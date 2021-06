Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je prokomentirao najnoviji sukob Zorana Milanovića, ovoga puta s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, oko njegova angažmana na deklaraciji NATO-ova samita, a u kojoj se nalazi i dio o Daytonskom sporazumu.

"Tko za koga radi, ne znamo. Dayton je okosnica ono što je danas BiH, on se treba mijenjati, ali to ne ide tako brzo. Dok to postoji, to se ne može ignorirati. Pitanje s koje strane je došao taj pokušaj, vjerojatno od SAD-a, a ne od Njemačke. Hrvatska je tu reagirala iz nacionalističkih razloga, ali je formalno u pravu. Kažem iz nacionalističkih razloga jer se Hrvatska opet pojavljuje kao patron u odnosu na hrvatsko stanovništvo u BiH. Mene je jedino zasmetalo što je gospodin Milanović govorio da je to izgledalo kao da je to napisala nevladina udruga iz Sarajeva, to je za njega očito najniža razina koja postoji. To mi se čini neobično, no za njega možda nije neobično. Da je rekao da je to napravio Izetbegović, svaka čast, da je rekao da je to napravio SDA, svaka čast. Pokušava igrati na to da nevladine udruge nisu nevladine udruge, nego rade za nekog drugoga. Slično kao što je to radio i Škoro", rekao je Puhovski.

Neodgovorno ponašanje Vlade

Potom se osvrnuo na ulogu Grlića Radmana u cijeloj situaciji. "Vlada se sjetila da isto mora odigrati ulogu zaštitnika hrvatskog pučanstva u BiH pa je na jedan dosta nespretan način ministar Grlić Radman pokušao reći da oni to odavno rade, ali se ne prave važnima u javnosti. Ne znam što je od toga istina, ali znam da je Milanović to spretno iskoristio, postulirao se kao suverenist za razliku od Vlade. A imamo i skandaloznu situaciju, da ministar vanjskih poslova, kakav god bio Milanović, kaže da ne želi ići s predsjednikom države na službeni put jer je to sramota. Ja mogu reći da ne želim razgovarati s Milanovićem jer sam građanin i da smatram da se ponaša primitivno. I to zaista smatram. Ali ministar vanjskih poslova to ne može reći, oni su u funkciji u kojoj moraju zajedno nastupati", kazao je Puhovski.

Iz Vlade su, po njegovu mišljenju, trebali reći da se Milanović ponaša primitivno, ali istovremeno i poslati nekoga u Bruxelles. "To je, naprosto, neodgovorno ponašanje. Ja sam uvjeren da je Milanović barem malo više kriv nego druga strana, ali vi ne možete tako sjeći, kao ministar vanjskih poslova, funkciju države", dodao je Puhovski.

'Plenković lakše klizi kroz salone u Bruxellesu'

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić rekao je da se Milanović u ovoj situaciji postavio kao državnik dok premijer Plenković radi protivno interesu Hrvata u BiH zbog interesa u Bruxellesu. Puhovski se samo djelomično složio s time da je Milanović državnik.

"On nastavlja Tuđmanovu tradiciju, on se sve više deklarira kao nezakoniti politički sin Franje Tuđmana. Nitko u ovom trenutku nije bliže Franji Tuđmanu od njega. Za meni to nije neki kompliment", rekao je Puhovski i dodao da Plenković "lakše klizi kroz salone u Bruxellesu".

"O tome nema spora, ali on je na svoj način svašta postigao za Hrvatsku i to treba reći. Prije svega financijski", kazao je Puhovski.

'Ja nisam relevantan faktor'

Analitičar se potom osvrnuo i na Milanovićeve napade na njega. Naime, predsjednik ga je nazvao "cinkerom" zbog svjedočenja u Haagu.

"Prvo je rekao da sam krunski svjedok, pa se sjetio da je studirao pravo i da ja ne mogu biti krunski svjedok, jer krunski svjedok je netko tko je bio na jednoj strani pa onda prešao i svjedočio protiv nje. Ja nisam bio na strani protiv koje sam svjedočio. Onda je prešao na ove šatrovačke termine. Tu je problem, ne samo u napadima, koliko u zagađivanju javnog prostora, bez pojmova, s poštapalicama i uvredama i onda nema diskusija. To on radi i s drugim ljudima, ne samo sa mnom. Iako ne znam zašto to radi sa mnom, jer u političkoj igri ja nisam relevantan faktor", zaključio je Puhovski.