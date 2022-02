Sredinom idućeg tjedna Vlada će, kako je najavljeno, predstaviti paket mjera za ublažavanje posljedica divljanja cijena energenata. RTL Danas doznaje da bi većina Vladinih poteza trebala biti usmjerena k najugroženijim građanima, a paket mjera ide u tri smjera.

Primjera radi, Mađarska je zamrznula cijene osnovnih namirnica, Austrija je jednokratno udvostručila naknadu za nezaposlene i s dodatnih 150 eura pomaže najsiromašnije, Bugarska je u prosincu zamrznula cijene električne energije, grijanja i vode, Belgija je smanjila PDV na struju i podijelila vaučere najsiromašnijima, dok je Češka obustavila naplatu PDV-a na struju i plin.

Paket mjera u tri smjera

A što sprema Hrvatska? "Većina država donosi sporadične mjere. Mi smo sagledali sva iskustva, sve što je potrebno", kaže Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića.

RTL piše da je potvrđeno kako će Vladin paket ići u tri smjera: vaučeri za siromašne građane će biti većeg iznosa od trenutnih 200 kuna, a proširit će se broj korisnika. Smanjivat će se PDV na energente, a opskrbljivači u državnom vlasništvu će se morati odreći dijela zarade.

Poduzetnici ovaj plan podržavaju, ali kažu, da se s njime kasni i da nije dovoljan bez reformi.

"Ovo je vatrogasna mjera. One su uvijek kratkoročne, ne rješavaju problem. To vam je mali C vitamin, ali lijek nije sigurno", kazao je Hrvoje Bujas iz udruge Glas poduzetnika.

Odustalo se od smanjenja PDV-a na struju

Najveći utjecaj na cijene vlada očekuje u drugom dijelu paketa mjera, smanjenju PDV-a. U Hrvatskoj postoji opća stopa PDV-a od 25 posto i dvije snižene od 13 i od pet posto.

"Mi ćemo intervenirati u smjeru snižavanja stopa PDV-a samo da bi utjecali na ublažavanje pritisaka rasta cijena prvenstveno energenata i nekih drugih proizvoda", kazao je Savić.

Vlada će u srijedu sniziti PDV na plin, ali, kako doznaje RTL, još nije odlučeno hoće li biti snižen na 13 ili na pet posto. Iako se kao mogućnost spominjalo smanjenje PDV-a na električnu energiju, koja se već obračunava po stopi od 13 posto, iz Vlade su, čini se, odustali od te ideje.

Zato će se smanjivati PDV na neke druge artikle iz ove grupe, s 13 posto na pet posto. Vjerojatno će se to odnositi na osnovne prehrambene proizvode. Najniže oporezivi proizvodi će ostati na pet posto PDV-a.