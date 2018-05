VOZAČ AUTOBUSA SE IZDERAVAO NA TURISTKINJU: ‘Trebala si naučiti hrvatski kad si već ovdje došla’

‘Nije nas briga za njihov primitivizam, ali je katastrofalan dojam što ga ostavljaju na ljude koji iz cijelog svijeta dolaze u Hrvatsku’ zgražaju se studentice.

Dvije dvadesetogodišnje zadarske studentice ostale su zgrožene primitivnim ispadima vozača jednog hrvatskog prijevoznika. One su 8. svibnja iz Zadra putovale autobusom koji vozi za Split. Točnije, taj prvi autobus kreće put Skradina i Knina, a ostali presjedaju u drugi autobus kojim nastavljaju za Split.

‘Trebali bi znati hrvatski’

“Kada smo ušle u drugi autobus vozač se nekoliko puta onako baš proderao ‘Skradin, Knin’ iz sve glave, kao da viče s brda na brdo. On i suvozač primijetili su odmah da nedostaje jedan putnik za Skradin, ali se očito ne odaziva. Mi smo ga upozorile da pokuša to kazati na engleskom jer je u busu bilo i stranaca, na što je odmahnuo rukom uz primjedbu da bi oni trebali znati hrvatski kad su već došli” počinju svoju priču za Slobodnu Dalmaciju.



‘Što sad glumi, tri puta san se dera…’

“Na naplatnim kućicama u Dugopolju ponovno smo zastali jer tu presjedaju putnici koji idu za Sinj. I nekako baš u tom trenutku ustala je jedna putnica i na engleskom zapitala kad treba izići u Skradinu. Vozač je na to pobjesnio i još jače se počeo derati ‘što glumi, tri puta sam se dera, to bi i mrtve probudilo, sad neka radi što hoće'”, opisuju mlade putnice. Strankinja se uspaničarila, jer nije shvatila zašto vozač viče, a na primjedbu studentica da je mogao naučiti barem par riječi na engleskom, vozač se ponovno razjario.

“Iako je ta cura sjedila sprijeda, naravno da nije mogla razumjeti što znači njegovo deranje ‘Skradin, Knin’! Rekle smo mu da se to može shvatiti i kao da je ovo bus koji ide za Skradin i Knin. Mogao je barem naučili ‘change the bus’, to valjda nije toliki problem. Kada se situacija malo smirila drugi vozač je počeo prijetiti da će je izbaciti u Dugopolju jer nema kartu do Splita, a onda je nastala galama i svađa jer su ostali putnici bili zaprepašteni takvim drskim ponašanjem prema jadnoj ženi.

bilo je očito da takvo ponižavanje nije doživjela

Pokušavali smo joj objasniti kako će u Splitu moći uhvatiti autobus za Skradin, ali bila je u tolikom šoku da više ništa nije razumjela, očito je da takvo ponižavanje i vrijeđanje nikad i nigdje nije doživjela” prepričavaju Zadranke. Vozač se na cesti od Dugopolja iz Splita ipak smirio i pokušao joj pronaći autobus za Skradin.

No šou se nastavio na splitskom autobusnom kolodvoru,

“Tamo nam je vozač naredio da joj prevedemo da se kupi vanka, uzme kufer i ide gdje hoće. Žena je sva uzbuđena i na rubu suza pitala treba li ponovno kupiti kartu a oni su je potjerali kao ovcu u drugi bus za Skradin. Užasno, svi putnici su bili zgroženi ovakvim ponašanjem. Nije nas briga za njihov primitivizam, ali je katastrofalan dojam što ga ostavljaju na ljude koji iz cijelog svijeta dolaze u Hrvatsku i na ovaj način dobivaju svjedočanstvo o našoj tradicionalnoj “gostoljubivosti”” zaključuju studentice.