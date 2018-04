Zbog egzodusa radne snage, kontinentalni ugostitelji spremaju se na do sada nezapamćen potez.

Zbog kroničnog nedostatka kuhara, konobora i pomoćnog osoblja, ugostitelji na Jadranu već godinama traže povećanje kvota uvoza radne snage.

Na kontinentu su stvari daleko gore pa će ugostitelji vjerojatno biti prisiljeni jedan dan u tjednu uskratiti uslugu.



“To će biti ponedjeljak ili utorak vjerojatno. Zbog nedostatka radne snage. Me možete naći kvalitetnog kuhara, kvalitetnog konobara sve što je bilo nešto dobro, što je vrijedilo u koga ste mogli imati neko povjerenje to vam je sve otišlo”, požalio se Milko Mihoci iz seljačkog gospodarstva Bjelovar.

Iako se na kontinentu školuje mnogo ugostitelja, oni odlaze na more čim počne sezona. Oni iskusniji odlaze i van.

”Ukupno u evidenciji imamo oko 19 tisuća osoba koje su matično vezane za poslove u ugostiteljstvu i turizmu, od toga oko dvije tisuće konobara, oko tisuću i nešto kuhara, oko dvije tisuće pomoćnog osoblja, 500 slastičara – dovoljno da u ovom vremenu zadovoljimo ove potrebe”, rekla je za Dnevnik.hr Marina Nekić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Većina bi rado pošteno plaćala radnike

Iako se često ističe kako radnici u ugositeljstvu rade za mizernu plaću, za što se krivi ugostitelje, oni ističu kako su u Hrvatskoj davanja daleko veća nego u okolici.

“Mislim da su to pojedinci, Nije tako stvarno stanje. Međutim, što se tiče ugostiteljstva, ono što je crno, izlazi u prvi plan” ističe Nenad Šepak, predsjednik ceha ugostitelja. Puno većim problemom smatra velika davanja državi, osobito kod restorana. “Sektor koji se posebno bavi hranom izuzetno su zakinuti jer imaju nekonkurentnu situaciju. A to je da im je PDV 25%, što ne odgovara konkurentnim zemljama u okruženju” pojašnjava.

Potrebno je cjelovito rješenje

Obzirom na povećanje plaća na Jadranu, kontinentalni ugostitelji su u dodatnom problemu ako žele zadržati kvalitetnu radnu snagu. Šepak ističe da je povećanje plaća samo jedna karika u nizu.

“Mislim da bi kontinent, i radi se na tome, trebao dobiti posebnu pažnju. Dobiva je sve više i to se vidi kroz ministarstvo turizma i kroz Hrvatsku turističku zajednicu. No, moramo što prije povesti brigu o centrima izvrsnosti, što prije kurikularna reforma, što prije pronaći prostor da poslodavac u bilo kojem obrtu, bilo kojoj djelatnosti, može doći do razlike prostora cijene da pošteno plati svog djelatnika” zaključuje Šepak.