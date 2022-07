Iako smo navikli na svakakve priče iz Hrvatske, doista je teško povjerovati u onu da kontejner služi kao ambulanta, ali RTL Potraga naišla je upravo na jedan takav slučaj u mjestu Ljubitovci, pokraj Segeta. Ovdje pacijenti posjećuju liječnicu u limenci bez ikakvih tehničkih uvjeta. Dozvolu za rad ambulanta nema, što je možda i razlog zbog kojeg liječnica nije htjela stati pred kamere, a najzanimljivije od svega je što ova kontejner-ambulanta postoji već osam godina.

Kameni zidić na zvizdanu godinama je čekaonica ispred kontejnerske ambulante u koju Ante na preglede dovodi suprugu. "Ovo je sramota. To je kontejner, šest sa dva, deset dvanaest kvadrata, to ti je ambulanta", priča Ante Rapić. Dok je supruga na pregledu u kontejneru, on čeka vani, na temperaturama koje ovih dana prelaze i 40 stupnjeva. "A di ću?", pita i dodaje da se po kiši sklanja u napušteni derutni objekt u blizini.

Liječnica: 'Nije to ambulanta, što vas briga što je'

Ambulanta je zapravo improvizirani brodski kontejner koji nema klimu, čekaonicu ni adekvatni sanitarni čvor. "Vi kad bi ušli unutra, vi bi se prekrižili. Toga nema u Bangladešu", priča jedan mještanin o sparini u kontejneru.

Tko je smislio da je u 21. stoljeću kontejner koristi kao ambulanta, novinarska ekipa pokušala je pitati i samu doktoricu, na čiju stručnost sami pacijenti nemaju primjedbe. "Nije to ambulanta, to se promijenilo i vi bezveze snimate. Nemam pojma što je, što vas briga što je", govori doktorica koja se odbija snimati dok se na kadrovima jasno vide snimke medicinske opreme unutar kontejnera. Do jučer je na kontejneru stajalo i radno vrijeme, ali prije dolaska novinarske ekipe natpis je maknut.

Ambulanta bez dozvole za rad

Kako je ambulanta, koja nije ambulanta, postala ambulanta, novinarskoj ekipi objašnjava oporbeni općinski vijećnik, Ante Barada. Kaže da su prije osam godina općinske vlasti dogovorile dolazak liječnice iz susjedne općine. Osigurale su uslugu, ali ne i prostor za rad. "Kad smo 2014. pričali o ambulanti i koliko je loša za ovo mjesto, načelnik - tadašnji pročelnik - je rekao da je to privremeno rješenje", kaže.

Načelnik općine Seget, Ivo Sorić (HDZ), od svega pere ruke. Svjestan je da prostor baš i nije reprezentativan, ali lopticu prebacuje na županiju. "Nadležnost za rješavanje tog problema je na Splitsko-dalmatinskoj županiji", kaže. Međutim, ravnatelj županijskog doma zdravlja tu tvrdnju odbacuje. Županija je, naime, potpisala ugovor s ambulantom iste liječnice u susjednoj Blizni Donjoj i ta ambulanta ima sve tehničke uvjete. Ova u Ljubitovici - nema.

"Dom zdravlja niti je vlasnik prostora niti je taj prostor dao u najam. U biti, to nije službena ambulanta", kaže Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Pojašnjava da ambulanta dozvolu za rad mora tražiti od županije ili u dogovoru s općinom zatražiti očevid inspekcije Ministarstva zdravstva koja daje rješenje za rad. Ni županija ni ministarstvo rješenje nisu izdali.

Načelnik: 'Ne želim u to ulaziti'

Na pitanje, kako to da u njegovoj općini ambulanta godinama radi na crno, načelnik ne zna. "Nismo mi to dogovorili nego smo mi tu htjeli pomoći. Ja na takav način ne bi htio da se ovdje stvara nekakav predmetni slučaj", kaže načelnik a na pitanje, tko je dao dozvolu da kontejner radi već osam godina, odgovara: "Tko je dao dozvolu? To je privremeni prostor koji se koristio za pacijente s područja tog dijela Zagore, ali ne želim da se stvara slučaj u ovoj situaciji jer općina Seget nije za to odgovorna". Na pitanje, je li on kontejneru dao dozvolu za rad, načelnik odgovara: "Ne želim u to ulaziti."

Još jedno kreativno rješenje u općini: Ambulanta pod vedrim nebom

No, nije kontejner-ambulanta jedino kreativno rješenje u općini Seget gdje je HDZ na vlasti već 30 godina. U Bristivici je u razrušenoj školi ista liječnica također imala takozvanu ambulantu. U usporedbi s uvjetima u toj školi, kontejner se čini kao sasvim solidna improvizacija. Zbog lošeg stanja zgrade i krova koji se urušava, te nakon pisanja medija prošle godine, ambulanta je zatvorena.

Liječnička praksa nakon toga se preselila - na otvoreno, ispred zgrade, kaže mještanin Željko Zulim. "Tu vani. Došli bi kod nje u auto, vidjela bi neki nalaz, odradila bi svoj posao tu vani i otišla bi", govori. Ovog mještanina ambulanta pod vedrim nebom ne čudi jer u selu nema ni škole ni vode. "Trideset godina obećavaju da će nešto napraviti, ja još nisam vidio ništa", kaže Zulim.

Iz Ministarstva zdravstva ne žele pred kamere

Jasna Karačić iz Udruge za prava pacijenata kaže: "Ovo nije izolirani slučaj. Već godinama dobivamo pritužbe od pacijenata i zdravstvenih djelatnika na nehumane uvjete rada."

Koliko je ovakvih ordinacija po Hrvatskoj i zbog čega inspekcije nisu na terenu, nisu htjeli reći ni u Ministarstvu zdravstva - nisu htjeli pred kamere niti odgovoriti na sva postavljena pitanja.

"Tu smo da rješavamo probleme, riješit ćemo i ovaj problem", kaže načelnik općine Sorić, inače nasljednik dugogodišnjeg čelnika općine, Vinka Zulima, koji je u jednoj godini na račun općine za reprezentaciju, odnosno jelo i piće, potrošio 170 tisuća kuna.

Čitavu priču Potrage pogledajte u videu.