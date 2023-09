"Prvi problemi krenuli su nakon pola godine, auto je bio na popravku. Vraćen je drugi dan, opet se nakon tri dana pokvario i bio je 40 dana na popravku. Elektronika. Oni isto ne kažu što je u pitanju, sve je to neka elektronika. Pali se stalno tih četiri pet kontrolnih lampica, provjerite kočnice, start-stop…", započinje svoju priču Vedran iz Novske koji je prije tri godine kupio automobil francuskog proizvođača za sebe i trudnu suprugu.

Međutim, od tog sretnog dana prije tri godine do danas, automobil je prešao svega 20.300 kilometara.

Razlog?

Unatoč popravcima, kvar se uporno javlja pa automobil vrijeme uglavnom provodi na servisu.

"Servisni intervali su sada 60 dana, prije toga je bilo 40 dana, a prije toga 60 dana, pa 25 dana. Ukupno, u ove tri godine auto je proveo jedno šest do sedam mjeseci na servisu sigurno", izračunao je Vedran.

"Sad je na popravku od 3. srpnja. Već dva mjeseca. Nije ni to problem", dodaje Vedran pomirljivo, "nego cijeli dan izgubim da odem po auto i onda u povratku se opet popale sve lampice. Opet zovem vučnu službu, vratim se nazad u servis. Kazali su da nešto nije uredu, da je kvar koji se neće moći popraviti. Nisam dramio. Sve je uredu. Ali uvijek jedno te isto."

Čak su mu kazali, prepričava nam, da će automobil doći pogledati inženjer iz inozemstva, koji bi trebao znati otkloniti kvar. Međutim, 40 dana je prošlo, a od inženjera ni traga ni glasa. Automobil je Vedranu vraćen unatoč tome kako se, napominje naš sugovornik, ne bi probio zakonski rok u kojem automobil smije biti na servisu.

Sve je to Vedran strpljivo izdržao međutim, pri povratku sa zadnjeg servisa kap je prelila čašu.

'Imate neke dijelove ovdje…'

"Vraćao sam se kući iz servisa, napravio 30 kilometara. I opet kvar. Čekao sam vučnu službu. Kad je čovjek iz vučne otvorio gepek kazao je: 'Imate nekih dijelova ovdje. To mora biti na motoru, to ne smije biti u gepeku.' Ja sam prvo mislio da su to neki njihovi dijelovi ostali, ali oni su meni dali auto s pola mojih dijelova u gepeku. Ajde još zaštitne plastike, ali filter zraka, neke cijevčice…to sve mora biti na motoru", prepričava nam Vedran.

"Nije bilo ni isprike. Oni su se sjetili da su to zaboravili montirati. Nema isprike, nema ničega. I ono što me najviše zaboljelo, vrate mi auto i u prepucavaju se oko toga je li mehaničar kriv, da oni imaju puno posla, i onda im izleti da nisu auto ni popravili. A bio je dva mjeseca kod njih", govori Vedran, dodajući da želi upozoriti javnost na ovakve slučajeve. Nije jedini, kaže. Ima još ljudi koji su nezadovoljni uslugama navedenog servisa.

Vedran kaže da gubi cijele dane na šlepanje automobila u servis. Tu su i troškovi cestarine kada automobil pokupi sa servisa i krene prema kući pa na pola puta mora stati i čekati vučnu službu jer se kvar ponovno pojavi.

"Po uputi proizvođača, kada se to upali dužni ste nazvati tehničara i dogovoriti servis. Auto nije u voznom stanju kad se to desi, nije to neki 'kvarčić'. Kupio sam auto da bude pouzdan, da može voziti", objašnjava Vedran gotovo nevjerojatnom smirenošću situaciju koja bi mnoge dovela do ruba živaca.

'Hvala bogu da taj stručnjak nije došao…'

Pisao je servisu, prodavatelju, generalnom uvozniku.

"Postavio sam konkretne upite, da imam problem, može li se kvar otkloniti…nikad nisam dobivao nikakav odgovor osim diplomatski, budite strpljivi, na tome radi naš tim stručnjaka…navodno je trebao doći stručnjak iz inozemstva pogledati auto", govori Vedran. Stručnjak na kraju nije došao u 40 dana, koliko je automobil bio na servisu te mu je isti vraćen kako se ne bi probio zakonski rok.

"Nije mi cilj njih sramotiti niti izganjati svoje neko pravo. Želim da dođe do javnosti da ljudi vide, pogotovo zato što dijelove zaboravljaju stavljati. Nemate vozilo 60 dana, usmeno vam kažu da auto nije moguće popraviti - neće vam to napisati - čeka se inženjer iz inozemstva, zatim me zovu da su popravili, ja idem po auto svjestan da će se opet popaliti lampice da je kvar u pitanju i onda još u gepeku nađem dijelove. To nije zloba, to je čisti nemar. Normalno da ne možete popraviti kad ostavljate pola dijelova u gepeku. Hvala bogu da taj iz stručnjak nije došao, on bi se križao da je to vidio…"

Prodavatelj pak cijelu stvar negira, kaže Vedran.

'To je kao da platite stan od 120 kvadrata…'

"Tvrde da se auto može popraviti. Nemam ništa protiv, neka se popravi, samo što se ne može popraviti. U pitanju je materijalni nedostatak, ali oni to negiraju. Oni to mogu negirati, ali dužni su popraviti, a ne mogu popraviti. Vrate mi auto sa servisa da ne prekrše zakonski rok za popravak i onda sve ponovo. I tako to sad ide u krug", prepričava Vedran nevjerojatnu priču s kojom se strpljivo nateže već tri godine.

Odvjetnika ima, a u tijeku je privatna tužba. Automobil je platio, a umjesto njega više vremena provodi u zamjenskom vozilu osjetno niže klase.

"Nisam snob, ali nije to isto. To je kao da platite stan u Zagrebu od 120 kvadrata, nešto vam se desi pa vas premjeste u stan od 30 kvadrata. Ja sam iz Novske, supruga je trudna i ne može dolaziti po mene kad se kvar dogodi. Uz velike rasprave dobijem zamjensko vozilo", pojašnjava Vedran.

Autokuća: 'Sve odrađeno sukladno pravilima proizvođača'

O cijelom slučaju upitali smo i autokuću u kojoj nam kažu da je vozilo kupljeno u studenom 2020. godine.

"Kupac se prvi puta našem servisu obratio dana 1.7.2021.g. kada je na vozilu radi problema sa ispušnim plinovima učinjeno reprogramiranje računala ubrizgavanja. Dok je vozilo bilo u servisu stranci je sukladno pravilima jamstva na korištenje dodijeljeno zamjensko vozilo.

Dana 9.7.2021.g. vozilo je ponovno zaprimljeno u naš servis radi istog problema te su kolege naručili senzor mase čađe. Za vrijeme čekanja naručenog dijela te ugradnje istoga u vozilo stranka je također sukladno pravilima jamstva koristila zamjensko vozilo.

Ovim putem napominjemo kako su svi radovi na vozilu odrađeni sukladno pravilima proizvođača te unutar jamstvenog roka", kažu u autokući te dodaju da ostale informacije ne mogu komentirati jer stranka od 2021. više nije pristupila njihovom servisu.

Generalni uvoznik: 'Razumijemo moguće nezadovoljstvo stranke…'

O slučaju u drugom servisu, pak, oglasio se generalni uvoznik Grand Automotive Hrvatska iz kojeg kažu da su od stranke već dobili reklamaciju u srpnju ove godine te odmah pristupili rješavanju problema uz "direktan kontakt sa strankom".

"Servisna radionica AK Cindrić potvrdila je da je došlo do ljudske pogreške prilikom predaje vozila stranci gdje su u prtljažnom prostoru automobila nalazila zaštitna plastika akumulatora. Servisno osoblje AK Cindrić stranci se ispričalo za navedeni propust.

Dana 4.7.2023. stranka se obratila servisnoj radionici AK Cindrić nakon što se na instrument ploči vozila pojavila poruka upozorenje Check ESC. Navedeno upozorenje odnosi sa na sustav za pomoć u vožnji odnosno ESC dinamička kontrola vožnje. Prilikom dijagnostike kvara utvrđena je potreba za zamjenom senzora, sporni senzor je odmah po završetku dijagnostike naručen od strane servisne radionice.

Nakon zamjene spornog dijela ispravno vozilo je predano stranci 21.7.2023. Tijekom čekanja na isporuku dijelova stranka je koristila besplatno zamjensko vozilo.

Nažalost poruka upozorenje Check ESC ponovila se i stranka je vozilo predala AK Cindrić 27.7.2023 i rezultat dijagnostike je bila potreba za zamjenom ABS sustava. No, uslijed globalne krize nedostatka električnih komponenti, čipova i poluvodiča, sporni dio se čekao za isporuku od strane proizvođača 31.8.2023.

Tijekom čekanja na isporuku dijelova stranka je koristila besplatno zamjensko vozilo do 4.9.2023.", kažu u Grand Automotive Hrvatska.

'Nije obećan pregled vozila od strane inženjera iz inozemstva'

"Nažalost zamjena ABS sustava nije osigurala dugoročno rješenje i nakon ponovnog upozorenje Check ESC stranka predaje vozilo AK Cindrić 5.9.2023 kako bi pristupili dodatnoj dijagnostici. Temeljem dijagnostike utvrđena je potreba za zamjenom UCH jedinice koja je isporučena 13.9.2023 i u narednim danima bit će ugrađena u vozilo.

Potvrđujemo da Služba odnosa sa strankama kao i servisno osoblje AK Cindrić nije prema stranci obećalo pregled vozila od strane inženjera iz inozemstva obzirom da isto nije praksa proizvođača kao ni opciju zamjene vozila.

Nažalost, uslijed dužeg čekanja na isporuku dijelova od strane proizvođača i kompleksnost nedostatka na vozilu, trajanje popravka je oduženo i razumijemo moguće nezadovoljstvo stranke, no u izravnom smo kontaktu s tehničkom službom proizvođača i očekujemo da će zamjena UCH jedinice dugoročno ukloniti nedostatak na vozilu", zaključili su u svom odgovoru.

Što sada?

Temeljem navedenih informacija, upitali smo Vedrana je li na korak bliže trajnom rješavanju problema te koji će biti njegovi sljedeći koraci?

"Nakon svega navedenog i doživljenog od strane prodavatelja, uvoznika i servisne mreže izvjesno je da kvarove na automobilu ne mogu otkloniti. Da automobil ima proizvodnu grešku koja je ne otklonjiva i automobil se ne može dovesti u vozno stanje. Navedeni sve uporno negiraju, ali ne mogu mi ni objasniti zašto se automobil toliko popravlja bez rezultata. Radi navedenog sam primoran pravdu kao kupac zahtijevati u sudskom postupku", zaključuje Vedran.

