Gordana Buljan Flander 20 godina obavljala je funkciju šefice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, a danas je podnijela ostavku. Sve se dogodilo nakon presude suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu. On je portalu H-Alter odredio privremenu mjeru zabrane objavljivanja tekstova o ravnateljici Buljan Flander i o Poliklinici.

No, tko je zapravo Gordana Buljan Flander? Javnost ju je upoznala 2002. kada je Poliklinika osnovana pod palicom Milana Bandića. Glavni cilj Klinike je pomoć djeci, a kod Flander se educiraju i državni službenici: policajci, socijalni skrbnici, suci. Klinika je bila njezina, a javno ju je nazivala svojim djetetom. Bila je bliska suradnica Lane Peto Kujundžić, donosi RTL Direkt.

Profesorica na raznim fakultetima

"Jedna od začetnica saslušanja djece izvan suda na način da dijete čim manje bude ponovno viktimizirano, u Poliklinici sa stručnim osobama i psiholozima koji su bili educirani u Poliklinici. Ne treba se dizati hajka, niti pojedinačni slučaj iznositi u javnosti i iz njega zaključivati o nečemu", smatra Peto Kujundžić.

Buljan Flander je inače i redovita profesorica na Hrvatskim studijima te izvanredna na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Predavačica je i predsjednica Akademskog savjeta visokog učilišta Bernays, kao i stalna sudska vještakinja, a međunarodno je priznata stručnjakinja i osnivačica Hrabrog telefona.

Nitko nikada nije osporavao njezi rad, a prva je to učinila Severina. U intervjuu za H-alter pjevačica je detaljno opisala susrete s ravnateljicom Poliklinike. Njihov prvi susret bio je korektan, a onda je sve pošlo po krivu jer je Severina doznala da otac dijete vodi u kliniku kod Flander bez odobrenja pjevačice.

'Pad ugledne psihologinje'

"Ljuta sam otišla do ravnateljice Gordane Buljan Flander, banula joj u kancelariju. Sada sam je podsjetila na naš prvi razgovor. Pitala ju zašto me nije obavijestila da otac s Gzimom vodi dijete na terapije u Polikliniku bez mog znanja, da se to ne smije. Pokazala mi je e-mailove s mojom pogrešnom e-mail adresom, pa ne znam je li to bila namjera ili slučajna pogreška. I tu je počeo pad do jučer ugledne psihologinje. Koja je napisala brojne znanstvene radove i knjige. Krenula je serija tekstova kolegice Jelen Jindre i javnost je počela propitkivati njezin rad i dugogodišnja praksa je došla pod povećalo", ispričala je Severina za H-alter.

Tu nije kraj priče Buljan Flander. Bliska je prijateljica bivše SDP-ove ministrice socijalne politike i mladih. U svojoj kolekciji osim utjecajnih prijatelja, Buljan Flander ima i brojne nagrade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Brojne nagrade

Prošle godine dobila je nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za popularizaciju znanosti, prije tri godine nagradu za životno djelo Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, isto ministarstvo dalo joj je nagradu za promicanje prava djeteta, a nagradio ju je i Grad Zagreb te Hrvatsko psihološko društvo.

"Buljan Flander koja je pionirka u području zaštite nasilja nad djecom. Ako zaista netko ima informacije i podatke o nekim kriminalnim djelima, onda postoje načini kako se to rješava. Ne trči se odmah na društvenu mrežu i ne objavljuje nešto kao činjenica, a da to nije provjereno i utvrđeno", kazala je Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika.