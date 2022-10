Trinaesti je dan otkako je na snazi novi sustav prikupljanja i odvoza otpada u Zagrebu. Iako bi već gotovo dva tjedna miješani komunalni otpad trebali odlagati plave vrećice, takozvane ZG vrećice, toga se građani baš i ne drže. Portal Net.hr razgovarao je s nekolicinom ljudi koji žive u raznim dijelovima grada, a koji su s nama podijelili svoje dojmove o novom sustavu odvoženja otpada. Iako ljudi žive u različitim kvartovima, zajednički nazivnik je isti - smeće u Zagrebu se ne odvaja kako bi se trebalo odvajati, a u kontejnere miješanog komunalnog otpada baca se sve osim ZG vrećica.

Jedna naša čitateljica iz Novog Zagreba požalila nam se da je u kontejnerima u zgradi, unatoč tome što je smetlarnik pod ključem i videonadzorom, primijetila u njemu najobičnije vrećice sa smećem kakve smo i prije 1. listopada koristili. "Smetlarnik nam je pod ključem, imamo i kameru, no i dalje bacaju smeće u običnim vrećicama", rekla je. Druga čitateljica s kojom smo razgovarali, a koja također živi u Novom Zagrebu te im zgrada ima smetlarnik pod ključem i videonadzor, primijetila je pak u njihovom kontejneru jednostavno prosipaju smeće bez vrećica.

'Nema smisla'

Situacija u širem centru gdje živi još jedna naša čitateljica također nije bajna. "Bacaju svakakve vrećice u kontejnere, a najmanje ima ZG vrećica", rekla nam je. Dodala je da je neku večer šetala po užem centru grada gdje je na snazi odluka da se vrećice iznose u kasnim večernjim satima. "Prolazila sam oko ponoći tamo, vrećice su bile naslagane na pločniku. Užasno izgleda", kazala nam je.

Kaotično je i na Trešnjevci, gdje nam je jedan naš čitatelj kazao da je jednostavno odustao od korištenja ZG vrećica. "Dođem prvi dan, vidim ljudi odlažu u obične vrećice, a ja bacam smeće u plavoj ZG vrećici. Za nekoliko dana, opet ista priča - kontejner pun svakakvih vrećica, samo ne plavih. Nakon toga sam jednostavno odlučio da iz tog razloga niti ja više neću odlagati smeće u ZG vrećicama", iskreno nam odgovara čitatelj.

Na naše pitanje zbog čega, kaže da jer jednostavno ne vidi smisao. "Ne vidim smisao u tome da ja kupujem i bacam smeće u plavim vrećicama, dok svi okolo odlažu otpad u običnim vrećicama. Dok se to ne sredi, dok se ne riješi taj problem, i ja ću bacati smeće u običnim vrećicama", rekao nam je. Istaknuo je da je najveći problem što kontejneri nisu pod ključem, pa svatko u njih može baciti što želi.

Istu priču ponovio nam je drugi čitatelj koji živi u Maksimiru. I on je, kaže, "nadobudno bacao smeće u ZG vrećicama" dok nije shvatio da se nitko od susjeda ne drži novih pravila.

Obične plave vrećice umjesto ZG vrećica

Da je praksa bacanja smeća ostala ista potvrdili su nam i građani koji žive u Rudešu, ali i u Knežiji, a nakon što smo čuli sve njihove priče, odlučili smo i sami provjeriti kakvo je stanje na terenu te smo otišli na Kvatrić izvidjeti situaciju.

Građani su se snašli pa su na veoma jednostavan način doskočili problemu plavih vrećica - u trgovinama su kupili plave vreće za smeće i otpad odlažu u njih.Možemo slobodno reći - građani vs. Tomašević 1:0. Druga stvar koju smo također u više navrata primijetili po kontejnerima je da je puno smeća samo prosuto u kontejneru bez vrećice.

Ima i onih koji smeće odlažu u ZG vrećice, no "promaše" kontejner. Naime, naišli smo na situaciju gdje je jedna ZG vrećica bila odložena pola metra od kontejnera koji je bio poluprazan. Kako se to dogodilo, nije nam baš jasno, no u svakom slučaju nije pohvalno za onoga tko je to učinio.

Situacija se zapravo nije previše promijenila. Plavi i žuti kontejneri prekrcani su smećem kao i prije, a miješani komunalni otpad odlaže se u svakako. Proteklog tjedna, gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da su već ispisane prve kazne. No, da se dosljedno držimo pravila, kazni bi očigledno trebalo biti puno više. Promijenila se zapravo jedna stvar - pošto su kante u centru maknute, Zagreb više ne možemo zvati kantograd, ali ga zato sada možemo zvati smećograd...

Hoće li se intenzitet kažnjavanja pojačati pa da se na takav način riješe tekući problemi? Kako Grad misli riješiti problem bacanja svakakvih vrećica u kontejnere? Sva smo ta pitanja uputili Gradu Zagrebu, a njihove odgovore objavit ćemo kada ih dobijemo.

Kakvo smo stanje zatekli na Kvatriću, pogledajte u galeriji.