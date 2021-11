Ministar zdravstva Vili Beroš na današnjoj je konferenciji za medije govorio o stanju u zdravstvu, rekavši da su brojevi iznimno visoki te da bilježimo određen pad u odnosu na tjedan ranije. Međutim, stanje je i dalje, s epidemiološke strane, zabrinjavajuće.

"Upravo je to razlog da smo napravili ono što govorimo već dulje vrijeme, gotovo od proljetos i trenutak je da zažive nove epidemiološke mjere. Ova mjera obveznog testiranja koja je već zaživjela u zdravstvenom i socijalnom sustavu širi se na državne i javne službe i na taj način vjerujem da ostvarujemo još veću zdravstvenu sigurnost", rekao je Beroš, naglašavajući da se pritom smanjuje mogućnost virusa da se širi i da mutira.

"Da je tome tako svjedoče i dosadašnja iskustva iz zdravstvenog sustava i sustava socijale gdje je na snazi slična sigurnosna mjera od 4. listopada. Naime, u tom periodu detektirano je preko 580 onih osoba koje su nađene pozitivne, a da to nisu znale. Mislim da nema boljeg dokaza o epidemiološkoj vrijednosti ove sigurnosne mjere", kazao je Beroš.

'Prolazak kroz crveno nije ljudsko pravo i sloboda'

Dodao je da ova mjera ne limitira ljudska prava i slobode, već da ih povećava. "Omogućuje nam svakodnevne aktivnosti", rekao je dodajući da svi zajedno trebamo prihvatiti mjere jer hospitalizirane i one na respiratoru nitko ne pita jesu li u stanju konzumirati svoja ljudska prava i slobode.

"Mjere su tu zbog zajedničke sigurnosti. Mogu to komparirati sa određenim slobodama, primjerice slobodom upravljanja osobnim automobilom. I tada se moramo pridržavati određenih pravila i prava i ne ugrožavati druge ljudi. Dakle, prolazak kroz crveno svakako nije ljudsko pravo i sloboda. To je ugrožavanje i svog i tuđeg života", naglasio je Beroš, dodajući da se u posebnim okolnostima, a globalna pandemija koronavirusa to jest, moramo pridržavati određenih pravila kako bi se zaštitili.