekao je politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.