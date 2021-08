Nakon nestabilnog tjedna, idući dani trebali bi biti ponovno sunčaniji i topliji, prognozirala je meteorologinja Tanja Renko za HRT. Osobito se to odnosi na vikend.

"Idući dani bit će prevladavajuće sunčani i danju ponovno vrući, osobito nedjelja, koja će u idućih tjedan dana u većem dijelu unutrašnjosti vrlo vjerojatno biti i najtopliji dan. Nestabilnosti su najvjerojatnije potkraj nedjelje, s dolaskom malo svježijeg zraka, a na zadovoljstvo mnogih temperatura će noću i dalje biti razmjerno ugodna za spavanje.

Na Jadranu će i noći biti sve toplije, od utorka u mnogim krajevima ponovno i vrlo tople. Osim toga, treba izdvojiti i u nedjelju umjereno i jako jugo, s kojim će - uz razmjerno visoku dnevnu temperaturu - biometeorološke prilike biti nepovoljnije", prognozirala je Renko.

Subota sunčana i vruća

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu donijeti ugodne noćne temperature, od 14 do 16 stupnjeva, no zato će danju biti vruće uz slab jugoistočnjak. U središnjoj će Hrvatskoj, pak, puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, no bit će i dalje vruće.

"Samo neke bi nakratko mogao omesti poneki pljusak sredinom dana i popodne, uglavnom u unutrašnjosti Istre te u riječkom zaleđu. Nakon ugodnog, u gorju i svježeg jutra te ponegdje maglovitog, danju će uz obilje sunca temperatura brzo rasti ,najviša dnevna bit će od 28 do 31 stupanj, a u višim predjelima Gorskog kotara i Like između 21 i 25 stupnjeva. Puhat će jugozapadni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu jugo", istaknula je Renko.

Jugo bi na otvorenom moru srednjeg Jadranu moglo biti i umjereno, pa će more biti jednako tako valovito. U unutrašnjosti te na obali Dalmacije bit će topla noć i vrući dan. Neki će osvježenje potražiti u moru čija će temperatura biti između 25 i 27 stupnjeva. Ne treba pretjerivati sa sunčanjem, jer će UV indeks biti vrlo visok.

Stiže malo svježiji zrak

Slično se vrijeme očekuje i u većem dijelu nedjelje. Ponegdje bi ipak moglo doći do nove kratkotrajne promjene vremena.

"Osvježenje, povremeno i hladovina, tražit će se i idućih dana, koji će na Jadranu biti sunčani te još malo topliji, danju vrući, a i noći će u nekim mjestima biti vrlo tople. Jugo će u nedjelju još biti umjereno i jako, zatim će oslabjeti, na sjeveru kratkotrajno okrenuti na buru. U utorak će zapuhati sjeverozapadnjak.

Nedjelja će u unutrašnjosti biti vruća i sunčana, no popodne i navečer na sjeverozapadu su vjerojatni pljuskovi i grmljavina. Naime, polako će stizati malo svježiji zrak zbog čega će u ponedjeljak vrućina popustiti", zaključila je prognostičarka Renko.