SUNČANIJE PA NESTABILNIJE / Sunce pa pljuskovi! Temperature skaču do +27, a onda će nas ohladiti kiša

Sunčanije i stabilnije dok se nalazimo u grebenu anticiklone. Međutim, polje visokog tlaka već slabi dok se približavaju poremećaji sa sjeverozapada kontinenta. Ujutro pretežno sunčano, a postupno sve više oblaka na širem rijekom području uz malu vjerojatnost za tek tu i tamo koju kap kiše. Na kopnu vjetrovito uz uglavnom umjeren, u gorju na udare prema sredini dana i jak jugozapadnjak. Na moru pak slabo do umjereno, na Kvarneru i pojačano jugo. Ujutro malo toplije, u unutrašnjosti oko 10 Celzijevih stupnjeva, duž obale i na otocima između 11 i 13 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice, ponegdje još uvijek moguće i pretežno sunčano. Puhat će umjeren, u gorju na udare i jak jugozapadnjak, ali temperatura se neće značajnije mijenjati. Toplo uz oko 25 Celzijevih. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, od sredine dana prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura između 25 i 27 stupnjeva. U Dalmaciji pretežno sunčano. U zaobalju mjestimice uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za tek pokoju kap kiše. Uz većinom umjereno jugo i jugozapadnjak temperatura slična današnjoj ili malo viša – 23,24, ponegdje i 25 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano i uglavnom suho. Navečer porast naoblake i porast vjerojatnosti za vrlo malo kiše. Na moru slabo do umjereno jugo, a u gorskim predjelima vjetrovitije - umjeren jugozapadnjak s jakim, mjestimice i olujnim udarima. Temperatura oko 22 Celzijeva stupnja.