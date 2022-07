U studiju Net.hr-a gostovala je doktorica Mirela Marković iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine. Obiteljska medicina u Hrvatskoj suočava se s brojnim problemima, a osim što bi se mogao izglasati sporni Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojem se želi izmijeniti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača što bi prema zakonskim odredbama trebali raditi obiteljski liječnici, sada se govori i o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojima bi liječnici mogli dežurati u hitnoj.

Niz prijedloga u tom zakonu, kaže Marković, je u najmanju ruku čudan. "Apsolutno je nedopustivo da se netko sjetio ovakvog zakona, jer mi imamo specijalizaciju iz hitne medicine, kao što imamo specijalizaciju iz bilo koje druge grane medicine. Svaki taj liječnik ima određene kompetencije", rekla je doktorica Marković.

U studiju se osvrnula na izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv kojeg se liječnici obiteljske medicine već mjesecima bore i upozoravaju da taj zakon nije dobar. Na pitanje što ona kao liječnica smatra najkontroverznijim u tim zakonskim izmjenama, kaže da ne zna tko je smislio te izmjene.

Narušava se povjerenje

"Osnovno što se tu narušava je povjerenje između liječnika i pacijenta. To je svetinja u medicini, pogotovo u obiteljskoj medicini", ističe Marković. "Kada vi meni dođete s nekom svojom tegobom za koju je potreban lijek koji eventualno utječe na sposobnost vožnje, onda je to nešto na što ću vas ja upozoriti i na vama je odgovornost hoćete li vi sjesti u auto. Mislim da nije pravilno da bi se to slalo u sustav gdje bi to svatko vidio i da svatko zna što se s vama događa", rekla je.

Kaže da ona ne želi biti ta koja će svoje pacijente izlagati nekoj diskriminaciji, ali da niti ne želi biti ta koja će procjenjivati stanje pacijenta je li on sposoban za vožnju. "Za to opet postoji struka, medicina rada. Osnova cijele te struke je da se bavi procjenom i vještačenjem zdravstvenog stanja, a na obiteljskom liječniku je da upozori svakog pacijenta ako se dogodi neka promjena trenutno, da ne voze", rekla je Mirela Marković.

Kontroverzno je i ako liječnici ne pošalju tu obavijest policiji, a pacijent napravi neki prekršaj, ne daj Bože s težim posljedicama, liječnici su odgovorni za taj prekršaj, a posljedično tome osiguravajuće kuće će teretiti liječnike za nadoknadu štete.

Na pitanje zašto se struku nije pitalo oko toga ako je ta ista struka direktno uključena u zakon, kaže da je to pitanje koje bi trebalo postaviti onima koji donose zakon. "Mi im se stalno nudimo i ustvari provociramo da razgovaramo zajedno i donesemo nešto što će biti adekvatno i za liječnike i pacijente, ali i za sigurnost u prometu", rekla je. "Takav zakon kakav se predviđa ne postoji niti u jednoj državi u svijetu", dodala je.

Trebaju 'oduzeti vozačku', no ne znaju kome

Na pitanje tko bi mogao ostati bez vozačke dozvole, odnosno koji pacijenti su najugroženiji, Marković kaže da je još jedan problem u svemu tome što liječnici nemaju pravilnik koje su to dijagnoze, a nemaju niti pravilnik koji su to lijekovi. "Zakon se donosi, što je odgovornost liječnika obiteljske medicine da napravi, ali nemamo objašnjenje pojedinih stanja", rekla je. "Da je taj zakon stupio na snagu, 90 posto mojih pacijenata koji su danas bili u ambulanti bi trebalo ostali bez vozačke dozvole", rekla je.

"Zanimljivo je i da nigdje ne piše na koje vrijeme ja to uzimam dozvolu. Kako ja to procjenjujem da danas i sutra ne možete, a onda prekosutra možete voziti? Taj zakon je kontradiktoran sam sebi", rekla je doktorica Marković.

Marković je rekla da duboko vjeruje da taj zakon neće proći. "Moram zahvaliti udrugama koje su podržale obiteljske liječnike i shvatile ozbiljnost situacije - Udruga pacijenata sa šećernom bolesti, udruga branitelja oboljelih od PTSP-a,…tako da su i pacijenti shvatili gdje je tu problem", istaknula je.

"Mislim da se kod nas u zadnje vrijeme donose zakoni samo da bi se donijeli, a ne da bi donijeli neku korist i da bi dugoročno funkcionirali", rekla je.

Na pitanje bi li taj zakon mogao dovesti do bujanja crnog tržišta lijekova, Mirela Marković kaže da će do toga doći sigurno. "Ono što me više brine je da ćemo izgubiti pacijente, jer pacijent neće htjeti kod nas doći na kontrolu. Onaj pacijent s nekom kroničnom bolešću koji pije lijek koji mu tu bolest drži pod kontrolom će se bojati doći kod mene da ne ostane bez vozačke", rekla je.

"Gdje su nam tu svi profesionalni vozači? Oni svi imaju problema s kralježnicom jer sjede u neudobnim sjedalima, piju lijekove protiv bolova i za opuštanje muskulature. Pa oni bi svi mogli ostati bez vozačke. Pitam vas da u gradu Zagrebu oduzmemo kompletnom ZET-u dozvole, kako bi funkcionirao grad?", pita se ova liječnica obiteljske medicine.

Smatra da donosioci zakona razmišljaju kratkoročno i da ne gledaju dugoročno posljedice. KOHOM je u četvrtak ponovo slao otvoreno pismo i premijeru Plenkoviću. Na pitanje misli li da će Plenković konačno naći vremena za njih, Marković smatra da bi premijer trebao naći vremena za njih, zato što skrbe o cijeloj naciji. "Ne znam hoće li nas pozvati, žalosti u jednu ruku što nas i naš ministar ne doživljava kako bi trebao, jer da nas malo bolje sluša, mislim da bi bilo jednostavnije i da bi se na sveopće zadovoljstvo riješilo puno situacija", rekla je Mirela Marković.

Što je još kazala o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ali i problemima s kojima se suočava obiteljska medicina, pogledajte u cijelom intervjuu.