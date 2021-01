SJEDNICA VLADE: Modernino cjepivo stiže 11. siječnja; Ukinut PDV na donacije Sisačko-moslavačkoj županiji

Uoči sjednice Vlade pred kamerama je cijepljen državni vrh, a danas se cijepio i predsjednik Zoran Milanović; ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je dolazak cjepiva Moderne

Vlada danas održava sjednicu u podne u NSK, a teme će biti potres, plan nabave i koronavirus. Kako se doznaje, na dnevnom redu je i donošenje uredbe kojom bi se proširio Zakon o obnovi Zagreba kako bi se u taj zakon stavila i obnova Sisačko-moslavačke županije i ostalih područja pogođenih potresom, prenosi DNEVNIK.hr.

Uoči sjednice Vlade pred kamerama su cijepljeni ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar financija Zdravko Marić, ministar obrane Mario Banožić, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, prenosi RTL.

Danas se cijepio i predsjednik Zoran Milanović te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj.

Nakon cijepljenja državnog vrha ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je dolazak cjepiva Moderne dodavši da je njegova prednost ta što može duže stajati na temperaturi bez frižidera i da je Pfizerovo cjepivo puno zahtjevnije za održavanje. Za javno cijepljenje državnog vrha kaže kako se radi o važnoj poruci građanima. “Ovo je poruka građanima kako je važno da se svi skupa cijepimo i da je cjepivo sigurno”, istaknuo je Capak.

Sjednica je započela u 12:20

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković je rekao kako je oformljen novi stožer na čelu s Tomom Medvedom, koji će se baviti sanacijama šteta od potresa te kako su sve službe bile odmah na terenu. “Ministar i ostali u koordinaciji su s lokalnom vlasti te će se putem robnih zaliha naručiti dodatni kontejneri”, rekao je.

Tom prigodom je zahvalio Medvedu, rekavši kako je on gotovo stalno na terenu. “Važno je da se sve dobro iskoordinira. Hvala inženjerima što rade, kako bismo znali u kakvom su stanju pojedini objekti, hvala volonterima, Crvenom križu i Caritasu. Hvala svima koji su pokazali veliko srce i zajedništvo”, poručio je.

Što se tiče covida, Hrvatska je od Moderne naručila gotovo milijun doza cjepiva, kazao je Plenković. Dodao je da će prvih 4000 doza stići u Hrvatsku 11. siječnja, a do kraja ožujka još 90 tisuća. “Ono što je za nas dodatno dobro i važno, a to je da je AstraZeneca koja je radila na cjepivu s Oxfordom podnijela zahtjev agenciji za lijekove. Postoje naznake da bi i to cjepivo moglo biti odobreno tijekom siječnja. Za nas je to važno jer smo naručili od njih 2,7 milijuna doza, ako se odobri, do početka proljeće bi mogli dobiti znatno veće količine cjepiva. O tome ćemo kada se proces završi”, kazao je.

Premijer se osvrnuo na događaje u Americi koje je osudio poručivši da to nije dobro za američku demokraciju. Danas je primio u oproštajni posjet američkog veleposlanika u Hrvatskoj i zahvalio mu za sve što je učinio tijekom svog mandata.

Premijer je najavio i da će biti promijenjen jedan pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona. Svi obveznici PDV-a za donacije isporučene na područja pogođena potresom biti oslobođeni plaćanja PDV-a. Na taj način donacije neće biti opterećene kasnije porezom na dobit niti porezom na dohodak, predstavljat će porezne olakšice. Najavio je i kako će potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić nakon sjednice Vlade detaljnije obrazložiti izmjene toga pravilnika.

Pravoslavnim vjernicima Plenković je čestitao Božić, a hrvatskim skijašima uspjehe koje su postigli.