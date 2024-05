Navikli smo čitati prozivke građana da ulice nisu čiste te da Čistoća ne radi redovito svoj posao, ali ovoga puta se oglasio radnik kojemu je dosta onih koji ne znaju na odgovarajuć način odložiti smeće.

Radnik iz Zadra je podijelio snimku na Facebooku na kojoj se vidi hrpa smeća na ulici pored kante, ali ne i u kanti koja je prazna. Tekst ispod snimke prenosimo u cjelosti.

"Sezona je počela standardno, a nama radnicima Čistoće koji radimo na poluotoku počinje rokenrol. I ovako već desetak godina gradska gospoda koja to nisu rade deponij od poluotoka. Teško je gospodi gradskoj staviti škovacu u kantu. Neka je galebi, vrane i mačke razvlače po kamenim ulicama i neka se sve masti, ima budaletina u Čistoći koja će to uredno pokupit i oprat. To toliko i ne boli koliko osićaj da te smatraju za stoku koja to mora čistit za mižeriju od plaće", napisao je radnik.

"I nije ovako samo ode nego na još deset mista na poluotoku. Sramite se svi od komunalnih redara i vlasnika, po selima ovog i ovakvog nereda nema. A lipi ćete bit ako stanemo dan dva. Malo fali", dodao je u objavi na društvenoj mreži.

