Oko milijun i 240 tisuća umirovljenika najesen će dobiti "povišicu" - i to za 2,46 posto.

Novo usklađivanje mirovina kreće u rujnu, a za građane treće životne dobi to označava porast primanja. Tako će oni koji imaju najniže mirovine dobiti najmanje, a oni s višim mirovinama najviše. Primjerice, umirovljena blagajnica dobit će povećanje od 40-ak kuna, dok će saborskim zastupnicima ono iznositi oko 250 kuna.

No, umirovljenici su nezadovoljni. "Pa da smo kod talibana imali bi više. Ja ću dobiti 68 kuna više… pa kaj je to, za dvoje ćevape", rekao je Božo Rački iz Zagreba za RTL Danas.

"To je sve sitnica, uopće se ne osjeti to. To je jako malo, sve ide gore, sve je poskupjelo, a penzije male", smatra Bara Holbak iz Zagreba.

Oni s najnižom mirovinom od oko 1700 kuna, od rujna će dobiti 42 kune više, dok se onima s prosječnom mirovinom od 2582 kune ista povećava za 63 kune. No, s druge strane, saborski zastupnici koji primaju 10.300 kuna mirovine, od ruja će dobivati "povišicu" u iznosu od 253 kune.

'Dođe mi da vratim taj novac'

"Sramotno! Meni dođe da im vratim taj novac. Tolika devalvacija, toliko ponižavanje. Bez teksta sam, bez komentara“, poručila je umirovljenica Branka Rodić iz Zagreba.

„Ništa, otići će kupiti kilogram mesa i gotovo. I to bu pojeo sa svojom familijom i dalje mjesec dana bude gledal kaj bu“, tvrdi Vlasta Malus iz Zagreba.

Usklađivanje mirovina i iz Sindikata umirovljenika ocijenili su kao sramotno jer, kako ističu, život je sve skuplji.

"Cijena brašna i ulja već je veća za 20 posto, najavljuju rast cijena žitarica, tako da povećanje od 50-60 kuna zapravo dovodi do situacije da umirovljenici i sa tim povećanjem zapravo će živjeti lošije i biti siromašniji nego prije“, rekao je glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske Igor Knežević.

"Prosječna mirovina danas je 300 kuna ispod linije siromaštva, a korisnika prosječne mirovine je preko 800 tisuća“, rekla je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Aladrović tvrdi da se radi o drugom najvećem usklađivanju mirovina

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović je pak poručio kako se radi o drugom najvećem usklađivanju mirovina u posljednjih desetak godina.

"Prosječne mirovine porasle su za više od 18 posto, a samo u posljednjih godinu dana gotovo 5 posto je porast mirovina“, rekao je Aladrović.

"Mi ćemo jako brzo krenuti opet s našim traženjima od usklađivanja i svega ostalog što je potrebno, i obiteljske mirovine na kojima radimo kako bi standard umirovljenika barem malo poboljšali", dodala je predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Budući da se stopa usklađivanja “broji” od 1. srpnja, umirovljenici bi u rujnu trebali dobiti redovnu mirovinu, uvećanu za usklađivanje i još zaostatak za srpanj, u prosjeku oko 127 kuna.