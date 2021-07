Kao da želi nadoknaditi sušni lipanj - kiša je i u ponedjeljak povremeno padala u većini hrvatskih krajeva, ali ipak rjeđe i uglavnom u manjim količinama nego prošlih dana. No, u nekim je mjestima već nadmašena prosječna količina za cijeli srpanj. Štoviše, u Delnicama i Senju, primjerice, samo poneka litra nedostaje do novih srpanjskih rekorda, koji se možda dogode u sljedećem tjednu, kada nam se približi nova ciklona i frontalni poremećaji s oceana. Do tada je za kišne i druge ekstreme vrlo mala vjerojatnost jer će atmosferu postupno stabilizirati ovo polje povišenoga tlaka, javlja u prognozi za HRT Zoran Vakula.

Nakon razdoblja promjenjivog i kišovitog vremena slijede stabilniji i sunčaniji dani, tijekom kojih su pljuskovi mogući uglavnom u gorju. No, u utorak i još ponegdje. Pritom će dnevna temperatura postupno rasti pa će na kopnu sve češće biti vruće, najprije samo u unutrašnjosti Dalmacije, zatim i Istre, pa za vikend gotovo posvuda. Sparinu ćemo danju teško izbjeći, ali će noći vjerojatno mnogima biti ugodne.

Na Jadranu u nastavku tjedna temperatura uglavnom oko prosječne za ovaj dio srpnja, pa će noći biti većinom tople, a dani vrući. Te sunčani, često čak i vedri. Vjetar će oslabjeti, ali će još u utorak, samo rijetko i srijedu, olujni udari bure i tramontane onemogućavati normalno prometovanje, osobito podno Velebita.

U utorak još ponegdje nestabilno

I u utorak će još ponegdje u istočnoj Hrvatskoj biti pljuskova, koje može pratiti i grmljavina, osobito u Posavini i Podunavlju. Osim više sunčanih sati nego u ponedjeljak, ujutro je mjestimice moguća i magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura ujutro od 16 do 18 °C, poslijepodne uglavnom 26 i 27 °C.

U središnjoj Hrvatskoj samo malo toplije poslijepodne, uz pretežno sunčano vrijeme, te uz rijetku jutarnju maglu, a uz granicu sa Slovenijom i poslijepodnevni razvoj oblaka, iz kojih je poneki pljusak moguć uglavnom u Krapinsko-zagorskoj i Karlovačkoj županiji.

Ni u gorju, posebice Gorskoga kotara, te u unutrašnjosti Istre neće biti potpuno stabilno pa je moguć gdjekoji pljusak. Sunčanije - uz obalu sjevernog Jadrana te ponajviše na otocima. U noći i ujutro još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, posebice podno Velebita, a za promet je važno spomenuti i moguću jutarnju maglu po gorskim kotlinama. Temperatura zraka ujutro od 14 do 17, uz more od 20 do 23 °C, a poslijepodne od 28 do 31 °C, u gorju između 23 i 26 °C.

Još toplije i sunčanije na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, često uz buru i tramontanu, na udare ponegdje i olujne, a južnije od Splita poslijepodne i umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, zbog čega će more biti većinom malo do umjereno valovito. Podjednako vjetrovito i valovito - uz uglavnom toplu noć i vruć dan - i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će osim sunčanih sati još biti i lokalnih pljuskova uz mogućnost grmljavine, osobito u Konavlima.

U nastavku tjedna pretežno suho

U nastavku tjedna na kopnu pretežno sunčano, ujutro uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu te dnevni razvoj oblaka, uz koji će mala vjerojatnost za pljuskove postojati samo u gorju. Temperatura zraka u blagom porastu, ali će vrućina do vikenda većinom izostati, osim u Dalmaciji, u petak i Istri.

Na Jadranu do petka sunčano, većinom čak i vedro, uz malo oblaka samo u četvrtak, te uz uglavnom umjerenu buru, zatim maestral. Noću i ujutro bit će pretežno toplo, a danju vruće, pa će mnogima odgovarati osvježenje u moru temperature od 23 do 27 °C, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.