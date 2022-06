U petak su najavljena značajna poskupljenja goriva, grijanja, usluga telekoma te registracije automobila. Evo o kojim iznosima je riječ.

Naftni derivati

Za sljedeći tjedna najavljeno je drastično poskupljenje goriva. Litra dizela trebala bi poskupjeti za čak 83 lipe, a litra benzina za 70 lipa. Poskupjet će i plavi dizel - 84 lipe po litri.

Doduše, premijer Andrej Plenković u petak je na sjednici Vlade rekao da će biti poduzete mjere za ublažavanje rasta cijena naftnih derivata.

"Što se tiče rasta cijena naftnih derivata, u ponedjeljak ćemo imati sjednicu Vlade. Trenutno se rade analize u Ministarstvu gospodarstva i Minsitarstva financija kako bi se ublažile cijene. O tome više u ponedjeljak", najavio je Plenković.

Poskupljenje goriva za sobom vuče i poskupljenje mnogih drugih roba i usluga.

Telekom usluge

Sva tri vodeća telekom- operatera po svemu sudeći podići će cijene svojih mobilnih usluga od 1. srpnja. Korisnici A1 Homebox usluge već su dobili obavijest o povećanju cijene usluge za 20 kuna, što A1 objašnjava poboljšanjem kvalitete usluga i "većom količinom interneta". ”, što god to značilo. Kažu da je poskupljenje neminovno, a korisnicima poručuju da do 30. lipnja imaju pravo na raskid ugovora bez naknade. Od početka srpnja i Telemach diže cijene svojih mobilnih pretplatničkih paketa koji su bili dostupni za aktivaciju od ožujka 2021. godine. Pravdaju to time što u protekle dvije godine nisu mijenjali cijene "usprkos tržišnim poremećajima uzrokovanim pandemijom i zatvaranjem gospodarstva". Iznos mjesečnih naknada njihvih najprodavaniijih mobilnih paketa trebao bi poskupjeti od tri do osam kuna (s ukljulenim PDV-om). I Hrvatski telekom sprema se objaviti povećanje cijena, ali još s ene zna u kojem iznosu.

Grijanje

HEP Toplinarstvo je stanovnicima Zagreba, Osijeka, Siska, Velike Gorice, Samobora i Zaprešića najavilo poskupljenje grijanja od sljedeće ogrjevne sezone. To se odnosi na kućanstva koja se griju preko gradske toplane. Kao razlog se navodi veliki rast troškova proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, ali još nisu poznate nove tarife po kojima će građani plaćati grijanje. Usto u HEP-u kažu da cijene grijanja nisu dizali deset godina, a u međuvremenu su ulazni troškovi višestruko porasli -veleprodajna cijena plina za čak 1500 posto.

Registracija vozila

Registriranje vozila moglo bi poskupjeti za tridesetak kuna, i to zbog dodatnog osiguranja od naleta na divljač. Ministarstvo poljoprivrede nije uspjelo u prvom natječaju ugovoriti jedinstvenu policu osiguranja s osiguravajućim kućama koje smatraju da ponuđenih 40 milijuna kuna nije dovoljno za pokrivanje ukupne štete. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je drugi natječaj u kojem osigurava pedesetak milijuna kuna, a u prijelaznom periodu, dok se ne pronađe osiguravatelj, šteta od naleta na divljač financirat će se iz proračuna Ministarstva preko Hrvatskog lovačkog saveza.

“Od 1. lipnja nažalost definitivno nemamo osiguravajuće kuće koja bi kvalitetno odradila posao osiguranja jer nitko se nije prijavio na tender koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Imamo sada složenu situaciju, ali Hrvatski lovački savez pokušao je u suradnji i u dogovoru s Ministarstvom tu problematiku ublažiti”, rekao je Ivan Kutnjak, član Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza.

Objasnio je da će taj ugovor vrijediti privremeno, a Hrvatski lovački savez morat će zbog procjene štete od naleta na divljač angažirati sudske vještake. To će, rekao je, sigurno kod registracije vozila njegovom vlasniku podići trošak za 20-30 kuna.

Medved: Građani neće biti prepušteni na milost i nemilost rastu cijena

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved kazao je u subotu kako vjeruje da će Vlada na sjednici početkom tjedna donijeti mjere u smjeru zaustavljanja rasta cijena energenata, te poručio kako građani u tome neće biti prepušteni sebi.

"Vjerujem da će ove mjere koje ćemo donijeti na sjednici vlade koja će, kao što je predsjednik Vlade rekao, biti odmah početkom tjedna, ponovno biti u smjeru zaustavljanja rasta, odnosno, pomoći našem stanovništvu, kao što smo to činili i svo ovo vrijeme koje je iza nas", rekao je Medved.

Napomenuo je kako premijer Andrej Plenković zajedno s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem i ministrom financija Zdravkom Marićem međuresorno radi na osmišljavanju konkretnih mjera, među kojima je bilo govora o trošarini, ali i o mogućnosti smanjenja marži.

"Svjedoci smo rasta cijene energenata. Hrvatska se sve do sada zaista uspješno nosila s time konzumirajući sve raspoložive mjere koje smo imali", kazao je Medved i Karlovcu na susretu braniteljica Domovinskog rata.

"Naš narod zasigurno neće biti prepušten na milost i nemilost divljanju rasta cijena energenata. Kao što smo to činili dosad, tako ćemo i ubuduće", dodao je.