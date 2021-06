Malostonski uzgajivači dagnji i kamenica zbog pandemije koronavirusa u 2021. godini bilježe 80-postotni poslovni gubitak u odnosu na 2019. godinu, piše Slobodna Dalmacija.

Ovo naselje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji poznato je po uzgoju nadaleko poznatih kamenica i dagnji, a tamošnjim uzgajivačima kao sol na ranu došao je tekst objavljen na jednom stonskom portalu. Tamo se navodi kako je oporavak te grane "karakteriziran stihijskim, često nezakonitim uzurpiranjem morskih površina". "To se ogleda u činjenici da danas postoji 40-ak uzgajivača na legalnim koncesijama, te dvostruko veći broj nelegalnih uzgojnih površina", naveo je stonski portal.

O istinitosti te tvrdnje progovorili su lokalni uzgajivači, ali nakon što im je obećana potpuna anonimnost.

'U svakoj branši ima tih crnih situacija'

"Nije baš da je tako, ali nije ni da nije. Kako bi vam reka, čak to nije problem oko nelegalnih uzgojnih površina, to nije lako sakrit. Nego je problem u tome što se školjke prodaju u sivoj zoni. Bez računa. U svakoj branši ima tih crnih situacija. Pa tako i u našoj.

Ali, razumite i takve koji krše zakone, korona nas je uništila. Nema turista, bolest je zavladala, sve se zatvorilo, restorani ne rade, gostiju nema, nemamo kome prodavati robu, evo, već drugu godinu. A školjka ugiba, gubitak se gomila, i tome se ne vidi kraj. I tako to krene, dođe i trenutak ulaska u crnu zonu jer živit moraš", rekao je prvi sugovornik za Slobodnu.

Drugi se nadovezao. "A šta ću vam reć... Mogu samo dvi riči jer ako mi objavite ime izgubit ću puno. Ne mogu puno kazat, ne smin, samo ovo: da radim 100 posto ispravno to nije istina. Ali i da iman sve da bi moga radit 100 posto ispravno – to isto istina nije. To s nelegalnim radom, onaj ko je to reka, napisa, to vam je u stilu di ima dima i vatre. A u ovome ima puno vatre", poručio je drugi sugovornik.

'Inspekcije ne provode svoj posao'

Treći sugovornik ispričao je ipak nešto više o modelu rada u sivoj zoni. "Postoji pravilo da žive školjke jedino mogu ići u promet preko otpremnog centra. Ali, u zadnju godinu i po' do dvije godine ljudi se toga ne pridržavaju. To van znači kako se sva ona roba koja nije išla preko toga automatski prodaje na crno. I kada imate izdanu fakturu na 20 ili 30 posto robe, a sve ostalo ide na crno, e onda vam je to ta situacija koja se nekim dijelom spominje u tom tekstu", rekao je treći sugovornik pa dodao:

"Ali, reći ću van i ovo – ništa to nije sporno sa strane školjkara, koliko je sporno sa strane inspekcija koje ne provode svoj posao", poručio je treći sugovornik za Slobodnu Dalmaciju rezimirajući stanje na terenu, poručivši kako nadležna tijela to moraju kontrolirati.

Smatra također da rad po propisu i zakonu moraju stupiti u kontakt s proizvođačima, prodavačima, trgovcima, restoranima, tržnicama, odnosno svim karikama u lancu distribucije iz Malostonskog zaljeva.

Problem 'virtualnog placa'

"Problema je i prije bilo, ali je sada sve još više eskaliralo u koroni. Izoliranost, zatvorenost, manja kupovna moć, nemogućnost plasiranja na prijašnje tržište, doveli su do enormnog gubitka koji se odrazio na naše poslovanje. A onda se dogodio i "virtualni plac" koji se definitivno može ubrojiti u takav koncept rada. Jer, ako je ikada itko izdao račun i ako je ikada itko tu robu koja se nudi od ruku do vrata proveo preko otpravnog centra, evo ja bih dao svoju glavu. A masu se toga provelo baš tako.

To je prodaja na crno, kroz neizdavanje računa. Klasika rada na svim razinama. Inspekcije i svi to znaju, i nitko ne obraća na to pažnju. I tko će to kontrolirat?! Ništa se neće riješit bez inspekcijskog nadzora. Previše san van reka, bolje da san šutija i straj me da se ne sazna da je to iz mojih usta izišlo", rekao je treći sugovornik.

Predsjednica 'nema podatke o nelegalnim poslovima'

Predsjednica udruge Stonski školjkari, Marija Radić negirala je postojanje nelegalnih uzgojnih površina. Tvrdi kako se točno zna svaka stavka koncesijskih ugovora i kako se prema očevidnicima točno zna koliko je prodano školjaka za svaku godinu.

"Nemam pojma o čemu se tu govori, moram priznati kako sam jako iznenađena. Nemam podataka o nelegalnim poslovima, držim da takvih nelegalnih površina nema, a ako spominjete otpremne centre, onda moram kazati i kako kroz njih školjke moraju proći da bi izašle na tržište. To je pokazatelj stanja školjki i nema veze s prodajom.

Prodaja ima veze s očevidnicima. Što se mene tiče, ja sa svima imam urednu suradnju, za druge ne znam. Ne, ne, ja u izjave o sivoj zoni ne mogu ulaziti, mogu kazati za sebe, a za druge ne znam. Nemam podataka o takvim situacijama i u svom se poslu isključivo držim poslovanja u strogom zakonskom okviru. To je strašno o čemu pričate, o tome što je tu napisano, baš me rastužuje", poručila je Radić.

'Inspekcija je ta koja bi trebala u kontrolu'

Također, tvrdi da rješenje ovog problema moraju dati inspekcije.

"Koliko znam svi mi koji radimo imamo koncesije, legalno poslujemo i unosimo redovno podatke. Inspekcija je ta koja bi trebala ići u kontrolu, ona je ta koja je mjerodavna. Jedino s čime se mogu složiti je brojka od 80 posto gubitka koju mi uzgajivači bilježimo, i jedino što nas može spasiti je pokretanje turizma, dolazak gostiju. Nadamo im se iskreno, s obzirom na to da će mortalitet školjaka biti veliki, nismo prodali količine, a štete su već tu. Mi direktno ovisimo o turizmu jer sve te količine proizvedenih školjaka imaju put u pravcu turističkih objekata. Baš sam šokirana da u javnosti kruže takve priče, to je takva šteta", zaključila je Radić.