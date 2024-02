Jedni kažu da su im teški trbušnjaci, dok drugi govore da sve mogu. U ovoj zadnjoj kategoriji je Nadežda koja je korak do 89. godine.

"Ovdje sam se na vježbanje odazvala preko doktorice. Riječ je o zelenom receptu. Ništa mi nije teško. Mislim da su vježbe izvrsne, na svim rekvizitima mogu bez problema", rekla je Nadežda Nekić iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je treća grupa pacijenata koja vježba na uputnicu.

"Pa to je veliki plus, besplatno je, a ja sam penzioner. Sili me da radim više nego bih inače radila na sebi", rekla je Snježana Primer iz Zagreba i dodala kako može potrčati za tramvajem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog velikog interesa, prvi su Dom zdravlja koji ima zaposlenog kineziologa.

"Vježbamo vježbe za jačanje motoričke sposobnosti, snage, izdržljivosti. Postigli su nešto što su mislili da nikad neće. To su banalne stvari poput toga da mogu oprati sami kosu, ručnikom se obrisati, otići do trgovine koja je u drugom kvartu", rekla je Dragana Tišma, profesorica kineziologije u Domu zdravlja Zagreb – Centar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uglavnom vježbaju žene od 50 do 75

Zelene recepte izdaju liječnici obiteljske medicine. Iz ove ordinacije na vježbanje ih je poslano više od 50, mahom žena.

"To su bile dobne skupine od 50 do 75 godina okvirno i to su bili pacijenti kojima je tjelovježba od velikog benefita. Riječ je o ljudima koji prvenstveno nemaju navike. Neki vježbaju, ali ne znaju pravilno vježbati. Vježba je nešto što je nužno da bismo skidali kilograme, odnosno utjecali na svoje zdravlje", rekao je liječnik obiteljske medicine Oskar Crnalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kroz projekt je prošlo 200 pacijenata. Već sada postoji i lista čekanja.

"Vidjeli smo da je većina pacijenata svoje kardio i fitness indekse podigla za preko 30 posto. Svi se puno bolje osjećaju. Smanjili smo bolovanja, smanjili smo sve ono što smo ciljali i očekivali da ćemo ostvariti. Konačna mjerenja su pokazala da je uspješno i točno", rekao je ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar Ino Protrka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U sklopu projekta je nutricionističko i farmakoterapijsko savjetovalište. Po savjete su stizali i pacijenti koji troše više od 20 različitih lijekova.

"Pacijenti koji se odluče na farmakoterapijsko savjetovanje, donesu sve svoje nalaze. Mi pogledamo svu njihovu terapiju i gledamo ima li neka utjecaj na zdravlje. Piju li previše lijekova, piju li neke lijekove koji su nepotrebni. Pregledamo i dodatke prehrani", rekla je magistra farmacije iz Savjetovališta Helena Orehovački.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vježbanje na uputnicu Novi Zeland ima 25 godina, a sada ga ima i naš glavni grad. Dobro bi došlo i u cijeloj zemlji - s obzirom na to da su Hrvati najdeblji u Europi.