U Hrvatskoj će večeras i u noći mjestimice biti kiše, u gorju uz zahladnjenje će pasti i snijeg, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske. Umjeren jugozapadni vjetar u okretanju na umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar u slabljenju, a navečer na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati. Najviša temperatura zraka uglavnom od 11 do 16 °C.

Zahladnjenje, a moguć i snijeg

Sutra, u subotu, bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a ponegdje u gorju rijetko je moguća i slaba oborina. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u gorju i jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti, osobito u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna uglavnom između 4 i 9, na Jadranu od 10 do 15 °C.

"Prema večeri bit će mjestimične kiše, uz zahladnjenje u noći na subotu ponegdje možda i malo snijega. Promjenu vremena pratit će i okretanje vjetra na sjeverni i buru.

Za vikend većinom suho i djelomice sunčano, ali hladnije, na Jadranu uz lokalno jaku buru. Malo kiše u nedjelju može pasti u Dalmaciji. U prvoj polovini sljedećeg tjedna promjenjivije, povremeno uz kišu, češću u utorak, ali i ponovno malo toplije od prosjeka.", kazala je meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a u vremenskoj prognozi za HRT.

Proljeće će biti iznadprosječno toplo

A prema dugoročnoj vremenskoj prognozi za Europu, koju je nedavno objavio meteorološki servis Severe Weather Europe, proljeće bi moglo biti iznadprosječno toplo. Severe Weather Europe svoju je prognozu za proljeće temeljio na tri meteorološka modela - ECMWF, UKMO i CFS.

Prema ECMWF-u, proljeće će u Europi biti s temperaturama iznad prosječnih, ali uz moguće povremene prodore hladnog zraka iz sjeverozapadne Europe u središnje dijelove kontinenta, dok će u istočnim krajevima Europe prevladavati blaži vremenski uvjeti.

I prema UKMO modelu britanskog Met Officea, predviša se proljeće toplije od uobičajenog, a s manje prodora hladnog zraka nego prema modelu ECMWF.

I prema trećem modelu, američom CFS-u, površinske temperature idućeg proljeća u Eurpi bi trebale biti više od uobičajenih, osobito u sjevernim dijelovima.

Sve u svemu, proljeće bi u Europi trebalo biti toplije od prosjeka, uz povfremene prodore hladnih fronti.