Hrvatski članovi uprave Ine oglušili su se na poruke Vlade da je vrijeme za odlazak, pa će potez umjesto njih povući nadzorni odbor, javlja RTL.

"Zašto nisu, morate pitati njih. Ja sam zatečen činjenicom da se nitko od njih nije oglasio ova četiri tjedna što je još gore", rekao je premijer Andrej Plenković.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice nadzornom odboru Ine predložila tri nova člana: Miroslava Skalickog, Hrvoja Šimovića i Emanuela Kovačića.

Premijer je rekao da će novi članovi biti predloženi na razdoblje od šest mjeseci, a na pozicijama će zamijeniti dosadašnje članove koji da su sami dali ostavke ne bi imali pravo na izdašne otpremnine. Neslužbeno se spominje ukupna cifra od 4 milijuna kuna bruto, a više od pola tog iznosa trebao bi dobiti Niko Dalić suprug Martine Dalić.

Uskratit će im otpremnine

"Vlada će sigurno učiniti sve da ne bude takvih astronomskih cifri, svi moraju biti svjesni kako žive tu ljudi“, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Miletić.

Otpremnine će im nadzorni odbor Ine navodno ipak uskratiti pozivanjem na odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje to predviđaju u slučajevima teže povrede dužnosti i gubitka povjerenja.

"Do prestanaka menadžerskog ugovora dolazi uslijed opoziva člana uprave ili isteka mandata… Ako je došlo do nezakonitog opoziva i do neisplate otpremnine mogu se očekivati tužbe od članova uprave prema trgovačkom društvu“, pojasnio je odvjetnik Hrvoje Grubeša.