Na današnjoj sjednici Vlade koja počinje u 12.30 raspravljat će se o dvjema odlukama vezanima za nabavu energenata - odluci o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske te odluci o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske.

Na dnevnom su redu izmjene i dopune Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Zakona o Pravosudnoj akademiji te Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, izmjene i dopune Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU) i prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama (EU).

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković kratko je komentirao aktualna zbivanja, od strašnog nevremena koje je pogodilo Hrvatsko zagorje, preko cijena benzina, uvođenja eura i obilaznice do Belog Manastira.

'Vlada će učiniti sve da sanira posljedice elementare nepogode'

"Ja sam sinoć razgovarao i sa županom Kolarom, upoznao se sa detaljima. Ministrica Vučković je danas sa državnim tajnikom Tušekom obišla dio pogođenih područja, vidjeli su razmjere štete i naravno da ćemo kao Vlada učinti sve što možemo kako bismo sanirali posljedice ove elementarne nepogode. Očito je da su uništeni brojni proizvodni kapaciteti i mi ćemo tu pripremiti jedan natječaj od strane Ministarstva poljoprivrede. Svi troškovi će biti financirani od strane Ministarstva i kroz program ruralnog razvoja", rekao je Plenković i dodao da su ove ekstremne vremenske prilike još su jedan signal globalnih klimatskih promjena.

'Važno je da svi pokazujemo poštovanje prema državnim blagdanima'

Osvrnuo se na obilježavanje Dana državnosti 30. svibnja.

"Obilježena je 30-ta obljetnica međunarodnog priznanja ulaska hrvatske u Ujedinjene Narode. Mislim da je važno da naše mlade generacije budu svjesne temeljnih dana u nastanku moderne suverene hrvatske države. Važno je daj dan njegujemo i da svi pokazujemo poštovanje prema državnim blagdanima, njihovoj simbolici i značaju", kazao je.

O uvođenju eura

"Imali smo informacije o rastu u prvom tromjesečju od 7 posto i izvješća EK da nemamo makroekonomskih neravnoteža. Izlazak iz procedrure proračunskog manjka i svi ostali pokazatelji pokazali su da je gospodarstvo snažno, zaposlenost nikad veća, imamo potrebe za brojnim turističkim djelatnicima a sezona prema najavama djeluje dobro. Sve je to blizu rekordne 2010", kaže Plenković.

"EK izvješće i izvješće Središnje europske banke konstatirali su da Hrvatska ispunjava sve uvjete za članstvo za ulazak u europodručje. Hrvatska bi početkom srpnja bila u poziciji da provodi vlastiti kalendar u uvođenju eura, da euro usvojimo do 1. siječnja 2023. Time Hrvatska postaje jedna od onih zemalja koje su najotpornije i imaju najsnažnije gospodarstvo, a ovo će imati utjecaja i na kreditni rejting kada, u smislu reputacije na financijskim tržištima, postajemo bitno bolji i snažniji nego što smo bili prije", rekao je Plenković i napomenuo da nijedna EU zemlja nije bila tako kratko u 'euro čekaonici' kao Hrvatska.

Paket sankcija Rusiji i geostrateška pozicija Hrvatske

"Razgovarali smo o šestom paketu sankcija protiv Rusije, koji uključuje zabranu uvoza nafte uz iznimki za zemlje koje dobivaju naftu isključivo naftovodima.

Tu se predviđa tranzicijsko razdoblje što nama otvara prostor za LNG terminal. Mogli bismo ići na 1.6 milijardu kubika. Time bismo učinili Hrvatsku konkurentnom. Potrebe hrvatskih kućanstava su 2.9 milijardi. Omogućili bi da Hrvatska postane i energetski HUB za Sloveniju, BIH, Mađarsku i dolazimo u poziciju da kapitaliziramo svoj geostrateški položaj. Hrvatska putem Omišlja ima mogućnost da kroz Jadranski naftovod omogućuje dopremanje nafte i za rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj. Možemo dopremiti 11.4 milijuna tona, s malim preinakama dolazimo do 15.6 milijuna tona, a se može povećati i na preko 20", kaže Plenković i dodaje da, u smislu energetskog HUB-a, 'možemo i trebamo to pretvoriti u regionalno važnu poziciju jer ovo su tektonske promjene energetske infrastrukture u Europi'.

O cijenama nafte u ponedjeljak

"Što se tiče rasta cijena naftnih derivata, u ponedjeljak ćemo imati sjednicu Vlade. Trenutno se rade analize u Ministarstvu gospodarsta i financija kako bi se ublažile cijene. O tome više u ponedjeljak", najavio je Plenković.

'Njemačka je važan energetski i strateški partner'

"Imali smo kvalitetan susret s njemačkim kancelarom Scholzom, bio je prisutan i ministar Marić. Jako je dobro da Hrvatska i Njemačka jačaju svoje odnose. Imamo razmjenu u vrijednosti 6 milijardi eura, skoro 3 milijuna Nijemaca posjećuje Hrvatsku, oko pola milijna Hrvata živi u Njemačkoj. To je važan strateški i energetski partner. Posjet ocjenjemo jako dobrim", kazao je Plenković.

Dovršetak koridora do Belog Manastira do kraja mandata

Osvrnuo se i na posjete Osječko-baranjskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Izjavio je da očekuje dovršetak koridora 5C do Belog Manastira s obilaznicom i dovršetak dionice do Mađarske - svih 88 kilometara koji spajaju BiH i Mađarsku - do kraja mandata.

Čestitka britanskoj kraljici

Zaključno, Plenković je uputio i čestitku britanskoj kraljici Elizabeti.

"Čestitamo kraljici Elizabeti koja je jučer navršila 70 godina vladanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Želimo joj dobro zdravlje, sreće i zaista, veliko poštovanje prema tako dugom vladanju u Ujedinjenom Kraljevstvu", izjavio je.