VARAŽDINSKA BOLNICA JE PRED KOLAPSOM: ‘Možda smo i u najtežoj situaciji od početka epidemije’

Iako se započelo s masovnijim cijepljenjem građana, epidemiološka situacija u pojedinim dijelovima Hrvatske daleko je od idealne

Epidemiološka situacija daleko je od idealne. U srijedu je zabilježeno 3117 novozaraženih i 49 preminulih osoba. Posebno brinu podaci iz dva najveća grada. U Zagrebu je svaki drugi građanin bio pozitivan, a u Splitu je broj zaraženih bio čak 40 posto od broja testiranih. Najveći problem su, čini se, pričesti i krizme.

“Sam čin nije nikada bio problem i nismo imali takvih saznanja da se mjere ne provode, ali nakon toga ljudi se druže u restoranima”, rekla je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Željka Karin.

Nadaju se da će uskoro završiti s cijepljenjem starijih od 65 i kroničnih bolesnika te početi s trećom fazom. “Da se krene u ovu treću prioritetnu skupinu, hoće li se do desiti za pet ili 10 dana, to ćemo vidjeti kako cjepivo bude dolazilo”, rekao je ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.

Varaždinska bolnica pred kolapsom

Načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin iznio je posljednje brojke koje govore o 141 novom slučaju zaraze. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 502, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 998. “Više je hrvatskih županija u top 10, kad je riječ o ugroženosti među regijama na europskom kontinentu. U Republici Hrvatskoj mi smo iza Primorsko-goranske županije, na drugom mjestu“, rekao je Vugrin.

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić rekao je da su možda i u najtežoj situaciji od početka epidemije, iako se trenutno u bolnici na liječenju upola manje bolesnika nego što je bilo u prošlom valu. Na ispomoć im dolaze medicinske sestre i anesteziolozi iz drugih krajeva Hrvatske. “Na upola manje bolesnika imamo veći, rekordni broj ljudi u jedinicama intenzivnog liječenja i na respiratoru, njih 28. Imamo i dodatnih šest pacijenata na respiratoru koji nisu korona bolesnici“, kazao je Kudelić te dodao da je zabrinjavajuće da su osobe na liječenju sve mlađe.

Uskoro više cjepiva

Iako se tijekom proteklih mjeseci često pitalo čime bi se građani trebali cijepiti, čini se kako je to riješeno. Premijer Andrej Plenković poručio je kako “cjepivo nije problem”. “Ukupno će to biti ako zbrojimo od prosinca do 30. lipnja 3,1 milijun doza cjepiva. Od župana tražimo da se mobiliziraju svi resursi kako bismo mogli cijepiti od 17 i 20 tisuća ljudi dnevno”, rekao je premijer.

Dobra vijest je i da će od sljedećeg tjedna u primjenu kreće i 7000 doza cjepiva Johnson & Johnson koje su već ranije stigle u Hrvatsku. “S obzirom na odluku EMA-e i s obzirom na očekujemo još od HALMED-a potvrdu serije koja je stigla onda kreće distribucija”, rekla je za RTL zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Pavić Šimetin.

Normaliziralo se i cijepljenje na Velesajmu. Gužvi više nema, a čini se kako je većina građana poslušala apele organizatora. Ovaj se tjedan cijepe Pfizerom starije osobe i kronični bolesnici. “Naši sugrađani se pridržavaju onoga što smo im govorili, da dođu samo 15-ak minuta ranije kako bi i dobili cjepivo u svom terminu. Planiramo cijepiti oko četiri i pol tisuće građana i danas”, rekla je glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Cecilija Rotim.

Plan je do početka ljetne sezone procijepiti 1,6 milijuna građana. Ako se ostvari planirani ritam cijepljenja, epidemiolozi tvrde da bismo na jesen ili čak na ljeto mogli živjeti bez maski.

