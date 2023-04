U Zagrebačkom Holdingu i dalje vrije, a na pomolu je i novi prosvjed radnika. Kako doznajemo, 31. svibnja 2023. godine na Remizi ispred Zgrade ZET-a u 15 sati održat će se prosvjed radnika Zagrebačkog električnog tramvaja zbog nezadovoljstva stanjem u firmi.

Kako navode u pozivu radnicima koji je redakcija Net.hr-a dobila na uvid, ovim se prosvjedom želi ukazati na niz nezadovoljstva - od stanja vozila i servisa pa sve do "zadnjih nepravdi vezano za koeficijent vozača tramvaja, autobusa, invalida i radnika u servisu, portira, spremača i spremačica".

Iako su krajem ožujka završili pregovori između odbora poslodavaca i reprezentativnih sindikata te je potpisana nova sistematizacija za radnike ZET-a u kojoj su definirane grupe složenosti poslova pojedinačnim koeficijentima složenosti poslova i stručnim spremama te su obuhvaćeni dodaci za otežane uvjete rada, nezadovoljstvo u ZET-u i dalje vrije.

'Laže se o plaćama'

Organizator prosvjeda, Neven Brnjas, u razgovoru za Net.hr-ističe da je on u ZET-u 21 godinu te je od toga proveo 8 godina u tramvaju. "Ja sam ovdje 21 godinu, koeficijent vozača tramvaja i autobusa i radnika u servisu iznosi 2,40. Razgovarao sam s ljudima koji su ovdje i oko 40 godina na tramvajku. 40 godina nije promijenjen i povećan koeficijent vozaču tramvaja“, rekao je Brnjas, optužujući da se uporno "laže o njihovim plaćama".

"Jedan vozač autobusa je dobio plaću 9900 kuna. Od toga je imao 70 sati noćnog rada, 22 sata prekovremeno i nekih 1000 kuna prodanih karata. Odbijete prodane karte, noćni rad i prekovremene, on dobije 1000 eura“, pojasnio nam je.

"Ljudi masovno odlaze s mjesta vozača autobusa, manjkovi se dešavaju. Danas nam nije izašlo oko 17 tramvaja na liniju jer je neispravno. Guraju se novi neispravni tramvaji da se kupuju", kaže, dodajući da je stanje u servisima katastrofalno.

"Otvoreno, propuh, curi…tu štakori ne bi radili", kaže Brnjas.

"To je sve postalo ljigavo što rade, ne samo od koeficijenata. Tomašević je obećavao da će poboljšati promet. Promet je još gori!", kaže.

"Oni su nagazili i na vozače tramvaja i na vozače autobusa, iživljavaju se nad njima. U servisima nemaju dijelove, ljudi. To je opasno, to je promet", rekao je, dodajući da je on dizao kaznene prijave zbog učestalog otkazivanja kočionog sustava na tramvajima.

Brnjas kaže da je to prešlo sve granice. "Ljudi pa vi ste u opasnosti u gradu od toga, to je tramvaj“, kaže, dodajući da je to što se događa postala strahota. Upozorava da su neispravne i pruge te gornji vodovi te da je zaista opasno to što se počelo događati.

Neven Brnjas ističe da je u ovom prosvjedu bitno za istaknuti da se "ovdje ne ide sindikat na sindikat“. "Masovno se pokušavaju neke stvari da se "jaši“ sindikat protiv sindikata. Ovo je prosvjed, ponavljam, radi situacije u ZET-u – neispravnosti vozila, uvjeti rada, plaće, i tako dalje. To nema veze sa sindikatima", kaže, dodajući da je prosvjed organizirao on sa svojim imenom i prezimenom, na papiru stoji njegovo ime te je on zatražio dozvolu od policije.

Nova sistematizacija

Podsjećamo, nova sistematizacija u ZET-u potpisana je zadnjeg dana ožujka, a o svemu su na stranicama ZET-a izvijestili 2.travnja 2023. godine. "Pregovarački odbor poslodavca i pregovarački odbor reprezentativnih sindikata potpisali su novu sistematizaciju za radnike ZET-a u petak, 31. ožujka 2023. godine. Nova sistematizacija donesena je kao dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u trgovačkom društvu ZET d.o.o. te su njome definirane grupe složenosti poslova s pojedinačnim koeficijentima složenosti poslova i stručnim spremama, a također su obuhvaćeni i dodaci za otežane uvjete rada“, navedeno je u priopćenju objavljenom na službenim stranicama ZET-a.

Rezultat je to zajedničke obveze preuzete prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora 8. veljače, dodali su. "Time smo pokazali da obaveze koje smo preuzeli doista i ispunjavamo, te da sustavno ulažemo u partnerski odnos sa sindikatima kao socijalnim partnerima. Nova sistematizacija je donesena na obostrano zadovoljstvo i u dogovorenom roku, zahvaljujući intenzivnoj suradnji i dijalogu između Uprave ZET-a i reprezentativnih sindikata. Navedeno predstavlja značajan iskorak koji su radnici ZET-a čekali dugi niz godina, a zahvaljujući kojemu su u suradnji s našim socijalnim partnerima, odnosno sindikatima, stvoreni preduvjeti za unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada", kazali su iz ZET-a tada.

Iako su u ZET-u, kako se vidi iz priloženog priopćenja, zadovoljni, u tvrtki nije sve tako bajno kako izgleda, a kao najveći problem svi odreda ističu male koeficijente vozača.

Vozači su podcijenjeni

Tomislav Kiš iz Novog sindikata koji također djeluje u ZET-u, za Net.hr ističe da je njima s 31.3., kao jednom od sindikata koji djeluje u ZET-u, upućen zahtjev za savjetovanjem prije namjere donošenja pravilnika organizacije i sistematizacije i prijedlog pravilnika za ZET.

"Međutim, taj isti dan potpisana je kao dodatak kolektivnom ugovoru od reprezentativnih sindikata upravo ta sistematizacija s koeficijentima radnih mjesta“, kaže, dodajući da je njihov sindikat reagirao na tri stvari.

"Prvo smo se protivili postupku poslodavca da nam šalje pravilnik na očitovanje za koji ne znamo je li pravilnik ili prijedlog pravilnika, je li sastavni dio kolektivnog ugovora ili nije, tako da je tu napravljena jedna stvar koja nam nije bila ok. Potom, savjetovali smo poslodavcu da ne donosi takvu sistematizaciju zbog toga što smo otkrili hrpetinu manjkavosti. Znači sistematizacija nema potreban broj izvršitelja, nema opisa radnog mjesta, odnosno potrebne stručne i razvojne kompetencije, potrebno radno iskustvo, a uz potrebnu stručnu spremu dodati i potrebno obrazovanje, to su bili naši zahtjevi“, kaže.

"Najviše smo reagirali na dio da vozačima ostane isti koeficijent 2,40 kao i do sada, a radi se o najvažnijoj grupi radnika“, ističe Kiš.

"Smatramo da su vozači u ZET-u podcijenjeni te da su ovom sistematizacijom trebali zaslužiti više. Ako se ovaj prosvjed uspije organizirati, a ja se nadam da hoće, to bi moglo eventualno dovesti do neke promjene, pa ako treba i u sistematizaciji i specijalno bi to moglo djelovati na sindikate koji djeluju u ZET-u mimo dogovora s radnicima“, kaže.

Upitan zbog čega sindikati koji su pregovarali nisu stali na stranu vozača da se i njima dignu koeficijenti, Kiš kaže da taj dio niti njemu nije jasan. "Imate zakon o reprezentativnosti koji govori tko može pregovarati. Dva su sindikata u ZET-u koji mogu pregovarati i oni pregovaraju i pregovaraju kako su ispregovarali“, kaže.

"A zašto se oni nisu zauzeli za vozače, to bi bilo najbolje njih pitati. Ja da sam bio u pregovaračkom timu, i da mogu pregovarati u ZET-u, da imam tu brojnost, sigurno bi se zauzeo za vozače“, kaže nam Tomislav Kiš u razgovoru za Net.hr.

Upit o stanju i optužbama koje su iznijete poslali smo i ZET-u, a njihov odgovor objavit ćemo kada ga dobijemo.